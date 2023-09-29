Rewrite this title: جوجل SEO 101: تحسين سرعة الصفحة

ستساعدك المقالة التالية: جوجل SEO 101: تحسين سرعة الصفحة

يناقش مارتن سبليت من Google أهمية سرعة الصفحة وتأثيرها على تحسين محركات البحث في أحدث حلقة من برنامج SEO Mythbusting.

يتعامل سبليت، الذي انضم إليه إريك إنجي من Perficient، مع سرعة الصفحة من زوايا متعددة ويناقش سبب أهميتها، وما الذي يعتبر سرعة “جيدة” للصفحة، وكيفية جعل الصفحات أسرع.

فيما يلي ملخص سريع لكل نقطة نقاش، بالإضافة إلى الطابع الزمني المقابل لها في الفيديو.

المفهوم الخاطئ العام حول سرعة الصفحة وتصنيفها (0:00)

من المفاهيم الخاطئة العامة حول سرعة الصفحة أنها عامل تصنيف أكبر بكثير مما هو عليه بالفعل. حتى أن بعض الناس يعتقدون أن هذا هو العامل الأكثر أهمية، وهذا غير صحيح.

لماذا تعتبر سرعة الصفحة مهمة؟ (1:57)

تعد سرعة الصفحة مهمة لأنها تخفف من الألم والإحباط الناتج عن انتظار تحميل المواقع.

هناك العديد من المناطق في العالم ذات تغطية إنترنت ضعيفة ويجب أخذها في الاعتبار عند تطوير مواقع الويب.

سرعة الصفحة مقابل ملاءمة المحتوى (3:00)

تعد سرعة الصفحة عاملاً مهمًا في التصنيف، ولكن ليس من المهم جدًا أن تتفوق الصفحات السريعة على الصفحات الأخرى التي تحتوي على محتوى أكثر صلة.

تهدف Google إلى تقديم المحتوى الأكثر صلة للمستخدمين، والذي لا يكون دائمًا المحتوى الأسرع.

متوسط ​​حجم صفحة الويب الموصى به (4:54)

هناك تناقض كبير بين متوسط ​​حجم صفحة الويب والحجم الموصى به لصفحات الويب.

يميل متوسط ​​حجم صفحات الويب إلى أن يكون بالميجابايت، في حين ينبغي أن يكون حجمها حوالي 500 كيلو بايت.

وبطبيعة الحال، كلما كان حجم الصفحة أصغر، كلما تم تحميلها بشكل أسرع.

“الأقل [kilobytes] يقول سبليت: “الأفضل”.

تحسين سرعة الصفحة (5:48)

بالنسبة للجزء الأكبر، يقوم مُحسنو محركات البحث (SEO) بالحصول على الأساسيات الصحيحة عندما يتعلق الأمر بتحسين سرعة الصفحة، ولكن لا تزال هناك بعض الجوانب التي تشكل تحديًا.

على سبيل المثال، من المفهوم على نطاق واسع أن تقليل أحجام الصور إلى أدنى حد مفيد لسرعة الصفحة.

ومع ذلك، فإن أساليب مثل التحميل البطيء للصور لا تكون دائمًا في قمة اهتمامات مُحسّنات محرّكات البحث. يساعد التحميل البطيء على ضمان عدم تحميل الصور الموجودة أسفل الجزء المرئي من الصفحة حتى يقوم المستخدم بالتمرير إلى أسفل الصفحة.

تعقيدات تقارير Lighthouse وبياناتها ونتائجها (7:44)

غالبًا ما يتوقف مُحسنو محركات البحث عن التقارير الواردة من أدوات مثل Google Lighthouse، والتي تقدر مدى تأثير التغييرات الموصى بها على سرعة صفحة الموقع.

قد تقدر Lighthouse أن تغييرًا معينًا سيؤدي إلى تقليل عدد الثواني من سرعة الصفحة.

ثم يشعر مُحسنو محركات البحث بخيبة أمل عندما نفذوا التغيير ولا يلاحظون زيادة فورية في السرعة.

يذكر إريك إنج مسؤولي تحسين محركات البحث أن معظم هذه المشكلات هي “مترابطة”، مما يعني أن الأمر يتطلب مجموعة من التغييرات لتحسين السرعة. ليس إصلاح واحد محدد.

سرعة الصفحة على أجهزة المستخدم والاتصالات المختلفة (9:18)

احرص على عدم الوقوع في فخ الاعتقاد بأن الموقع سريع لأنه يتم تحميله بسرعة على هاتفك الذكي المتطور.

يتم الوصول إلى المواقع من خلال جميع أنواع الأجهزة، والتي تقوم جميعها بتحميل المواقع بسرعات مختلفة.

يقترح سبليت مراقبة الأجهزة التي تصل إلى موقعك وتحسينها وفقًا لذلك.

وقد يكون من المفيد شراء الجهاز الأكثر استخدامًا لفهم كيفية تجربة المستخدمين لموقعك بشكل أفضل.

سرعة الصفحة، صفحات الجوال المسرّعة (AMP)، وتطبيقات الويب التقدمية (PWA) (11:36)

يكرر سبليت شيئًا يجب ذكره في كل مرة يكون هناك نقاش حول سرعة الصفحة: AMP ليس عامل تصنيف.

تعد AMP مهمة بقدر ما تكون سرعة الصفحة مهمة، لكن AMP في حد ذاتها ليست إشارة تصنيف.

المزيد عن سرعة الصفحة كعامل في تصنيف بحث Google (13:06)

يختتم سبليت المناقشة بشرح بسيط لكيفية عمل سرعة الصفحة كعامل تصنيف.

إنه أمر يكسر التعادل إلى حد ما، بمعنى أنه إذا كانت هناك صفحتان تحتويان على محتوى مشابه، فإن الصفحة الأسرع ستحتل المرتبة الأولى على الأخرى.

شاهد الفيديو الكامل أدناه: