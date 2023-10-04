Rewrite this title: حالة وكالات تحسين محركات البحث لعام 2014: دراسة متعمقة بواسطة Linkbird [Infographic]

ستساعدك المقالة التالية: حالة وكالات تحسين محركات البحث لعام 2014: دراسة متعمقة بواسطة Linkbird [Infographic]

خلال الفترة من أغسطس وسبتمبر 2014، أجرت شركتي Linkbird دراسة متعمقة عن صناعة خدمات تحسين محركات البحث (SEO) الدولية. أقوم في هذا المنشور بنشر نتائج دراستنا مع بعض أهم الأفكار والتوصيات المبنية على النتائج. لكن أولاً: مقدمة قصيرة.

لماذا قمنا بهذا البحث؟

باعتبارنا مزودًا لأدوات إدارة تحسين محركات البحث (SEO)، غالبًا ما نتلقى أسئلة من الوكالات والشركات الأخرى حول الاتجاهات وأفضل الممارسات في صناعة خدمات تحسين محركات البحث (SEO). أثناء البحث عن إجابات صالحة، قررنا إعادة الأسئلة مباشرة إلى وكالات تحسين محركات البحث نفسها بما في ذلك عملائها (المحتملين) وأولئك الذين يرفضون خدماتهم:

ما مقدار الأموال التي تنفقها الشركات على تحسين محركات البحث؟

ما هي أفضل الطرق للتواصل مع العملاء المهتمين أو الوكالات الجديرة بالثقة على التوالي؟

ما هي الأسباب الرئيسية التي تدفع الشركات إلى توظيف وكالات خدمة تحسين محركات البحث (SEO)؟

ما هي الخدمات والأنشطة الأكثر شعبية؟

ما هي الأنشطة الأكثر فعالية؟

ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه الوكالات والاهتمامات الرئيسية للشركات؟

ما هي أهم الأهداف للوكالات والشركات في العام المقبل؟

سأل السوق وأجبنا – الهدف من هذه الدراسة هو إنشاء تجاور بين الوكالات والعملاء وغير العملاء في سياق لماذا وماذا وكيف يتم تحسين محركات البحث.

يمكنك الحصول على تقرير مفصل بجميع الأفكار والتوصيات هنا، على موقعنا:

تقرير بصيغة PDF: حالة وكالات تحسين محركات البحث لعام 2014

قبل الإجابة على كل سؤال من الأسئلة أعلاه، كلمة سريعة حول منهجية هذه الدراسة.

كيف قمنا بجمع بياناتنا ومن هم المشاركون؟

قمنا بجمع بياناتنا من خلال استطلاع عبر الإنترنت، قمنا بإنشائه باستخدام SurveyMonkey ووزعناه على 10000 شخص+ المستلمون عبر البريد الإلكتروني، والرسائل المباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبذر رابط الاستطلاع على وسائل التواصل الاجتماعي. خلال شهر أغسطس ونصف شهر سبتمبر، جمعنا ما يزيد قليلاً عن 400 إجابة – وعلى الرغم من أنه لا يزال بإمكانك المشاركة في الاستطلاع، فقد قمنا فقط بتضمين الردود التي تم جمعها حتى منتصف سبتمبر في تحليلنا.

موقف المستجيبين

حوالي ربع (26٪) من المستطلعين موجودون مناصب عليا في شركتهم. 15% أخرى هي رؤساء إما قسم تحسين محركات البحث (SEO) أو قسم التسويق عبر الإنترنت. وهذا يعني أن ما يزيد قليلاً عن خمسي (41%) جميع المشاركين في الاستطلاع هم جزء من إدارة شركاتهم. ومن ناحية أخرى، فإن حوالي ثلث (36%) من المستطلعين يشغلون مناصب غير إدارية. إن تنوع أقدمية المشاركين في شركتهم يجعل بيانات هذه الدراسة قوية.

