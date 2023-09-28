Rewrite this title: جون مولر من Google: لا يوجد Black Hat SEO على مواقع البالغين

ستساعدك المقالة التالية: جون مولر من Google: لا يوجد Black Hat SEO على مواقع البالغين

يقترح جون مولر من Google عدم استخدام تقنيات القبعة السوداء حتى على مواقع الويب التي تحتوي على محتوى يزيد عن 18 عامًا. وهذا يفضح أي فكرة مفادها أن محتوى البالغين يحصل على تصريح.

كما هو مذكور في ساحة بحث Google المركزية في الرابع من كانون الأول (ديسمبر)، يبدو أن هناك مُحسنات محركات البحث تنشر “نصائح” فيما يتعلق باستخدام تكتيكات القبعة السوداء في مجالات البالغين.

يُطلب من مولر التعليق على الفكرة التي يشاركها بعض الأشخاص والتي مفادها أن مواقع الويب الخاصة بالبالغين ستشهد نتائج أفضل في البحث من خلال استخدام Black Hat SEO.

يقول الشخص الذي يطرح السؤال إن المناقشات حول هذا الأمر تحدث عبر الويب، وبشكل أساسي في منتديات مثل Reddit.

من حيث الأمر، لقد بحثت في موقع Reddit عن أي مناقشات بخصوص محتوى البالغين وتحسين محركات البحث للقبعة السوداء ولكن لم أتمكن من العثور على أي شيء. لم يُرجع البحث السريع على الويب أي مشاركات في المنتدى أيضًا.

إذا كانت هذه المناقشات تجري فلا بد أنها تحدث في المنتديات الخاصة. ومع ذلك، إذا وجدت نفسك يتم تشجيعك على اتباع القبعة السوداء أثناء العمل مع موقع للبالغين، فإليك ما يقوله مولر حول هذا الموضوع.

رد مولر على Black Hat SEO لمواقع البالغين

يقول مولر إنه لن يقترح أبدًا تقنيات القبعة السوداء على أي شخص. لن يوصي أبدًا بأي شيء غير مكتوب في إرشادات مشرفي المواقع من Google.

يفهم مولر أنه عندما ترى كل شخص في مجال تخصصك يفلت من أمر ما، فقد تشعر أنه يجب عليك القيام بذلك أيضًا.

من الممكن أن تكون هناك حالات خاصة لا يلتقط فيها Google الأساليب الإشكالية التي تستخدمها بعض المواقع.

“لا أستطيع أن أقترح عليك استخدام تقنيات القبعة السوداء، لذا من وجهة النظر هذه لا أستطيع إلا أن أشير إلى إرشاداتنا فيما يتعلق بما نوصي به.

أفهم أن بعض الأشخاص قد يقولون “حسنًا، كل شخص في مجال تخصصي يفعل ذلك بطريقة خاطئة، لذلك أحتاج أيضًا إلى القيام بذلك بهذه الطريقة”. وأنا لا أعرف. ربما يكون هناك أفراد في مجالات خاصة حيث أن أنظمتنا لا تلتقط التقنيات المسيئة أو الإشكالية بشكل جيد بما فيه الكفاية.

ليس هناك ما يشير إلى المدة التي سيظل فيها استخدام Black Hat SEO دون أن يلاحظه أحد. تعمل جوجل دائمًا على تحسين أنظمتها، لذا فإن نجاح تقنية القبعة السوداء قد يستمر لأسابيع أو أشهر فقط.

للحصول على نتائج أكثر استدامة، يشير مولر مرة أخرى إلى وثائق جوجل الرسمية. ومع ذلك، يضيف أنه لا يستطيع منع أي شخص جسديًا من السير في طريق القبعة السوداء إذا كان هذا هو ما يريدون فعله حقًا.

“لكن، أعني، من وجهة نظري، إذا كنت تريد النظر إلى المدى الطويل، وليس التركيز فقط على شيء قد يستمر لأسبوعين، أو شهرين، فإنني سأميل إلى التركيز أكثر على ما لقد قمنا بتوثيقها.

أعني أن الجميع يجربون أشياء مختلفة وأحيانًا لا تناسبك أفضل النصائح، لذلك لا أعرف. لا أستطيع أن أمنعك جسديًا من القيام بأشياء القبعة السوداء هناك.

يُطلب من مولر بعد ذلك معالجة المعلومات الخاطئة التي يتم نشرها على منتديات الويب وكيف توجد آراء قوية مفادها أن القبعة البيضاء لا تناسب مجالات البالغين.

ردًا على ذلك، تجاهل مولر السؤال قائلًا إنه لا ينبغي أخذ المنتديات على محمل الجد.

“هناك الكثير من الحديث في المنتديات عبر الإنترنت بشكل عام ومن الصعب فهم من يعرف حقًا ما يتحدثون عنه. لذلك من المفيد دائمًا التعامل مع ذلك بحذر.”

انظر السؤال والجواب كاملا أدناه: