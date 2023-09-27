Rewrite this title: حاسبة تكلفة تحسين محركات البحث: ما المبلغ الذي يجب أن تضعه في ميزانية خدمات تحسين محركات البحث؟

ستساعدك المقالة التالية: حاسبة تكلفة تحسين محركات البحث: ما المبلغ الذي يجب أن تضعه في ميزانية خدمات تحسين محركات البحث؟

الإنفاق على الإعلانات الرقمية وصلت قيمة الاستثمارات إلى 325 مليار دولار في عام 2019، وبعد توقف قصير بسبب كوفيد-19، من المتوقع أن ترتفع إلى 389 مليار دولار في عام 2021.

من المحتمل أنك ستساهم في ذلك من خلال ميزانية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك. ولكن ما المبلغ الذي يجب أن تنفقه على خدمات تحسين محركات البحث (SEO)؟

لا تقلق – أنت لست وحدك. بالنسبة للعديد من الشركات، تعد الرقمية هي قناة التسويق الأساسية الخاصة بها. ومع ذلك، لا يزال العديد من المالكين والمديرين التنفيذيين يواجهون صعوبة في تحديد ميزانية التسويق عبر الإنترنت.

من الصعب أيضًا على مقدم الخدمة تطوير استراتيجية رابحة وتحديد السعر المناسب لها.

باختصار، يتعلق الأمر بمسألة تحديد المواقع – كيف يمكن مقارنة موقع الويب الخاص بك بالمنافسين؟ إن موقعك الحالي ومدى السرعة التي تريد بها تحقيق التقدم هما أهم المتغيرات لتحديد ميزانية تحسين محركات البحث.

التوقعات والواقع

وجدت دراسة حديثة أن أقل من نصف الشركات الصغيرة لديها أموال مخصصة لتحسين محركات البحث. بالنسبة للشركات التي تستثمر في خدمات تحسين محركات البحث، فهي في المتوسط ​​فقط أقل من 500 دولار شهريًا.

في النهاية، اتضح أن تحسين محركات البحث (SEO) هو أحد تلك الأشياء التي تحصل فيها بالفعل على ما تدفع مقابله.

الشركات التي تنفق أكثر من 500 دولار شهريًا من المرجح أن تكون “راضية للغاية” بنسبة 53.3%.

هل من المفاجئ أن العديد من أصحاب الأعمال يترددون في الاستثمار في تحسين محركات البحث؟ ليس لدى معظم أصحاب الأعمال أي فكرة عن كيفية عمل التسويق عبر البحث. إنهم مشغولون جدًا بإدارة أعمالهم بحيث لا يمكنهم قضاء الوقت في تعلم تحسين محركات البحث.

في معظم الشركات، هناك عملية موحدة خطوة بخطوة للانتقال من النقطة أ إلى النقطة ب.

يفترض الكثيرون أن تحسين محركات البحث (SEO) يعمل بنفس الطريقة. إنهم يعاملونها كسلعة ويقعون ضحية مرسلي البريد العشوائي والمحتالين الذين يبلغ سعرهم 99 دولارًا شهريًا، “الصفحة الأولى المضمونة”.

تكلفة تحسين محركات البحث الرخيصة

أنا أنتمي إلى عدد من مجموعات التسويق عبر الإنترنت Facebook. إنه أمر مخيف حقًا، عدد المبتدئين الذين يتظاهرون بأنهم محترفون في تحسين محركات البحث (SEO) ويستقبلون العملاء.

ليس من غير المألوف رؤية سؤال مثل: “لقد حصلت للتو على عميل يريد التصنيف له [keyword x] – كيف فعلتها؟”

والثاني هو استخدام مخططات الارتباط، وتحديدًا شبكات المدونات الخاصة، دون توضيح المخاطر للعملاء.

إذا كان أصحاب الأعمال يهدرون الأموال عن طريق توظيف مُحسنات محركات البحث غير كفؤة، فسيكون ذلك سيئًا بما فيه الكفاية. ولسوء الحظ، فإن الأضرار الجانبية الناجمة عن “تحسين محركات البحث الرخيصة” يمكن أن تكون أعمق من ذلك بكثير.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى فرض عقوبة على Google ومحو ظهور موقع الويب على الويب تقريبًا.

يجب على أصحاب الأعمال أن يضعوا في اعتبارهم أنهم مسؤولون في النهاية عن أي عمل لتحسين محركات البحث يتم إجراؤه على مواقعهم. وينبغي عليهم مناقشة التكتيكات المحددة التي سيتم استخدامها قبل الدخول في اتفاق.

إدارة الموارد الخاصة بك

مع استخدام Google لأكثر من 200 عامل تصنيف (وربما أكثر بشكل كبير)، فمن السهل أن تصاب بالخوف والشلل.

والخبر السار هو أنه إذا كنت ركز على 3 عوامل فقط، ولا يزال بإمكانك سحقها، بغض النظر عن مكانتك.

إليك ما تحتاج إلى الاهتمام به:

1. هندسة المعلومات

يجب أن يكون موقعك:

2. المحتوى

يجب أن يتوافق محتوى موقعك مع أفضل الممارسات كما هو موضح في إرشادات تقييمات جودة البحث مع التركيز على:

3. الروابط الخلفية

أنت تدير ما تقيسه – حدد الأهداف

قبل إنشاء الميزانية، يجب على المرء تحديد أهداف محددة للحملة.

يجب أن تتضمن أهدافك نتائج قابلة للقياس، وإطارًا زمنيًا محددًا، وقياسًا فعليًا للنجاح.

في وقت ما، كان يتم قياس النجاح فقط من خلال تصنيفات الكلمات الرئيسية. في حين تظل SERPs مقياسًا مهمًا، إلا أنها ليست المقياس الأكثر أهمية.

أود أن أزعم أن المقاييس الأكثر أهمية هي تلك التي لها تأثير مباشر على النتيجة النهائية. تندرج الجلسات العضوية وتحويلات الأهداف والإيرادات ضمن هذه الفئة.

يمكن أن يتضمن تحديد الأهداف تحسين الجلسات العضوية بنسبة X%، وزيادة التحويلات بمقدار Y شهريًا و/أو زيادة الإيرادات بنسبة Z%.

عند تحديد الأهداف، من المهم أن تضع شيئين في الاعتبار.

أولاً، يجب أن تكون قابلة للتحقيق. إن الأهداف الممتدة أمر جيد، لكن المعايير المقياسية غير المتوقعة يمكن أن تعمل في الواقع كمثبط.

بنفس القدر من الأهمية – تحتاج إلى منح الحملة الوقت الكافي للعمل.

وفقا لجوجل، “… في معظم الحالات، يحتاج مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) إلى أربعة أشهر إلى سنة لمساعدة عملك أولاً على تنفيذ التحسينات ومن ثم رؤية الفوائد المحتملة.”

تطوير الميزانية

ستحدد أهدافك التكتيكات اللازمة لتحقيق النجاح. وهذا بدوره يضع إطارًا لتطوير خطة العمل والميزانية اللازمة لدعم تلك الخطة.

وهذا يقودنا إلى دائرة كاملة لتحديد المواقع والانتباه إلى تلك العوامل التي تحرك القرص.

ستحدد الإجابات على هذه الأسئلة الأولويات وكذلك حجم العمل المطلوب للوصول إلى أهدافك.

في كثير من الحالات، سيكون العمل الفعلي المنجز هو نفسه، بغض النظر عن مستوى الميزانية. الفرق هو حجم العمل المنجز.

إذا كنت تضيف ضعف المحتوى وضعف الروابط على مستوى الميزانية “ب” مقابل مستوى الميزانية “أ”، فلديك احتمال أكبر لتحقيق نجاح مبكر بميزانية أعلى.

هكذا قال، الميزانية المناسبة هي التي يمكنك تحملها، دون فقدان النوم، ل الحد الأدنى ستة أشهر والأفضل اثني عشر شهرًا.

يستغرق الأمر وقتًا لتخطيط الحملة وتنفيذها وتعديلها بشكل صحيح من أجل تقييم نجاحها.

وتذكر أيضًا أنه كلما انخفضت الميزانية، كلما طالت الرحلة.

ما المبلغ الذي تتوقع إنفاقه على تحسين محركات البحث (SEO)؟

إذا كنت تقوم بتعيين شركة تحسين محركات البحث (SEO) رفيعة المستوى لتنفيذ حملة محلية، فتوقع أن تدفع أكثر من 500.00 دولارًا شهريًا.