أحجام الشركة

الغالبية العظمى (75%) من المشاركين في الاستطلاع هم من شركات صغيرة تضم أقل من 50 موظفًا. وكان هذا متوقعا كما تميل الوكالات (التي تمثل 44% من إجمالي العينة) إلى أن يكون لديها فرق أصغر من الموظفين المتخصصين. 14% شركات متوسطة الحجم (50-250 موظفًا) و11% شركات كبيرة تضم أكثر من 250 موظفًا. وفي الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم، تبلغ نسبة الوكالات إلى الشركات غير التابعة لها 1 إلى 6 (16%). في الواقع، هناك عدد قليل جدًا من الوكالات التي لديها أكثر من 50 موظفًا.

موقع الشركة

إلى حد بعيد أعلى استجابة (55٪) جاءت من ألمانياوهذا ليس مفاجئًا نظرًا لأن Linkbird هي شركة مقرها برلين وتتمتع بمكانة رائدة في السوق في منطقة DACH. أما الباقون (45%) فهم من المشاركين الدوليين بشكل رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة (24%) – نظرًا لأن الاستطلاع تم تقديمه باللغتين الألمانية والإنجليزية فقط.

نموذج الوكالة مقابل نموذج غير الوكالة

وتتساوى نسبة المشاركين الذين لديهم خلفية وكالة إلى حد ما مع تلك الموجودة في الشركات غير التابعة لوكالة، حيث تمثل كل مجموعة ما بين 44% إلى 56% من إجمالي العينة على التوالي. تم تقسيم 56% من الشركات غير التابعة للوكالات إلى ثلاث مجموعات بناءً على علاقتها بالوكالات. هذه المجموعات هي 1) الشركات التي عملت في الماضي أو تعمل حاليًا مع وكالة تحسين محركات البحث (“عملاء“)، 2) الشركات التي لم تعمل مع وكالات تحسين محركات البحث ولكنها تخطط الآن لـ (العملاء المحتملين)، و3) الشركات التي لم تخطط أبدًا للعمل مع وكالات تحسين محركات البحث (“غير العملاء“). باختصار: تمثل البيانات التي تم جمعها من خلال الاستطلاع آراء وأفكار مجموعة متنوعة من الأشخاص المشاركين في صناعة تحسين محركات البحث (SEO).

ما مقدار الأموال التي تنفقها الشركات على تحسين محركات البحث؟

لقد طلبنا من المستجيبين من غير الوكالات الإشارة إلى ميزانية التسويق عبر الإنترنت ونسبة الميزانية التي يتم إنفاقها على تحسين محركات البحث. بالإضافة إلى ذلك، طلبنا من المجيبين على وكالتنا الإشارة إلى أسمائهم الإيرادات السنوية ونسبة إنفاقها على تحسين محركات البحث لعملائهم. وفيما يلي ما وجدناه.

الإيرادات والإنفاق على تحسين محركات البحث للوكالات

عندما يتعلق الأمر بالإيرادات، هناك إما وكالات تحسين محركات البحث الكبيرة التي تحقق إيرادات تزيد عن مليون يورو (28٪) أو وكالات تحسين محركات البحث الصغيرة التي تقل إيراداتها عن 250 ألف يورو سنويًا (53٪). الجزء الأوسط الذي يمثل الوكالات التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 250 ألف يورو ومليون يورو يمثل 18% من إجمالي العينة. يُعتقد أن الوكالات تنفق أكثر من 25٪ من إيراداتها على خدمات تحسين محركات البحث (SEO). وكالات متخصصة في تحسين محركات البحث (SEO).، تمثل هذه المجموعة 30% من الوكالات في عينتنا. تنفق واحدة من كل أربع وكالات (26%) ما بين 10% و25% من إيراداتها على تحسين محركات البحث. تعتبر هذه الوكالات تحسين محركات البحث (SEO) أحد أنشطتها الأساسية ولكن ليس محور تركيزها الرئيسي. أخيرًا، حوالي واحدة من كل اثنتين (45%) من الوكالات هي أ وكالة التسويق عبر الإنترنت Full Stack إنفاق 10% أو أقل من إيراداتها على أنشطة تحسين محركات البحث لعملائها. يبدو أن هناك تفضيلًا لأن تكون وكالة متكاملة بدلاً من وكالة متخصصة. نعتقد أن هذا التفضيل هو استجابة لبيئة تحسين محركات البحث (SEO) التي تتطلب اتباع نهج شامل لتحسين محركات البحث يجمع بين تسويق المحتوى والعلاقات العامة عبر الإنترنت.

ميزانيات التسويق عبر الإنترنت والإنفاق على تحسين محركات البحث للشركات غير التابعة للوكالة

تنفق اثنتين من كل ثلاث شركات غير تابعة للوكالة 5 آلاف يورو (حوالي 6329 دولارًا أمريكيًا) أو أقل على التسويق عبر الإنترنت شهريًا. إن توزيع ميزانيات التسويق عبر الإنترنت للعملاء (المحتملين) وغير العملاء متشابه تمامًا. ومع ذلك، بشكل عام، يميل غير العملاء إلى الحصول على ميزانيات تسويق عبر الإنترنت أكبر من ميزانيات العملاء (المحتملين). نعتقد أن الشركات التي تنفق أقل من 5% من ميزانيتها للتسويق عبر الإنترنت على تحسين محركات البحث (SEO) تتبع نهجًا شاملاً للتسويق عبر الإنترنت، والشركات التي تنفق أكثر من 25% من ميزانيتها للتسويق عبر الإنترنت على تحسين محركات البحث (SEO) تعتمد بشكل كبير على تحسين محركات البحث (SEO) لتحقيق نجاحها في التسويق عبر الإنترنت. وينبغي النظر إلى هذا النطاق باعتباره طيفًا بدلاً من رؤية الطرفين المتطرفين كقطبين. قمنا بتسمية النوع السابق بـ “مسوق شامل” والأخير اكتب “مسوق يركز على تحسين محركات البحث“. هناك اختلافان رئيسيان بين الإنفاق على تحسين محركات البحث (SEO) للشركات التي تستأجر وكالات والشركات التي لا تقوم بذلك:

أكثر من نصف الشركات غير العميلة هي جهات تسويق شاملة الذين ينفقون 5% أو أقل من ميزانيتهم ​​التسويقية على تحسين محركات البحث، على عكس واحد فقط من كل خمسة (21%) عملاء (محتملين) ينتمون إلى هذه المجموعة. أكثر من ربع (29٪) العملاء (المحتملين) هم مسوقون يركزون على تحسين محركات البحث (إنفاق أكثر من 25% من ميزانية التسويق عبر الإنترنت على تحسين محركات البحث)، على عكس أن 6% فقط من غير العملاء هم مسوقون يركزون على تحسين محركات البحث.

بعبارة أخرى، الشركات التي تتبع نهجًا شاملاً للتسويق عبر الإنترنت – الجمع بين تسويق المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة عبر الإنترنت – من غير المرجح أن تقوم بتوظيف وكالات لأنشطة تحسين محركات البحث الخاصة بها. والعكس صحيح أيضًا، حيث من المرجح أن تقوم الشركات التي تعتمد بشكل كبير على تحسين محركات البحث (SEO) بالاستعانة بمصادر خارجية (جزء) من أنشطة تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بها إلى وكالة ما.

