Rewrite this title: جون مولر من Google: النص الأساسي الطويل يمنحنا المزيد من السياق

ستساعدك المقالة التالية: جون مولر من Google: النص الأساسي الطويل يمنحنا المزيد من السياق

هناك اختلاف رئيسي واحد بين استخدام العديد من الكلمات في النص الأساسي مقارنة باستخدام عدد أقل من الكلمات، وفقًا لجون مولر من Google.

تمت مناقشة موضوع النص الأساسي في أحدث بث مباشر لساعات مكتب تحسين محركات البحث (ساعات مكتب Webmaster Central سابقًا) اعتبارًا من 27 نوفمبر.

وعلى وجه التحديد، يجيب مولر على السؤال التالي:

“هل تتعامل مع النص الرابط الذي يحتوي على العديد من الكلمات بشكل مختلف مقارنة بالنص الرابط الذي يحتوي على كلمتين فقط؟

أعني هل تقوم بتعيين قيمة أكبر لهاتين الكلمتين عند مقارنتها بالنص الأساسي الذي يحتوي على 7 أو 8 كلمات؟

على سبيل المثال – نص أساسي مكون من كلمتين مثل “أحذية رخيصة” والنص الأساسي المكون من 7 كلمات هو “يمكنك شراء أحذية رخيصة هنا”.

يمكنك وضع على ذلك؟”

وهنا رد مولر.

مولر يناقش نص المرساة

لا يتعامل Google بالضرورة مع النص الأساسي الأطول أو الأقصر بشكل مختلف عندما يتعلق الأمر بالتصنيفات.

ومع ذلك، فإن استخدام المزيد من الكلمات في النص الرابط يوفر المزيد من السياق لـ Google حول الصفحة التي يتم الارتباط بها. والمزيد من السياق يمكن أن يؤثر بشكل غير مباشر على التصنيف.

كلما زاد السياق الذي يمتلكه Google حول الصفحة، زادت فعالية تصنيف الصفحة المذكورة للاستعلامات ذات الصلة.

لذا فإن الأمر الأكثر أهمية الذي يجب فهمه هنا هو أن Google يقرأ ويعالج كل النص الأساسي، ويستخدم هذه المعلومات لفهم موضوع الصفحة.

وفيما يلي رد مولر على السؤال بالكامل:

“لا أعتقد أننا نفعل أي شيء خاص فيما يتعلق بطول الكلمات في النص الأساسي. ولكن بدلاً من ذلك، نستخدم هذا النص الرابط كوسيلة لتوفير سياق إضافي للصفحات الفردية.

في بعض الأحيان، إذا كان لديك نص ربط أطول، فهذا يمنحنا المزيد من المعلومات. في بعض الأحيان يكون الأمر أشبه بمجموعة من الكلمات الرئيسية المختلفة.

لذا، من وجهة النظر هذه، لا أرى أن أيًا من هذه الأمور أفضل أو أسوأ. وهو أمر قد ترغب فيه، خاصة بالنسبة للربط الداخلي، في التركيز أكثر على أشياء مثل كيف يمكنك توضيح الأمر للمستخدمين بشكل أوضح إذا قاموا بالنقر فوق هذا مثل هذا، فهذا ما سيجدونه.

هذه هي الطريقة التي سأنظر بها إلى الأمر هنا. لن أقول إن النص الأساسي الأقصر هو الأفضل أو أن النص الأساسي الأقصر هو الأسوأ، إنه مجرد سياق مختلف.

ماذا يعني هذا بالنسبة لأصحاب الموقع؟

يجب على مالكي المواقع أن يضعوا هذه المعلومات في الاعتبار وأن يجعلوا النص الرابط أداة وليس فكرة لاحقة. إنها طريقة سهلة لمساعدة Google في فهم المزيد حول الصفحات المهمة.

هذا لا يعني كتابة نص رابط مفصل لكل صفحة، ولكن ضع في اعتبارك نص رابط طويل لعناوين URL ذات الأهمية الخاصة.

ومن أمثلة عناوين URL هذه:

صفحات ذات قيمة عالية على موقع الويب الخاص بك.

المحتوى الذي ساهمت به في مواقع أخرى.

الصفحات التي تحتوي على روابط العودة إلى موقع الويب الخاص بك.

الصفحات التي تحتوي على إشارات لك أو لعلامتك التجارية/نشاطك التجاري.

وما إلى ذلك وهلم جرا.

مرة أخرى، لا يعد النص الرابط الطويل عامل تصنيف في حد ذاته. على الرغم من أنه يمكن استخدامه لمساعدة Google في التعرف على أنواع الاستعلامات التي يتم تصنيف الصفحة لها.

استمع إلى السؤال والجواب كاملاً في الفيديو أدناه: