Rewrite this title: جوجل EAT: خرق 10 من أكبر المفاهيم الخاطئة

ستساعدك المقالة التالية: جوجل EAT: خرق 10 من أكبر المفاهيم الخاطئة

EAT (الخبرة والسلطة والجدارة بالثقة) هو مفهوم نشرته Google لأول مرة في طبعة 2014 من مجلة إرشادات جودة البحث.

يتم استخدام هذه الإرشادات أثناء تقييمات جودة بحث Google، حيث تقوم بتعيين الآلاف من مراجعي الجودة المكلفين بمراجعة مجموعة من صفحات الويب يدويًا وإرسال تعليقات حول جودة تلك الصفحات إلى Google.

يتم بعد ذلك تقييم تعليقات المقيمين واستخدامها بواسطة Google لتحسين خوارزمياتها. تُعد EAT بمثابة معايير Google التي يستخدمها هؤلاء المراجعون لقياس مدى تقديم موقع الويب لمحتوى متخصص يمكن الوثوق به.

وفقا للمبادئ التوجيهية:

“بالنسبة لجميع الصفحات الأخرى التي لها غرض مفيد، فإن مقدار الخبرة والمصداقية والجدارة بالثقة (EAT) مهم جدًا.”

تطلب Google من المقيمين التابعين لها مراعاة ما يلي:

تناول المحتوى الرئيسي لصفحة الويب التي يقومون بتحليلها.

الموقع نفسه.

منشئو محتوى هذا الموقع.

في الإصدار الحالي من إرشادات الجودة، تم ذكر EAT 137 مرة في 175 صفحة.

خلال العام الماضي، أصبحت EAT موضوعًا رئيسيًا للمناقشة داخل صناعة تحسين محركات البحث (SEO)، خاصة فيما يتعلق بتغيرات أداء حركة المرور العضوية بسبب تحديثات خوارزمية Google الأساسية بدءًا من 1 أغسطس 2018.

بدأ محترفو تحسين محركات البحث (SEO) في التكهنات (وقد أكدت Google لاحقًا في مدونة مشرفي المواقع المركزية) أن EAT لعبت دورًا رئيسيًا في التحديثات، والتي يبدو أنها تؤثر بشكل كبير على مواقع الويب YMYL (أموالك حياتك) التي تعاني من مشكلات EAT الهامة.

كما هو الحال غالبًا مع تبادل الأفكار داخل مجتمع تحسين محركات البحث (SEO)، أدى النقاش حول EAT سريعًا إلى الارتباك وسوء الفهم وسوء فهم الحقائق.

تنبع العديد من هذه المفاهيم الخاطئة من الانفصال بين ما هو نظري وما هو موجود حاليًا في خوارزمية Google.

إن إبراز النتائج باستخدام EAT الجيد هو هدف Google، وما هي الخوارزميات مفترض للقيام بذلك، ولكن EAT في حد ذاته ليس تفسيرا لكيفية عمل الخوارزميات حاليا.

يهدف هذا المنشور إلى فضح 10 خرافات ومفاهيم خاطئة تحيط بالموضوع وتوضيح كيفية عمل EAT فعليًا وكيفية استخدام Google له.

1. الأكل ليس خوارزمية

EAT ليست خوارزمية في حد ذاتها.

وفقًا لـ Gary Illyes خلال جلسة أسئلة وأجوبة في Pubcon، “تمتلك Google مجموعة من الملايين من الخوارزميات الصغيرة التي تعمل في انسجام تام لإخراج درجة التصنيف. تبحث العديد من هذه الخوارزميات الصغيرة عن إشارات في الصفحات أو المحتوى “التي يمكن تصورها على أنها EAT”.

لذا، في حين أن EAT ليست خوارزمية محددة، فإن خوارزميات Google تبحث عن إشارات خارج الموقع ترتبط بـ EAT الجيد أو السيئ، مثل رتبة صفحة، “الذي يستخدم الروابط الموجودة على الويب لفهم المصداقية.”

2. ليس هناك نقاط أكل

في نفس الأسئلة والأجوبة، أكد إليس أنه “لا توجد درجة EAT داخلية أو درجة YMYL.”

لا يقتصر الأمر على أن خوارزميات Google لا تقوم بتعيين درجة EAT، بل لا يؤثر مقيمو الجودة، الذين يحللون EAT في تقييماتهم، بشكل مباشر على تصنيفات أي موقع ويب فردي.

3. تناول الطعام ليس عامل تصنيف مباشر – الخبرة والمصداقية والجدارة بالثقة ليست أيضًا عوامل تصنيف فردية

يعد هذا نقاشًا حول الدلالات أكثر من القول بأن EAT ليس اعتبارًا مهمًا للتصنيفات.

لدى Google ما لا يقل عن 200 عامل تصنيف، مثل سرعة الصفحة أو HTTPS أو استخدام الكلمات الرئيسية في علامات العنوان، والتي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تصنيفات صفحة معينة.

أكل لا يعمل بهذه الطريقة. دورها في التصنيف العالمي هو أكثر غير مباشر:

هل تناول الطعام هو عامل الترتيب؟ ليس إذا كنت تقصد أن هناك شيئًا تقنيًا مثل السرعة التي يمكننا قياسها مباشرةً.

نحن نستخدم مجموعة متنوعة من الإشارات كبديل لمعرفة ما إذا كان المحتوى يبدو متطابقًا مع EAT كما سيقيمه البشر.

في هذا الصدد، نعم، إنه عامل تصنيف.

– داني سوليفان (@ dannysullivan) 11 أكتوبر 2019

وفق ايه جي كون، عندما سئل عن كيفية تأثير EAT على الخوارزمية الحالية:

“أشعر أن الكثير من كبار المسئولين الاقتصاديين يعتقدون أن الخبرة والموثوقية والجدارة بالثقة هي عوامل تصنيف، ولكنها ليست الطريقة التي تعمل بها الخوارزمية؛ إنهم فقط يقاربون ما يجب أن يفعله. ستكون المحادثة الأفضل بكثير، على سبيل المثال، حول ما الذي ستفعله Google خوارزميًا للتأثير على هذه الأشياء؟ عندما يتعلق الأمر بالصحة، على سبيل المثال، هل ستوظف جوجل ذلك؟ تضمينات BioSentVec لتحديد المواقع الأكثر صلة بالنصوص الطبية ذات القيمة العالية؟ لست متأكدًا من ذلك (أميل إلى الاعتقاد بأنهم يقومون بالتجربة هنا) ولكن في كلتا الحالتين، هذه محادثة أفضل بكثير من القول، هل يجب أن أغير خطي الثانوي ليشمل “دكتور”. على أمل أن ينقل المزيد من الخبرة؟

4. تناول الطعام ليس شيئًا يحتاج كل مالك موقع إلى التركيز عليه بشدة

توضح Google بوضوح في إرشادات الجودة الخاصة بها أن مستوى EAT المتوقع من موقع ويب معين يعتمد على الموضوعات المعروضة على موقع الويب هذا، ومدى كون محتواه ذو طبيعة YMYL.

على سبيل المثال، “ينبغي كتابة أو إنتاج النصائح الطبية العالية EAT من قبل أشخاص أو منظمات تتمتع بالخبرة الطبية المناسبة أو الاعتماد”.

ومع ذلك، فإن موقع الويب الذي يتناول هواية ما، مثل التصوير الفوتوغرافي أو تعلم العزف على الجيتار، يتطلب خبرة أقل رسمية وسيخضع لمعايير أقل من حيث تحليل EAT.

بالنسبة للشركات التي تناقش موضوعات YMYL – والتي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على سعادة القراء أو صحتهم أو نجاحهم المالي أو رفاهيتهم، فإن تناول الطعام له أهمية قصوى.

من المهم أيضًا ملاحظة أن مواقع التجارة الإلكترونية تعتبر YMYL بحكم التعريف لأنها تقبل معلومات بطاقة الائتمان.

يساعد مقياس EAT هذا في توضيح مدى أهمية EAT لمواقع الويب في الفئات المختلفة.

5. التركيز على EAT ليس بديلاً عن التدقيق الفني لتحسين محركات البحث أو أي هدف آخر لتحسين محركات البحث

معالجة EAT لا تؤدي إلى تحسين أداء تحسين محركات البحث في فراغ.

يجب أيضًا تنفيذ جميع المبادرات التقليدية التي تدخل في استراتيجية تحسين محركات البحث الناجحة، مثل التحسين على الصفحة، والحصول على روابط عالية الجودة، وتحسين محركات البحث التقنية، حتى تكون جهود EAT ناجحة.

بالنسبة للمواقع التي تأثرت سلبًا بتحديثات الخوارزمية، فإن EAT هي مجرد مجال واحد يجب أخذه في الاعتبار.

