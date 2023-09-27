Rewrite this title: جودة المحتوى مقابل جودة الروابط الخلفية: أيهما أكثر أهمية؟

ستساعدك المقالة التالية: جودة المحتوى مقابل جودة الروابط الخلفية: أيهما أكثر أهمية؟

يأتي سؤال “طرح سؤال حول تحسين محركات البحث” اليوم من Swet في كاليفورنيا، والذي يسأل:

“ما هو الأهم في تحسين محركات البحث: جودة المحتوى أم جودة الروابط؟”

سؤال عظيم يا سويت!

الأمر كله يتعلق بجودة المحتوى الخاص بك وليس بجودة أو كمية الروابط الخلفية الخاصة بك. ولكن هذا لا يقتصر فقط على وجهة نظر تحسين محركات البحث؛ إنها من وجهة نظر جميع القنوات.

سيختلف الكثير من الأشخاص، ولكن خلاصة القول هي أنه يتعين عليك تقديم تجربة عالية الجودة على موقع الويب الخاص بك إذا كنت تريد روابط خلفية عالية الجودة.

إذا سلكت الطريق الآخر وحصلت على عدد كبير من الزيارات من الروابط الخلفية عالية الجودة، فستكون هذه الزيارات عديمة الفائدة إذا كان محتوى موقع الويب الخاص بك لا يلبي احتياجات الزوار.

تعتبر الروابط الخلفية مهمة لأنها تساعد في بناء الثقة والسلطة للعديد من محركات البحث.

تجلب لك الروابط الخلفية عالية الجودة أيضًا عملاء وقراء وعملاء جدد، لأنها تأتي من مصادر ذات صلة بالموضوع مثل وسائل الإعلام الرئيسية والمنشورات التجارية والمدونات المتخصصة.

ولكن ما فائدة الروابط الخلفية إذا كانت تجربة موقع الويب الخاص بك سيئة وكان زوار موقعك يرتدون؟

ولهذا السبب يعد المحتوى عالي الجودة أكثر أهمية من الروابط الخلفية (سواء كانت جيدة أو سيئة).

يتضمن المحتوى:

النسخ: النص الموجود على صفحاتك، واختيارات الصياغة للتنقل، والبنية الفئوية، ومسارات التنقل.

مصور: على الصفحة. الخلفية.

أشرطة فيديو.

تخطيط المحتوى نفسه.

في بعض الحالات، المنتج الذي تصنعه وتبيعه مباشرة. المحتوى هو صفحة المنتج الرسمية الخاصة بك، ولأنه ملكك وحدك، وهذا المحتوى يستحق الارتباط.

ومن المهم أيضًا أن نتذكر جميعًا أن تحسين محركات البحث (SEO) ليس سوى جزء صغير من الصورة.

نعم، يعمل تحسين محركات البحث (SEO) على جلب حركة المرور والمبيعات، وملء قوائم البريد الإلكتروني لدينا، وبناء التعرف على العلامة التجارية.

لكن المحتوى عالي الجودة سيعمل على تحويل حركة مرور الدفع لكل نقرة (PPC)، والمؤثرين، والتابعين، والوسائط الاجتماعية، والحفاظ على مشاركة قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك، وكذلك إزالة المنافسين من كلمات رئيسية محددة لا يمكن للروابط الخلفية أن تصنفك عليها.

يجب ألا تعتمد الشركات أبدًا على أي قناة واحدة – بما في ذلك تحسين محركات البحث – لتحقيق الإيرادات.

شيء آخر قد ترغب في أخذه في الاعتبار إذا كان عليك الاختيار بين الاثنين هو أنه بدون محتوى عالي الجودة، لا يوجد سبب مبرر للحصول على روابط خلفية عالية الجودة وسوف تلحق محركات البحث بلعبتك.

بمجرد عثور محركات البحث على خطة الارتباط الخاصة بك، سيتم تخفيض قيمتك أو معاقبتك بسبب مخطط الارتباط غير الطبيعي.

من أجل الحصول على رابط خلفي عالي الجودة، عليك أن تفعل شيئًا أو تنشئ شيئًا جديرًا بالملاحظة وتزود موقع الويب بمصدر يستحق الارتباط به.

وهذا ما يفعله المحتوى الخاص بك. إنه الأساس الذي يجلب لك التحويلات والقراء وبالطبع الروابط الخلفية عالية الجودة.

فكر في الأمر بهذه الطريقة. إذا قمت بإنشاء عدد كبير من الروابط الخلفية عالية الجودة وكان محتوى موقع الويب الخاص بك مجرد قمامة، فقد أهدرت كل الجهد ومن المحتمل أن تلحق الضرر بالعلامة التجارية لموقع الويب الخاص بك.

بمجرد حصولك على محتوى عالي الجودة، قد يتذكر الزوار التجربة التي مروا بها سابقًا ويتخطونها في المستقبل.

لا يهم كل حركة المرور في العالم إذا لم تتمكن من تحويل حركة المرور الخاصة بك إلى عملاء محتملين أو مبيعات أو مشتركين أو مشاهدات متزايدة للصفحة. إن ارتداد الزوار يكلف فقط النطاق الترددي لخادمك والمعلنين الذين ينفقون عادةً تكلفة أعلى لكل ألف ظهور على مساحاتك الإعلانية.

ولهذا السبب يعد المحتوى عالي الجودة أكثر قيمة من الجودة أو أي نوع من الروابط الخلفية. لقد تمكنت شخصيًا أيضًا من تصنيف مواقع الويب استنادًا إلى جودة المحتوى وبنية الموقع والروابط الخارجية.

بمجرد حصولنا على تلك التصنيفات القليلة الأولى، نبدأ عادةً في الحصول على مصادر وتبدأ الروابط الخلفية للموقع في النمو بشكل طبيعي.

بمجرد أن تبدأ هذه الروابط في الظهور، يصبح من الأسهل الحصول على المزيد من الروابط الخلفية عن طريق الترويج للصحفيين والمصادر الأخرى عالية الجودة.

كما قلت، الكثير من الناس سيختلفون. ولكن خلاصة القول هي أنه يتعين عليك تقديم تجربة عالية الجودة على موقع الويب الخاص بك إذا كنت تريد روابط خلفية عالية الجودة.

وإذا سلكت الطريق الآخر لبناء روابط خلفية لا تعتمد على مزايا المحتوى الخاص بك، فإن حركة المرور هذه تصبح عديمة الفائدة بمجرد فشل محتوى موقع الويب الخاص بك في تلبية احتياجات الزوار.

ركز على المحتوى الخاص بك أولاً، ثم قم ببناء روابط خلفية عالية الجودة له.

آمل أن يساعد هذا وشكرا لكم على القراءة!

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