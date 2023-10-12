Rewrite this title: حدد مجال التسويق عبر البحث الخاص بك

ستساعدك المقالة التالية: حدد مجال التسويق عبر البحث الخاص بك

لقد نما مجال التسويق عبر البحث على قدم وساق في السنوات القليلة الماضية. إلى جانب ذلك، اعتمد مسوقو البحث على المدونات والمؤتمرات ووسائل التواصل الاجتماعي للبقاء على اطلاع على هذه الصناعة المتغيرة باستمرار دون سابق إنذار.

لقد تطورت شبكة الإنترنت وكذلك تطور دور المسوق على شبكة الإنترنت. قبل بضع سنوات فقط، كان بإمكان أحد المسوقين عبر الإنترنت أن يقول إن مجاله هو “التسويق عبر البحث”، والذي كان في حد ذاته مصطلحًا مضللًا حيث كان يتجادل اللاعبون في الصناعة حول المعنى الحقيقي للتسويق عبر البحث. اليوم، أعتقد أننا توصلنا إلى تعريف “التسويق عبر البحث” على أنه يشمل كلاً من البحث المدفوع والعضوي بدلاً من أحدهما أو الآخر.

يقودني هذا إلى جوهر ما أتحدث عنه – كيف يتم تقسيم دور مسوق البحث مع نمو الصناعة.

أبسط تقسيم هو بين المدفوعة والعضوية. لكنها لا تتوقف عند هذا الحد!

مجالات البحث المدفوعة

لا يمكن لأي حملة دفع بالنقرة أن تنجح بدون صفحات مقصودة مناسبة بهدف تحويل الزائرين وعائد الاستثمار. تعد الصفحات المقصودة في الواقع مهمة جدًا لدرجة أنها تنقسم إلى أبعد من ذلك:

النسخة التي تكتبها ستجعل الزائر يمضي قدمًا أو يكسره أو يتسبب في إطلاق سراحه بكفالة على الفور. إذا كان هذا هو مجال تخصصك، فيجب أن تكون مؤلف إعلانات جيدًا جدًا.

جانب آخر ضروري لصفحتك المقصودة هو تصميم واجهة المستخدم. تعتبر مهارات التصميم مهمة هنا وتحتاج إلى معرفة المكان الذي يبحث فيه الزائر وينقر عليه. فكر في تتبع الخريطة الحرارية والاختبار متعدد المتغيرات لتحسين واجهة المستخدم للصفحة المقصودة. المزيد عن ذلك لاحقًا.

إذا كانت كلمات مثل “المجموعات الإعلانية” و”مجموعات الحملات” ضمن أفضل 10 كلمات في مفرداتك، فمن المحتمل أن يكون هذا هو المكان المناسب لك. التنظيم السليم الخاص بك التسويق عبر محركات البحث تسمح لك الحملة بتقليل تكلفة النقرة (CPC) وزيادة عائد الاستثمار (ROI) إلى الحد الأقصى. لا أعرف ماذا تعني هذه المصطلحات؟ ربما ينبغي عليك أن تفكر في تعيين خبير PPC متخصص في تحسين الحملة.

ويتوافق هذا بشكل جيد مع تحسين الحملة، نظرًا لأن الحملات والمجموعات الإعلانية لا تعمل بدون كلمات رئيسية. هل قمت بإجراء بحث عن الكلمات الرئيسية الخاصة بك وتوصلت إلى 10-20 كلمة رئيسية؟ من الأفضل البحث عن متخصص في البحث عن الكلمات الرئيسية، والذي سيتوصل إلى ما يتراوح بين 1000 إلى 10000 كلمة رئيسية اعتمادًا على الموضوع.

بالمناسبة – في حالة وصولك إلى أسفل القائمة – أعلم أنني أكرر البحث عن الكلمات الرئيسية. ابقوا متابعين.

كم عدد أجزاء إعلان البحث المدفوع؟ هل قلت ثلاثة؟ ابحث عن خبير الدفع لكل نقرة (PPC) الذي يتمتع بخبرة في إنشاء الإعلانات، لأن هناك أربعة. أولئك الذين يندرجون ضمن هذا التخصص يولون اهتمامًا خاصًا لشروط وأحكام برامج البحث المدفوعة، مع التأكد من أن الإعلانات تتبع القواعد. على سبيل المثال، هل تعلم أن Google تصر الآن على أن عنوان URL المعروض وعنوان URL المقصود يجب أن يكونا من نفس النطاق الجذر؟ سيعرف أحد المتخصصين في إنشاء الإعلانات بهذا الأمر.

يعد إعداد حملتك وضخ الأموال فيها بداية جيدة. ومع ذلك، إذا كنت قد أضعت عروض أسعارك في غير محلها وانخفضت معدلات النقر إلى الظهور أقل من متوسط ​​الحضور في المؤتمر بعد أربعة أيام في لاس فيجاس، فستحتاج بالتأكيد إلى القيام ببعض الأعمال في قسم إدارة العطاءات. يعد تعديل عروض الأسعار الخاصة بك عملية دقيقة ويجب إجراؤها بحذر.

الاختبار (AB والمتغيرات المتعددة)

في حين أن بعض الفتيان أو الفتيات المخطئين قد يصرون على أن هذا جانب إضافي أو اختياري لحملة بحث مدفوعة الأجر، حسنًا، هذا خطأ تمامًا. لا يساعدك اختبار إعلاناتك وصفحاتك المقصودة على فهم الجوانب الأكثر نجاحًا في حملتك فحسب، بل يمنحك أيضًا بيانات قيمة عن زائرك والتي يمكنك تنفيذها في مناطق أخرى من موقعك. ثم اختبر ذلك أيضًا! سيخبرك أحد الأشخاص الذين يعرفون شيئًا عن الاختبار أنه حتى يصل معدل التحويل إلى 100%، فإنك لن تنتهي من الاختبار أبدًا. كما يقول صديقي العزيز @scottpolk، “إذا توقفت عن الاختبار، فأنت تخسر بالفعل.”

هذا هو المفضل الشخصي لأنني أعتبره مكانًا خاصًا بي. يجب أن تكون التحليلات هي البداية والوسطى والنهاية لكل حملة. بافتراض أن موقع الويب الخاص بك كان نشطًا لمدة أسبوع على الأقل – بل حتى بضعة أيام – وأنك نفذت نوعًا من تحليلات الويب عند إطلاقه، سيكون لديك موارد رائعة لمساعدتك في البدء بحملة البحث المدفوعة. يتضمن ذلك أهم الكلمات الرئيسية والمناطق الشائعة في موقعك والموقع الجغرافي للزائرين والمزيد. سيعرف أي شخص يقع في هذا المجال كيفية استخدام هذه المعلومات لتعزيز حملة البحث المدفوعة ومراقبة الإحصائيات طوال الحملة أيضًا.

منافذ البحث العضوية

إحدى الطرق التي أحب أن أعرّف بها شبكة الويب العالمية (بمعنى عام جدًا) هي أن أسميها “مجموعة من الروابط”. في الواقع، هذه هي الطريقة التي تنتقل بها من صفحة إلى أخرى أو من موقع إلى آخر. الروابط، سواء الروابط الداخلية أو الروابط الواردة، هي الطريقة التي يصل بها الأشخاص إلى موقعك ويتنقلون فيه. لقد كان بناء الروابط أمرًا ثابتًا في ترتيب البحث العضوي منذ تقديم الخوارزميات، على الرغم من تغير الوزن المعطى للروابط. كم تغيرت؟ شخص ما في هذا المكان سوف يعرف.

آها! وهنا البحث عن الكلمات الرئيسية مرة أخرى. لماذا أقوم بإدراجه مرة أخرى؟ لأن البحث عن الكلمات الرئيسية للبحث العضوي يختلف عن البحث عن الكلمات الرئيسية للبحث المدفوع. في البحث المدفوع، يمكنك تقديم عروض أسعار لأي كلمات رئيسية تريدها، بغض النظر عما إذا كانت تظهر على الصفحة المقصودة (على الرغم من أنني متأكد من أن خبراء الدفع لكل نقرة سيخبرونني أن ذلك يؤثر في نقاط الجودة). ومع ذلك، يتطلب البحث عن الكلمات الرئيسية وتنفيذها ألا تظهر الكلمات الرئيسية على الصفحة المستهدفة فحسب، بل تظهر أيضًا في النص الرابط الذي يشير إلى تلك الصفحة. لن تؤدي الكلمات البحثية غير ذات الصلة إلى أي نجاح، حيث لا يمكنك تقديم عروض أسعار على الكلمات الرئيسية العضوية.

نعم، من المحتمل أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي فئة خاصة بها ولكني أشعر أنها لا تزال في تلك المرحلة بين كونها مزدحمة تحت مظلة تحسين محركات البحث والخروج بالكامل في مجالها الخاص. أقوم بتحديد الخبراء في هذا المجال ليس فقط من خلال معرفتهم بوسائل التواصل الاجتماعي ولكن الأهم من ذلك، كيفية استخدامها للترويج لعلامتهم التجارية الخاصة. إذا كنت ستتحدث، فامشِ على الأقدام!

أحد أكثر الطرق شيوعًا هو “التدوين”، وهناك الكثير من الأشخاص في هذه الصناعة معروفون جدًا بمهاراتهم في التدوين. يعد هذا مجالًا محددًا للغاية وضروريًا لجميع جوانب الويب، وخاصةً البحث العضوي. (سأعطيك عبارة “المحتوى هو الملك”، ولكن بصراحة، أنا أكره ذلك ويجب أن أتوصل إلى عبارة مبتذلة جديدة.) المحتوى لا نهاية له – المراجعات والمستندات ومعلومات الشركة، وأي شيء يمكن أن يخطر ببالك. المحتوى الذي ينشئه المستخدم لا يقل أهمية، ويمكن القيام به بسهولة عن طريق النشر والتعليق على المدونات والمنتديات، والمشاركة في المناقشات في مجموعات الويب، وما إلى ذلك. القاعدة الذهبية للمحتوى هي الكتابة للمستخدم باستخدام محرك البحث كجمهور ثانوي .

يعرف معظم الأشخاص أن وجود كلمات رئيسية في نطاقك أمر مهم لتصنيف الكلمات الرئيسية المذكورة. ماذا عن النطاقات الفرعية؟ المجلدات والدلائل؟ اسماء الملفات؟ ما هو نوع نطاق المستوى الأعلى (TLD) الذي يجب أن يكون لديك وكيف يؤثر على البحث الدولي؟ ابحث عن خبير تحسين محركات البحث (SEO) الذي يعرف شيئًا أو اثنين عن مجال المجال.

أشعر أنه في الماضي، تم تجاهل المشكلات الخلفية المتعلقة بتحسين محرك البحث. ولكن بفضل أشخاص مثل David Harry وVanessa Fox، أصبحنا أخيرًا نرى المشكلات من جانب الخادم باعتبارها مجالًا مطلوبًا لتحسين محرك البحث. ما الذي ينطوي عليه هذا؟ 301 عمليات إعادة التوجيه. ملفات .htaccess. أسماء الملفات الافتراضية معرفات الجلسة والتتبع. أنا متأكد من أنك سمعت عن هؤلاء، وأن أبطال البحث الفائقين من جانب الخادم هم الذين ينقذونك عند حل هذه الأنواع أو المشكلات العاجلة.

ماذا؟ التحليلات مرة أخرى؟ تتحدى. تأتي جميع منصات البحث المدفوعة مع نوع من التقارير (على الرغم من أن بعضها أفضل بالتأكيد من غيرها). مع العضوية، الأمر متروك لك للتأكد من تثبيت نوع من تحليلات الويب. بينما يستقر معظم الأشخاص على حل جافا سكريبت مثل Google Analytics، إلا أنهم يفتقدون شيئًا كبيرًا. ما هذا؟ أنت لا تعرف؟ حسنًا، قم بلف ذراعي المطاطية وسأخبرك. سيذكرك أحد متخصصي التحليلات بأهمية سجلات الخادم الخاص بك. هناك الكثير من المعلومات المتوفرة هناك والتي لا يمكنك الحصول عليها باستخدام إحصائيات JavaScript، مثل استخدام العنكبوت لموقعك، والأشخاص الذين يقومون بالربط السريع لصورك، وسرقة النطاق الترددي الخاص بك، والمزيد.

مجالات البحث الأخرى

هناك الكثير من مجالات البحث الأخرى التي لا يمكن تقسيمها حسب البحث المدفوع أو العضوي، مثل مسوقي البحث الداخليين و التسويق بالتبعية. سيخبرك الخبراء في هذه المجالات أنه يمكن تقسيمها إلى مجالات متخصصة أيضًا.

هل رأيت الكثير من نفسك في بعض هذه الأوصاف؟ كمسوق بحث، ما هي المجالات التي تشعر أنك تنتمي إليها بشكل أفضل؟ هل تعتقد أنه من الممكن لمسوق البحث أن يكون خبيرًا في كل هذه المجالات؟

“الوعي بالذات هو أعظم الفضائل.” كان شخص قريب جدًا مني يقول هذا لي كثيرًا وكان مصدر إلهام كبير لي. أعتقد أن هناك قيمة كبيرة في هذا البيان. اعرف ما أنت أفضل فيه، وأين تكمن نقاط قوتك. ثم يمكنك التركيز على النمو في مجالات أخرى أو بناء العلاقات اللازمة لإكمال حزمة التسويق عبر البحث.