Rewrite this title: جون مولر من Google حول استكشاف أخطاء النتائج الغنية وإصلاحها

ستساعدك المقالة التالية: جون مولر من Google حول استكشاف أخطاء النتائج الغنية وإصلاحها

يتطرق جون مولر من Google إلى ثلاثة أسباب محتملة لعدم قيام البيانات المنظمة لموقع الويب بإنشاء نتائج غنية في البحث.

تمت مناقشة هذا الموضوع بالتفصيل خلال جلسة Hangout الخاصة بتحسين محركات البحث في Google Search Central والتي تم تسجيلها في 26 فبراير.

ستيفان بيوسو، قائد SEO العالمي لـ Amazon Music، تنضم إلى جلسة Hangout لتسأل مولر عن البيانات المنظمة لمسار التنقل.

يواجه Pioso صعوبة في عرض مسارات التنقل في نتائج البحث.

تجدر الإشارة إلى أن Search Console تلتقط البيانات المنظمة لمسار التنقل، ولكن لا يتم عرضها في نتائج البحث.

ماذا يمكنه أن يفعل بشأن مشكلته في مسار التنقل؟

إليك ما ينصح به مولر.

جوجل جون مولر على البيانات المنظمة

عندما لا تؤدي البيانات المنظمة إلى نتائج غنية في بحث Google، فقد يكون هناك أحد التفسيرات الثلاثة المحتملة:

الترميز غير صالح

لا تتوافق حالة الاستخدام المحددة مع سياسات Google

فقد الموقع امتيازات النتائج الغنية بسبب انتهاك سابق للجودة

يعترف مولر أنه من غير المرجح أن تنتهك البيانات المنظمة لمسار التنقل أيًا من سياسات Google. ويمكن تحديد ما إذا كان الترميز صالحًا بسرعة باستخدام أدوات اختبار Google.

“عندما يتعلق الأمر بالبيانات المنظمة والنتائج الغنية بشكل عام، فإننا نحاول النظر إليها على عدة مستويات مختلفة. لا أعرف إذا كان هذا ينطبق كثيرًا على فتات الخبز.

الأشياء الأولى، من الناحية الفنية، هي ترميز صالح. يبدو أن هذا هو الحال، يمكنك اختبار ذلك باستخدام أداة الاختبار.

والسؤال الثاني هو، هل يتوافق مع سياساتنا؟ والتي ربما تكون أقل مشكلة بالنسبة لفتات الخبز. لأنني لا أعرف، فتات الخبز هي فتات الخبز. من الصعب القيام بذلك بطريقة سيئة على ما أعتقد.”

إذا كان كل شيء صحيحًا من منظور تقني، والترميز المعني لا ينتهك سياسات Google، فقد تكون خوارزمية الجودة في Google أحد العوامل.

إذا كان أحد المواقع قد انتهك سابقًا إرشادات Google من خلال الاستخدام غير الصحيح للبيانات المنظمة، فمن المحتمل أن الموقع لم يعد يتمتع بامتيازات النتائج المنسّقة.

وإليك كيف يشرح مولر ذلك:

“الإشارة الأخيرة هي عبارة عن إشارة عامة، وعادة ما تكون على مستوى الموقع وتتعلق بجودة الموقع بشكل عام. مثلاً، هل يمكننا الوثوق بهذا الموقع لتقديم شيء معقول من خلال البيانات المنظمة التي يمكننا عرضها في النتائج الغنية؟

وما يحدث عادة عندما يتم إعداد كل شيء من وجهة نظر فنية بشكل صحيح، وكان لدينا ما يكفي من الوقت لمعالجته للفهرسة، ولم يتم عرضه بعد، فهذا عادةً ما يكون علامة على أن خوارزميات الجودة الخاصة بنا حول النتائج الغنية بشكل عام، لست سعيدًا بنسبة 100% بموقعك على الويب. لا أعرف إذا كان هذا هو الحال هنا.”

هناك طريقة سهلة لأصحاب المواقع لتحديد ما إذا كانت خوارزمية الجودة في Google تمنع عرض النتائج الغنية في البحث.

قم بإجراء استعلام “site:” لموقع الويب الخاص بك. إذا تم عرض النتائج الغنية هناك، ولكن لم يتم عرضها في طلبات البحث العادية، فهذا مؤشر على أن Google ليس راضيًا تمامًا عن موقعك. يوضح مولر:

“إحدى الطرق لتقدير ما إذا كان هذا هو الحال تقريبًا هو إجراء استعلام ‘site:’ لموقعك على الويب ومعرفة ما إذا كانت النتائج الغنية معروضة هناك. إذا تم عرض النتائج الغنية هناك، ولكن لم يتم عرضها لطلبات البحث العادية، فهذه إشارة قوية جدًا من وجهة نظر الجودة بأننا لسنا راضين تمامًا عن موقعك. أو على الأقل خوارزمية البيانات المنظمة هناك.

إذا كنت، في استعلام “site:”، لا ترى أيضًا أنواع النتائج الغنية، فهذه علامة على أننا، لأي سبب من الأسباب، لم نتمكن من معالجتها بالكامل. لذلك هذا شيء قد ترغب في التحقق منه مرة أخرى هناك.

إذا فشل كل شيء آخر، توجه إلى منتديات دعم جوجل.

“ما كنت سأفعله بخلاف ذلك هو، إذا واصلت رؤية هذا على مدى فترة زمنية أطول – مثل منحه بضعة أسابيع ولم يظهر بعد – فسأقوم بالتأكيد بالنشر في منتدى المساعدة والحصول على مدخلات من أشخاص آخرون هناك لديهم استعلامات محددة تستخدمها وعناوين URL محددة تبحث عنها.”

استمع إلى رد مولر الكامل في الفيديو أدناه: