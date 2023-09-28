Rewrite this title: جون مولر من Google يزيل الارتباك حول مؤشر Mobile-First

ستساعدك المقالة التالية: جون مولر من Google يزيل الارتباك حول مؤشر Mobile-First

يتناول جون مولر من Google بعض الجوانب الفنية لفهرسة الهاتف المحمول أولاً والتي لا تزال تربك مالكي المواقع.

يقول مولر إنه يتلقى أحيانًا أسئلة حول كيفية استخدام الروابط البديلة والروابط الأساسية على المواقع ذات عناوين URL المنفصلة للجوال.

قد تكون هذه المعلومات معروفة لك، لكن مولر رأى أنها مهمة بما يكفي لإنشاء مجموعة كاملة Twitter موضوع حول، لذلك سأراجع ما قاله في حال كان مفيدًا لك.

فهرسة الجوال أولاً وعناوين URL الأساسية

يوضح مولر أنه لم يتغير شيء مع فهرسة الهاتف المحمول أولاً فيما يتعلق بالمواقع ذات عناوين URL المنفصلة للجوال باستخدام rel-canonical.

“احتفظ بنفس التعليقات التوضيحية. لا حاجة لأي تغييرات”، قال في تغريدة.

حتى أن مولر أنشأ رسمًا تخطيطيًا يوضح أنه لا يلزم تغيير أي شيء قبل وبعد فهرسة الهاتف المحمول أولاً.

ويتابع ليقول ما قيل منذ البداية عن فهرسة الهاتف المحمول أولاً، وهي أن إصدارات الهاتف المحمول من الموقع تتم فهرستها افتراضيًا.

في حالة المواقع التي تحتوي على عناوين URL منفصلة للجوال، فهذا يعني أنه يتم استخدام إصدار m-dot للفهرسة.

“التغيير في فهرسة الهاتف المحمول أولاً هو أننا سنستخدم إصدار الهاتف المحمول (m-dot) كإصدار للفهرسة، بدلاً من إصدار www (سطح المكتب). بالنسبة لمعظم المواقع، حدث هذا التغيير بالفعل. إذا تمت فهرسة موقعك بالفعل باستخدام الهاتف المحمول، فلن يتغير شيء.

ستستخدم Google عنوان URL للجوال باعتباره عنوانًا أساسيًا حتى إذا كان عنوان URL الأساسي يشير إلى سطح المكتب.

مرة أخرى، لا توجد تغييرات مطلوبة حتى تتمكن Google من القيام بذلك. لا يهم إصدار عنوان URL المدرج في خريطة الموقع.

حيث يمكن لمالكي المواقع الدخول ومساعدة Google من خلال إعداد عمليات إعادة التوجيه حسب نوع الجهاز.

إذا قام مستخدم سطح المكتب بالوصول إلى إصدار الهاتف المحمول، فيجب إعادة توجيهه إلى عنوان URL لسطح المكتب. إذا قام مستخدم الهاتف المحمول بالوصول إلى إصدار سطح المكتب، فيجب إعادة توجيهه إلى إصدار الهاتف المحمول.

هنا تصبح الأمور أكثر تقنية حيث يقوم مولر بإدخال hreflang في هذه المناقشة.

“إذا كنت تستخدم عناوين URL m-dot + hreflang، فيجب أن تكون التعليقات التوضيحية hreflang حسب نوع الجهاز. تشير hreflangs لسطح المكتب إلى عناوين URL لسطح المكتب، بينما تشير hreflangs للجوال إلى عناوين URL للجوال. M-dot + hreflang أمر صعب ومربك.

وأخيرًا، يضيف مولر أن المواقع التي تحتوي على عناوين URL منفصلة للجوال والتي تستخدم hreflang من الأفضل أن تنتقل إلى إعداد سريع الاستجابة مع الترقية التالية لموقعها.

اقرأ المناقشة الكاملة حول هذا الموضوع من خلال عرض موضوع تغريدة مولر أدناه:

أتلقى أحيانًا أسئلة حول هذا الأمر، لذا فقط للتوضيح: إذا كان لديك عناوين URL منفصلة للجوال (مع روابط rel-alternate / rel-canonical)، مع فهرسة الهاتف المحمول أولاً، *فلست* بحاجة إلى تغيير أي شيء. احتفظ بنفس التعليقات التوضيحية. لا حاجة للتغييرات. pic.twitter.com/nGPucxPXWn

— 🍌 جون 🍌 (@JohnMu) 18 يناير 2021

التغيير في فهرسة الهاتف المحمول أولاً هو أننا سنستخدم إصدار الهاتف المحمول (m-dot) كإصدار للفهرسة، بدلاً من إصدار www (سطح المكتب). بالنسبة لمعظم المواقع، حدث هذا التغيير بالفعل. إذا تمت فهرسة موقعك بالفعل باستخدام الهاتف المحمول، فلن يتغير شيء.

— 🍌 جون 🍌 (@JohnMu) 18 يناير 2021

من الناحية الفنية، سنستخدم عنوان URL للجوال باعتباره عنوان URL أساسيًا حتى لو كان عنوان URL الأساسي يشير إلى سطح المكتب. هذا جيّد. في ملف خريطة الموقع، يمكنك إدراج أي منهما، أو حتى كليهما. سنقوم بالزحف والعثور على التعليقات التوضيحية والقيام بما هو مطلوب. لا يوجد ترميز خاص للجوّال لخرائط الموقع.

— 🍌 جون 🍌 (@JohnMu) 18 يناير 2021

من الناحية المثالية، يمكنك أيضًا إعادة توجيه المستخدمين حسب نوع الجهاز: إذا قام مستخدم سطح المكتب بالوصول إلى إصدار الهاتف المحمول، فأعد التوجيه إلى عنوان URL لسطح المكتب. إذا وصل مستخدم الهاتف المحمول إلى إصدار سطح المكتب، فأعد التوجيه إلى إصدار الهاتف المحمول.

— 🍌 جون 🍌 (@JohnMu) 18 يناير 2021

إذا كنت تستخدم عناوين URL m-dot + hreflang، فيجب أن تكون التعليقات التوضيحية hreflang حسب نوع الجهاز. تشير hreflangs لسطح المكتب إلى عناوين URL لسطح المكتب، بينما تشير hreflangs للجوال إلى عناوين URL للجوال. M-dot + hreflang أمر صعب ومربك. سبب آخر للانتقال إلى إعداد سريع الاستجابة من خلال تجديد الموقع التالي :-).

— 🍌 جون 🍌 (@JohnMu) 18 يناير 2021