جزء من إنفاق تحسين محركات البحث (SEO) مخصص للاستعانة بمصادر خارجية

من خلال التعمق في إنفاق العملاء (المحتملين)، وجدنا أيضًا مقدار المبلغ المخصص من ميزانية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بهم لالاستعانة بمصادر خارجية لأنشطة تحسين محركات البحث (SEO). العملاء المستعدون لإنفاق أقل من 5% من ميزانية تحسين محركات البحث على الوكالات هم “صانعون”. يفضل المصنعون الاستعانة بمصادر خارجية فقط لأنشطة تحسين محركات البحث (SEO) عندما يفتقرون (مؤقتًا) إلى المهارات أو الموارد أو الوقت – فهم لا يرون الاستعانة بمصادر خارجية كحل طويل الأجل. في المقابل، العملاء الذين هم على استعداد لإنفاق أكثر من 25% من ميزانية تحسين محركات البحث الخاصة بهم على الاستعانة بمصادر خارجية هم “المشترين”. يميل المشترون إلى الاستعانة بمصادر خارجية كجزء من استراتيجيتهم – بغض النظر عما إذا كانوا يفتقرون إلى المهارات أو الموارد أو الوقت.

ما هي أفضل الطرق للتواصل مع العملاء المهتمين أو الوكالات الجديرة بالثقة؟

تظهر بياناتنا أن كلا الأمرين تعتمد الوكالات والعملاء بشكل كبير على الإحالات الشخصية للاكتساب، على الرغم من أن العملاء يميلون إلى تفضيل الإحالات الشخصية أكثر بكثير من الوكالات. يستخدم الأخير تسويق المحتوى بشكل أساسي للتواصل مع العملاء، على عكس ما يقوله العملاء أنهم نادرًا ما يلتقون بوكالة ما من خلال محتواها. يفضلون الذهاب إلى المعارض والمؤتمرات. يشير الموضوع العام للإجابات إلى أن العملاء يفضلون الطرق التي يمكنهم من خلالها التعرف على جودة الخدمة التي تقدمها الوكالة قبل توظيفهم. في بيئة التسويق عبر الإنترنت شديدة التنافسية اليوم، يمكن أن تكون معرفة الفرق بين وكالة رائعة ووكالة متوسطة مصدرًا للميزة التنافسية للعديد من الشركات التي تعتمد على المشترين. وبناءً على هذه الأفكار، نوصي الوكالات بالاستفادة من مراجعها في تسويق المحتوى الخاص بها. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك الشهادة أو تجربة العميل على المدونة – حيث تتحدث الأخيرة كثيرًا عن جودة خدمة الوكالة ومصداقيتها.

ما هي الأسباب الرئيسية التي تدفع الشركات إلى استئجار وكالات خدمة تحسين محركات البحث (SEO)؟

لقد طلبنا من المشاركين في فئة “العميل (المحتمل)” أن يشاركونا: ما هي أكبر ثلاثة تحديات يواجهونها في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، وما هي الأهداف التي لديهم عند الاستعانة بمصادر خارجية لأنشطة تحسين محركات البحث (SEO)، ولماذا يستعينون بمصادر خارجية لتحسين محركات البحث (SEO) إلى وكالة ما. وفيما يلي ما جمعناه:

تحديات تحسين محركات البحث للشركات

يرتبط حوالي نصف تحديات تحسين محركات البحث (SEO) ارتباطًا مباشرًا بـ زيادة حركة المرور العضوية من خلال زيادة الرؤية والحصول على روابط خلفية عالية الجودة. يرتبط واحد من كل خمسة تحديات في مجال تحسين محركات البحث (SEO) بإنشاء المحتوى (11%) أو الجمع بين تحسين محركات البحث وتسويق المحتوى (10٪). تقطع هذه الإحصائية شوطًا طويلًا لإظهار أنه على الرغم من أن التسويق بالمحتوى اكتسب شعبية هائلة في السنوات القليلة الماضية، إلا أن الكثير منه لا يزال المسوقون يكافحون من أجل أن يصبحوا ماهرين فيه.