ستتطلب الحملة الوطنية أو الدولية ميزانية لا تقل عن 2500 دولار إلى 5000 دولار شهريًا.

تقدم بعض الشركات “حزمة تجريبية” بسعر أقل، دون عقد. وهذا يتيح للعملاء المحتملين فرصة لاختبار خدماتهم، من خلال تقليل المخاطر.

إذا لم تكن قادرًا على الاحتفاظ بمحترف تحسين محركات البحث (SEO) ذي المستوى الأعلى، فهناك بعض الخيارات. الأكثر شيوعًا هو تدقيق SEO لموقع الويب لمرة واحدة مع توصيات قابلة للتنفيذ.

غالبًا ما يؤدي مجرد إصلاح موقع الويب الخاص بك إلى زيادة كبيرة في عدد الزيارات العضوية. يعد تطوير المحتوى وتحليل الكلمات الرئيسية من المجالات الأخرى حيث يمكنك الحصول على مساعدة من أحد المحترفين مقابل سعر ثابت لمرة واحدة.

خيار آخر هو أن تصبح خبيرًا وتفعل ذلك بنفسك.

حاسبة تكلفة تحسين محركات البحث – قياس عائد الاستثمار للبحث العضوي (SEO).

فيما يلي آلة حاسبة شائعة الاستخدام (بشكل غير صحيح) لقياس عائد الاستثمار لتحسين محركات البحث.

حساب عائد الاستثمار في البحث العضوي بافتراض “لقطة واحدة”

مثال: بيع الأدوات الزرقاء عدد العملاء الجدد المكتسبين عبر البحث العضوي في شهر معين 10 متوسط ​​صافي الدخل (الربح) لكل طلب $100 دولار إجمالي الأرباح من عملاء البحث العضوي الجدد في شهر معين 1000 دولار ميزانية التسويق الشهرية (المصروفات) 2500 دولار الأرباح الشهرية من العملاء الجدد (1000 دولار) مقسومة على الإنفاق الشهري على التسويق العضوي (2500 دولار) عائد الاستثمار = -60%

العيب في الآلة الحاسبة أعلاه هو أنها لا تأخذ بعين الاعتبار قيمة الحياة من عميل جديد.

يحتاج تجار التجزئة عبر الإنترنت إلى تكرار الأعمال من أجل النمو. من خلال عدم حساب القيمة الدائمة للعميل الجديد، يتم تقليل عائد الاستثمار الحقيقي إلى حد كبير.

الطريقة الصحيحة لحساب عائد الاستثمار هي بناء القيمة الدائمة في الآلة الحاسبة كما هو موضح هنا:

حساب عائد الاستثمار في البحث العضوي بافتراض القيمة الدائمة

نفس المثال: بيع الأدوات الزرقاء عدد العملاء الجدد المكتسبين عبر البحث العضوي في شهر معين 10 متوسط ​​صافي الدخل (الربح) لكل طلب $100 دولار إجمالي الأرباح من عملاء البحث العضوي الجدد في شهر معين 1000 دولار متوسط ​​عدد الطلبات لكل عميل على مدار “العمر” 5 إجمالي متوسط ​​الربح مدى الحياة 5000 دولار ميزانية التسويق الشهرية (المصروفات) 2500 دولار متوسط ​​الأرباح مدى الحياة من العملاء الجدد (5000 دولار) مقسومًا على الإنفاق الشهري على التسويق العضوي (2500 دولار) عائد الاستثمار = 200%

كما ترون، هذا المتغير الواحد يجعل ضخم الفرق في كيفية ذكر عائد الاستثمار.

الوجبات الجاهزة

على عكس PPC، لن تؤدي حملة البحث العضوية إلى نتائج فورية. ستتضمن حملة تحسين محركات البحث الشاملة مزيجًا من تحسين محركات البحث الفنية وتسويق المحتوى وبناء الروابط.

وحتى عند تنفيذها على أكمل وجه، يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن Google من تقدير هذه الجهود ومكافأتها.

ومع ذلك، فإن حركة المرور المكتسبة من هذه الجهود غالبًا ما تكون الأكثر اتساقًا والأفضل تحويلًا بين جميع القنوات.

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