يتطلب التعافي من التحديثات الأساسية تحسينات عبر العديد من المجالات المختلفة للموقع، مثل تحسين جودة الموقع بشكل عام، ومعالجة مشكلات تجربة المستخدم، وتقليل المشكلات الفنية لتحسين محركات البحث، وتحسين بنية موقع الويب.

علاوة على ذلك، إذا كان الموقع يحتوي على مشكلات فنية خطيرة مثل أوقات تحميل الصفحات الضعيفة، أو مشكلات تتعلق بالزحف إلى المحتوى أو عرضه، فقد لا يتمكن Google حتى من فهرسة الموقع بشكل صحيح.

قم بإعطاء الأولوية لـ EAT بين جهود تحسين محركات البحث الأخرى وفقًا لمدى خطورة المشكلات الأخرى التي قد تؤثر على أداء موقع الويب الخاص بك.

6. EAT ليس أمراً جديداً – ولا أيضاً معركة Google ضد المعلومات المضللة

مع كل المحتوى الجديد حول EAT، ادعى بعض محترفي تحسين محركات البحث (SEO) أن EAT هي مبادرة حديثة من Google بدأت في وقت قريب من تحديث الخوارزمية الأساسية في 1 أغسطس 2018.

ومع ذلك، تم تقديم EAT لأول مرة في إصدار 2014 من إرشادات الجودة من Google.

بالإضافة إلى ذلك، أجريت بحث ركزت على EAT واكتشفت أن 51% من مواقع الويب التي تم تحليلها والتي شهدت انخفاضًا في الأداء خلال التحديثات الأساسية 2018-2019 تأثرت أيضًا سلبًا بتحديث “Fred” في مارس 2017.

إن جهود Google للحد من المعلومات الخاطئة وعرض محتوى عالي الجودة وجدير بالثقة يسبق تحديث 1 أغسطس.

شاركت Google أيضًا واستثمرت في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين مصداقية وشفافية نتائج البحث الخاصة بها والحد من الأخبار المزيفة، مثل:

7. لم يتم تسمية تحديث 1 أغسطس 2018 رسميًا باسم “Medic” أو “تحديث EAT”

على الرغم من أن تحديث 1 أغسطس تم تسميته بشكل غير رسمي بتحديث “Medic” بواسطة Barry Schwartz، إلا أنه بشكل عام، يبدو أن تحديثات الخوارزمية الأساسية لم تعد تحمل أسماء رسمية بواسطة Google.

يشير بعض المسوقين الرقميين إلى تحديث 1 أغسطس باسم “تحديث EAT”، وهو ليس غير صحيح فحسب، بل مضلل أيضًا، نظرًا لأن EAT لم يكن المشكلة الوحيدة التي تسببت في انخفاض الأداء أثناء هذا التحديث.

8. إضافة السير الذاتية للمؤلفين ليست في حد ذاتها عامل تصنيف (Google غير قادر على التعرف على معلومات حول كل مؤلف أو استرجاعها)

إحدى التوصيات الأكثر شيوعًا لتحسين EAT هي التأكد من أن كل المحتوى يحتوي على سطر ثانوي للمؤلف الذي كتبه، ومن الأفضل أن يكون لدى كل مؤلف سيرة ذاتية أو صفحة مخصصة تشرح من هم ولماذا يمكن الوثوق بهم لتقديم معلومات عالية الجودة. محتوى عالي الجودة.

في إرشادات الجودة، توصي Google مرارًا وتكرارًا بأن ينظر مقيمو الجودة إلى السير الذاتية للمؤلفين الفرديين كوسيلة لتحديد مدى كون المؤلفين خبراء في الموضوعات التي يكتبون عنها.

ومع ذلك، في أ جلسة Hangout لمشرفي المواقع، اقترح جون مولر أن السير الذاتية للمؤلفين ليست متطلبًا فنيًا، كما أنها لا تتطلب نوعًا محددًا من علامات المخطط لتكون فعالة. ومع ذلك فقد أوصى بما يلي:

“فيما يتعلق بصفحات المؤلف وخبرته، والسلطة والجدارة بالثقة، فإن هذا شيء أوصي بمراجعة ذلك مع المستخدمين لديك وربما إجراء دراسة قصيرة للمستخدم، خصيصًا لإعداداتك، وللإعدادات المختلفة التي لديك، ومحاولة اكتشف كيف يمكنك أن تظهر بشكل أفضل أن الأشخاص الذين يقومون بإنشاء محتوى لموقعك على الويب، هم أشخاص رائعون حقًا، وهم أشخاص يعرفون ما يتحدثون عنه، ولديهم أوراق اعتماد أو أي شيء ذي صلة بمجال عملك.

في سؤال وجواب Pubcon، ذكر إليس أيضًا ما يلي:

“في بحث الويب، لدينا كيانات لمؤلفين مشهورين جدًا، كما لو كنت مديرًا تنفيذيًا لصحيفة واشنطن بوست، فمن المحتمل أن يكون لديك كيان. الأمر لا يتعلق بالمؤلف، بل يتعلق بالكيان.”

لذلك، في حين أن Google قادر على التعرف على المؤلفين المعروفين في الرسم البياني المعرفي الخاص بهم، إلا أنه قد لا يتمتع بنفس الإمكانيات للتعرف على جميع المؤلفين.

ومع ذلك، قامت Google بتنفيذ مجموعة متنوعة من المبادرات المتعلقة بالتأليف في السنوات العديدة الماضية، لذلك ربما تعمل على هذه الإمكانية.

9. مواقع YMYL ليست المواقع الوحيدة التي تتأثر بتحديثات الخوارزميات الأساسية وEAT ليست المشكلة الوحيدة التي تسبب انخفاض الأداء بعد تحديثات الخوارزميات

بينما التحديثات الأساسية الأخيرة يملك مواقع YMYL التي تأثرت بشكل كبير – وخاصة المواقع في المجال الصحي أو الطبي – هناك فئات أخرى شعرت بالتأثير.

على سبيل المثال، شهدت مواقع الوصفات تقلبات هائلة بعد كل تحديث أساسي منذ 1 أغسطس 2018. ومع ذلك، فإن معظم هذه المواقع لديها مستويات متشابهة من EAT: وعادة ما يديرها عشاق الطبخ الذين يتمتعون جميعًا بنفس القدر من المؤهلات لنشر الوصفات عبر الإنترنت.

شهدت أربعة مواقع وصفات متنافسة تأثيرات كبيرة على الأداء أثناء تحديثات الخوارزمية الأساسية الأخيرة، على الرغم من وجود مستويات مماثلة من EAT.

ومع ذلك، تواجه العديد من مواقع الوصفات مجموعة فريدة من تحديات تحسين محركات البحث (SEO) التي تتجاوز EAT، مثل مشكلات بنية الموقع، والإعلانات الهائلة، وأوقات تحميل الصفحات الضعيفة.

من المؤكد أن هذه المشكلات الأخرى يمكن أن تكون مسؤولة عن انخفاض الأداء أثناء تحديثات الخوارزمية.

10. تناول الطعام ليس شيئًا يمكنك “لصقه على موقعك” وتوقع نتائج فورية – معالجة أكل الطعام تستغرق وقتًا

باستخدام بعض أساليب تحسين محركات البحث، مثل تحسين البيانات الوصفية أو إصلاح المشكلات الفنية، من الممكن رؤية زيادات فورية في الأداء بمجرد قيام Google بإعادة الزحف إلى المحتوى المحدث وفهرسته.

لا يعمل EAT بهذه الطريقة تمامًا، نظرًا لأنه ليس عامل تصنيف مباشر.

يعد تحسين الثقة الملموسة لموقعك مهمة كثيفة الاستخدام للموارد وتتطلب استثمارًا كبيرًا للوقت والجهد لإكمالها.

يستغرق الأمر بعض الوقت لتحسين الثقة مع المستخدمين، وقد يستغرق الأمر وقتًا أطول حتى تتمكن محركات البحث من معالجة هذه التغييرات. ينطبق هذا بشكل خاص على المواقع التي تعرضت لتحديثات الخوارزمية بسبب مشكلات EAT.

في كثير من الأحيان، لا تجري Google عمليات إعادة تقييم رئيسية لجودة الموقع الإجمالية حتى يتم طرح التحديث الأساسي التالي – لذا فإن أي عمل تم إنجازه لتحسين EAT قد يستغرق عدة أشهر على الأقل لإعادة تقييمه.

ومع ذلك، فإن فوائد تحسين EAT تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد تحسين محركات البحث: يمكن أن تعمل تحديثات EAT على تحسين تجربة المستخدم حيث يشعر المستخدمون بمزيد من الثقة في قدرتهم على الثقة في موقعك على الويب، ومؤلفيك، وعلامتك التجارية.