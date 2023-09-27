Rewrite this title: جودة بحث Google: اختراق البريد العشوائي الأكثر إشكالية

ستساعدك المقالة التالية: جودة بحث Google: اختراق البريد العشوائي الأكثر إشكالية

تمت مقابلة أحد أعضاء فريق جودة البحث في Google، Duy Nguyen، في البث الصوتي الخاص بـ Google Search Off the Record حيث وصف أكثر أنواع البريد العشوائي التي تواجه الإنترنت اليوم إشكالية.

[00:13:05] جون مولر:

“نعم. إذًا ما نوع الأشياء التي لا تزال تجدها تمثل مشكلة على الويب؟ مثل أين يصل تأثيرنا إلى حدوده أو… لا أعرف كيفية تأطيره.

[00:13:16] دوي نجوين:

“أود أن أقول إن البريد الإلكتروني العشوائي لا يزال يمثل مشكلة للنظام البيئي. لا تزال العديد من المواقع تعمل على إصدارات أقدم من نظام إدارة المحتوى (CMS) أو تستخدم مكونات إضافية أو قوالب قديمة.

إذا فكرت في الأمر… حسنًا، شخصيًا، لا أعرف أي شخص لا يزال يركض Windows مشهد من خلال.

وإذا كان لديك أصدقاء ما زالوا يركضون Windows فيستا، ربما ستحكم عليهم، أليس كذلك؟ فهل يمكننا أن نفعل ذلك كنظام بيئي للويب إذا كان الأشخاص ما زالوا يستخدمون نظام إدارة المحتوى (CMS) القديم بالفعل؟ هل يمكننا مساعدتهم في الحصول على إصدار أكثر أمانًا؟

الكثير من رسائل الاختراق غير المرغوب فيها التي حدثت اليوم لا تكاد تكون أي قرصنة. لا يزال الكثير من الأدوات والبرامج النصية التي اكتشفها الأشخاص قبل خمس أو ست سنوات أحيانًا تُستخدم حتى اليوم لاستغلال مواقع الويب، خاصة مثل مواقع الويب القديمة.

أعتقد على أقل تقدير أنه ينبغي علينا أن نجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لمرسلي البريد العشوائي لاختراق المواقع ونشر محتوى غير مرغوب فيه أو برامج ضارة.

لأنه عندما يزور المستخدمون موقع الويب الخاص بك، كما لو قاموا بزيارة مدونة Martin التقنية، فإنهم لا يتوقعون الابتعاد عن برامج الفدية أو البرامج الضارة.

أعتقد أن لدينا ما يكفي من الموارد والتعاون في النظام البيئي لتحقيق ذلك. أنا حقا أتطلع إلى ذلك.

[00:14:31] جون مولر:

“… هناك الكثير من الشركات الصغيرة التي لديها موقعها الإلكتروني يعمل بهذه الطريقة حيث يكون الأمر مثل، “أوه، لا يستطيع الأشخاص العثور على رقم هاتفي وهذا جيد بما فيه الكفاية.”

وهم لا يدركون أنهم من المحتمل أن يتسببوا في مشكلة لشبكة الويب الأكبر حجمًا فقط من خلال الحفاظ على تشغيل الأشياء على شيء قديم بشكل أساسي.

[00:15:22] دوي نجوين:

“أود أيضًا أن أقول إن أقل ما يمكنهم فعله في هذه المواقف هو الاشتراك في Search Console. لأنه بعد ذلك سيكون لديهم المزيد من البيانات حيث سيدركون أن تشغيل هذا الإصدار القديم جدًا من نظام إدارة المحتوى (CMS) يعيق حقًا إمكانات الموقع.

ربما يكون الأمر أبطأ كثيرًا إذا كان لديك مجموعة من التحسينات التي تقول Search Console أنه يجب عليك القيام بها، فالأمر صعب للغاية. والآن، فجأة أدركوا أن هناك

الكثير من الحوافز للحفاظ على المواقع محدثة.

ومن الواضح أنه إذا قمت بالتسجيل في Search Console، وعثرنا على اختراق أو أي مشاكل، فسنخطرك على الفور. نحن الآن سريعون جدًا وفعالون جدًا في

الكشف عن الاختراقات، لذا، نعم، هذا أقل ما يمكنك فعله.

ونأمل من خلال الاشتراك في Search Console، أن تجد المزيد من الحوافز لإبقاء مواقعك محدثة، وإجراء كل هذه التحسينات التي ستفيد المستخدمين كثيرًا في النهاية.

يقترح جون مولر عدم استخدام نظام إدارة المحتوى (CMS).

اقترح جون مولر من Google أنه بالنسبة لبعض المواقع التي لا يتم تحديث المحتوى فيها، قد يكون من الأفضل أن يكون لديك موقع HTML ثابت وعدم استخدام نظام إدارة المحتوى (CMS) (مثل WordPress).

ثم تساءل عما إذا كان الحل المستضاف خارج نظام إدارة المحتوى (CMS) قد يكون طريقة جيدة للحصول على موقع محدث ومقاوم للمتسللين.

أجاب دوي نجوين:

[00:18:38] دوي نجوين:

“نعم، أعتقد أن هذا سيكون حلاً جيدًا.

في الواقع، لقد نشرنا للتو رقمًا مفاده أنه في عام 2020، أرسلنا أكثر من 140 مليون رسالة إلى أصحاب المواقع في Search Console. هذه رسائل أكثر بكثير من السنوات السابقة، أليس كذلك. وكان الجزء الأكبر من ذلك من المواقع التي ظهرت على Search Console لأول مرة.

لذا، أدركت الكثير من الشركات، بسبب الوباء أو غيره، أنها بحاجة إلى تواجد أفضل عبر الإنترنت.

وفجأة استثمروا الكثير في بناء الموقع. حتى الأشياء البسيطة مثل القوائم تم تحديثها فجأة بشكل متكرر أو يمكنك الآن الطلب عبر الإنترنت لاستلامها أو استلامها.

وألاحظ أنهم يعملون أيضًا مع الكثير من المنصات المستضافة.

لذلك أعتقد أن هذا حل جيد إذا لم يكن لديك فريق متخصص لإدارة مواقع الويب الخاصة بك أو تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك استخدام النظام الأساسي المستضاف، ومن المحتمل أن يعتني ذلك بالكثير من النفقات العامة.

البريد العشوائي الذي يمثل مشكلة للويب

تعد إجابة Duy Nguyen حول كون البريد الإلكتروني العشوائي يمثل مشكلة للويب إجابة جيدة. لا يمكن المبالغة في تقدير الأضرار التي لحقت بزوار الموقع، ومواقع الويب الأخرى، وتصنيفات الموقع المخترق.

يبدو أن أحداث القرصنة أصبحت أكثر عدوانية وانتشارًا، وكما قال دوي، لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو. يمكن أن يؤدي الحفاظ على تحديث موقع الويب بالكامل إلى قطع شوط طويل في منع اختراق الموقع.

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