الأهداف التي يجب تحقيقها من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لأنشطة تحسين محركات البحث

الهدف الأكثر أهمية للشركات التي تقوم بالاستعانة بمصادر خارجية لأنشطة تحسين محركات البحث (SEO) هو القيام بذلك زيادة عدد الزيارات العضوية (32%). والثاني هو زيادة الرؤية (29٪) والثالث البعيد هو توليد عملاء محتملين جيدين (17٪). هذه الأهداف هي الحد الأدنى مما تحتاجه لتظل قادرًا على المنافسة في بيئة التسويق عبر الإنترنت الحالية. تشير حقيقة أن هذه الأهداف هي الأكثر وضوحًا إلى أن الشركات تواجه صعوبة في الوصول إليها.

أسباب الاستعانة بمصادر خارجية لتحسين محركات البحث إلى وكالة

دعونا نتحدث عن الأسباب التي تجعل الشركات تختار الاستعانة بمصادر خارجية لأنشطة تحسين محركات البحث الخاصة بها إلى وكالة ما: يتم الاستشهاد في أغلب الأحيان بنقص الموارد (31٪) ونقص المعرفة المتخصصة (28٪). ومن الناحية العملية، فهذا يعني أن، تفتقر معظم الشركات التي تستعين بمصادر خارجية لتحسين محركات البحث إلى المعرفة والموارد البشرية للقيام بذلك بنجاح بنفسها. السبب الثالث الأكثر ذكرًا للاستعانة بمصادر خارجية هو توفير الوقت (23%). وهذا يبين أن، في كثير من الأحيان يتم تعيين وكالات تحسين محركات البحث (SEO) لأسباب تشغيلية وليس بالضرورة لأسباب مالية.

ما هي الخدمات والأنشطة الأكثر شعبية؟

أحد الأشياء التي أردنا التحقق منها هو الأنشطة التي تعتبر الأكثر أهمية، وما إذا كان هناك عدم تطابق بين الطلب والعرض على الخدمات. لذلك طلبنا من مجموعاتنا الثلاث (الوكالة، والعملاء المحتملون، وغير العملاء) الإشارة إلى الأنشطة الأكثر شيوعًا.

الأنشطة المطلوبة غالبًا من مجموعة خدمات الوكالات

الخدمات الثلاث الأكثر طلبًا من قبل الوكالات هي تحسين محركات البحث على الصفحة (26%)، وتحسين محركات البحث خارج الصفحة (22%)، والإعلان عبر محركات البحث (14%)، وتصل قيمة الخدمات الثلاث معًا إلى أقل من الثلثين (62%) ) لجميع الخدمات التي تبيعها الوكالات. يشير هذا إلى التركيز الشديد على خدمات التسويق عبر محركات البحث.

الأنشطة التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية في أغلب الأحيان من قبل الشركات

من وجهة نظر العميل، يصل معدل تحسين محركات البحث على الصفحة إلى 14% فقط، ومستوى تحسين محركات البحث خارج الصفحة إلى 18%، والإعلان على محركات البحث إلى 13%، ويمثلان معًا أقل من النصف (45%) من إجمالي الطلب. وهذا الفارق (17%) بين جانب العرض والطلب يدل على ذلك تقتصر الوكالات على العملاء الذين هم “المسوقون الذين يركزون على تحسين محركات البحث”.

الأنشطة التي تتضمن معظم مخصصات الميزانية في الشركات التي لا تستأجر وكالات

تميل الشركات التي لا تستأجر وكالات إلى إنفاق ربع (28%) فقط من وقتها ومواردها على التسويق عبر محركات البحث (تحسين محركات البحث خارج الصفحة، وتحسين محركات البحث على الصفحة، وSEA). ويتوزع الباقي على أنشطة مختلفة بما في ذلك التحليلات (9٪)، والتسويق عبر البريد الإلكتروني (10٪)، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي (11٪)، وإنشاء المحتوى (12٪). تكرر هذه الإحصائية النقطة التي أوضحناها سابقًا بناءً على تحليل الميزانية الشركات غير العميلة هي في الغالب مسوقون شموليون.

العرض والطلب

هناك عدم التطابق بين ما تركز عليه الوكالات وما يريد العملاء (المحتملون) التركيز عليه. يبدو أن التسويق عبر محركات البحث هو مجال الخدمة الأكثر أهمية للوكالات، إلا أنه أقل أهمية بالنسبة للعملاء (المحتملين) وأقل أهمية بكثير بالنسبة للشركات التي لا تقوم بتوظيف وكالات على الإطلاق. يميل غير العملاء إلى اتباع نهج شامل للتسويق، والقيام بتسويق المحتوى، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتحسين محركات البحث، والعلاقات العامة عبر الإنترنت بنفس الكثافة تقريبًا في جميع المجالات.

ما هي الأنشطة الأكثر فعالية؟

بالإضافة إلى شعبية الأنشطة، أردنا أيضًا معرفة ما الذي ينجح وما الذي لا ينجح. لقد سألنا المشاركين من وكالتنا وعملائنا عن أكثر تجارب تقديم الخدمات والاستعانة بمصادر خارجية فعالية على التوالي.

وجهة نظر الوكالة مقابل العملاء بشأن الأنشطة الأكثر فعالية

ويبدو أن هناك اتفاقاً على ما ينجح وما لا ينجح عند النظر في فعالية الأنشطة. يتمتع كل من العملاء والوكالات بتحسين محركات البحث على الصفحة في المرتبة الأولى (19% و27% على التوالي)، وتحسين محركات البحث خارج الصفحة في المرتبة الثانية (17% و22% على التوالي) والإعلان عبر محرك البحث (بنسبة 13% و14% على التوالي) في رقم ثلاثة. [pullquote]تم الإبلاغ عن التسويق عبر محركات البحث (مجموع هذه الفئات الثلاث) من قبل ثلثي (62٪) من الوكالات ونصف (50٪) من العملاء باعتباره الأنشطة الأكثر فعالية عند الاستعانة بمصادر خارجية.[/pullquote] فماذا يعني هذا؟ شيئين: 1) الوكالات واثقة من التسويق عبر محركات البحث وقادرون على تقديم نتائج مرضية للعملاء الذين يبحثون عن خدمات التسويق عبر محركات البحث. 2) الوكالات ليست واثقة بعد من اتباع نهج شامل للتسويق عبر الإنترنت، في حين بدأ العملاء بشكل متزايد في الاستعانة بمصادر خارجية لأنشطة تتجاوز التسويق عبر محركات البحث.

رضا العملاء ونقاط الترويج الصافية لصناعة الوكالة (NPS)

لقد طلبنا من المشاركين (الذين استأجروا وكالة في الماضي) الإشارة إلى احتمالية توصيتهم بالوكالة التي عملوا معها لصديق أو زميل. واستنادا إلى البيانات، قمنا بحساب صافي نقاط الترويج لصناعة الوكالات (SEO).. لقد وجدنا NPS سلبيًا بشكل مثير للصدمة بنسبة -27%، مما يشير إلى ارتفاع معدل عدم الرضا.

ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه الوكالات والاهتمامات الرئيسية للشركات؟

تعتبر صناعة تحسين محركات البحث (SEO) صناعة مليئة بالتحديات، وهناك الكثير من المعلومات المعروفة والمفهومة، ولكن السبب وراء رغبتنا في إجراء دراسة هو معرفة: ما هي التحديات التي تواجهها الوكالات في تقديم خدمة مرضية للعملاء، وما هي مخاوف العملاء عندما وكالات التوظيف، وما هي أسباب عدم قيام بعض الشركات بتعيين وكالات.

تحديات الوكالات في تحقيق النتائج

تستشهد واحدة من كل خمس وكالات (20%) تحديثات جوجل بمثابة تحدي في تقديم النتائج للعملاء. فيما يتعلق بتحديثات Google، تواجه ما يزيد قليلاً عن واحدة من كل ست وكالات (18%) مشكلة في تثقيف عملائها حول بيئة تحسين محركات البحث المتغيرة. التحدي رقم 3 (17%) الأكثر ذكرًا يتعلق بسير العمل. إن التحديات الثلاثة مترابطة إلى حد كبير. وإليكم السيناريو كما نراه: تقوم Google بتحديث خوارزمياتها، مما يؤدي إلى تغيير بيئة تحسين محركات البحث (SEO)، والتي (عندما تكون مهمة بدرجة كافية مثل Penguin وPanda وHummingbird وما إلى ذلك) تجبر الوكالات على تغيير طريقة عملها وبالتالي تغيير سير عملها.

المخاوف التي تواجهها الشركات عند التعاقد مع وكالة

وعلى جانب الطلب، رأينا غالبًا ما يكون لدى العملاء مشكلات ثقة مع الوكالات. واحد من كل خمسة (23٪) من العملاء يشعر بالقلق إزاء انعدام الشفافية، حول طريقة عمل الوكالات و تكتيكات القبعة السوداء التي قد يستخدمها مقدمو الخدمة لتحقيق نتائج قصيرة المدى. يشعر العملاء أيضًا بالقلق بشأن تقديم الخدمة (22%)، وهم أقل ثقة من أنه سيتم تقديم خدمة نوعية. ويبدو أن هناك نقصاً عاماً في الثقة في قدرات الوكالات (16%) أيضاً.

أسباب عدم قيام بعض الشركات بالاستعانة بوكالات

تشير واحدة من كل ثلاث (33٪) من الشركات التي لا توظف وكالات إلى أنها قامت بذلك القدرة الداخلية على القيام بتحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بهم الأنشطة، مما يجعل الوكالات غير ذات صلة بالنسبة لهم. تشير حوالي واحدة من كل ست شركات (18٪) إلى أنها وجدت تكاليف وكالات التوظيف مرتفعة للغاية. واحدة من كل ثماني شركات (13%) تفكر يعد تحسين محركات البحث (SEO) قديمًا ويفضل التركيز على تسويق المحتوى.

ما هي أهم الأهداف للوكالات والشركات في العام المقبل؟

تشير واحدة من كل خمس وكالات (21%) إلى أن زيادة الإيرادات هي هدفها الرئيسي في العام المقبل. من الواضح أن زيادة الإيرادات وزيادة عدد العملاء (15%) هي أهداف لكل شركة، ولكن حقيقة أن هذه الأهداف ذكرها المشاركون في الاستطلاع تشير إلى الوكالات غير مقتنعة بأنها ترقى إلى مستوى إمكاناتها الكاملة. إن تطوير الموظفين (17%)، وتحسين كفاءة سير العمل (12%)، وإيجاد طرق متطورة لزيادة تصنيف العملاء على Google (12%)، كلها أمور تتعلق بتطوير خدمة مرضية. تُدرج حوالي واحدة من كل عشر وكالات (11%) تطوير المعرفة والمهارات في تسويق المحتوى كهدف استراتيجي. وعلى الرغم من أن هذه النسبة صغيرة، إلا أننا نعتقد أن المزيد من الوكالات ستحذو حذونا. ومن جانب العملاء، أبلغت واحدة من كل خمس (19%) من الشركات غير التابعة للوكالة عن زيادة إيراداتها من التسويق العضوي عبر الإنترنت كهدف للعام المقبل. ودعمًا للهدف الرئيسي، ترغب العديد من الشركات في تحقيق تصنيف أعلى على Google (13%) وزيادة عدد الزيارات العضوية إلى مواقعها (12%). تجد ما يزيد قليلاً عن واحدة من كل عشر شركات أنه من المهم تحسين سير العمل في أنشطتها المتعلقة بتحسين محركات البحث.