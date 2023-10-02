Rewrite this title: جون مولر من Google يتحدث عن متى يجب استخدام النطاق الفرعي مقابل الدليل

ستساعدك المقالة التالية: جون مولر من Google يتحدث عن متى يجب استخدام النطاق الفرعي مقابل الدليل

صرح جون مولر، محلل اتجاهات مشرفي المواقع في Google، في جلسة Hangout خلال ساعات العمل هذا الأسبوع أن النطاقات الفرعية والأدلة الفرعية يتم التعامل معها بنفس الطريقة في بحث Google.

تم طرح سؤال حول ما إذا كان هناك فرق بين استخدام نطاق فرعي أم لا، مثل example.google.com، مقابل دليل فرعي، مثل google.com/example.

أعطى مولر إجابة موجزة ومباشرة إلى حد ما، قائلا إن جوجل تعامل كلاهما بنفس الطريقة.

واعترف بأن هناك آراء قوية على كلا الجانبين، ولكن بالطريقة التي يراها، يجب تجميع المحتوى ذي الصلة معًا في نفس الموقع قدر الإمكان.

بالنسبة لأصحاب المواقع الذين يحاولون الاختيار بين استخدام النطاقات الفرعية أو الدلائل الفرعية، يوصي مولر باستخدام نطاق فرعي فقط عندما يكون لديه شيء مختلف يقدمه مقارنة ببقية الموقع.

إذا كنت مالك موقع ولا تهتم حقًا بطريقة أو بأخرى، فاستمر واحتفظ بكل شيء على نفس الموقع باستخدام الدلائل الفرعية.

يمكن سماع رد مولر الكامل في الفيديو أدناه، بدءًا من الساعة 11:18.

بشكل عام، نحن نرى هذه الأشياء بنفس الطريقة. سأحاول شخصيًا إبقاء الأمور معًا قدر الإمكان. لذا، إذا كان هو نفس الموقع، فحاول وضعهم على نفس الموقع، بشكل أساسي، واستخدم النطاقات الفرعية حيث تكون الأشياء مختلفة بعض الشيء.

هناك الكثير من الآراء القوية حول هذا الأمر، لذا، من وجهة نظري، هذا شيء يمكن أن يسير في أي من الاتجاهين. إذا كانت لديك أسباب قوية حقًا للسير في اتجاه أو آخر، فمن الواضح أن هذا قد يكون ما تريد الانتباه إليه. ومن ناحية أخرى، إذا كنت تقول “حسنًا، أنا لا أهتم بأي من الحالتين” فسأحتفظ به في نفس الموقع.”

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