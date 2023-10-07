Rewrite this title: حرب الأجهزة اللوحية: هل يمكن لأجهزة Android اللوحية من Google أن تتفوق؟ Appleآيباد؟

ستساعدك المقالة التالية: حرب الأجهزة اللوحية: هل يمكن لأجهزة Android اللوحية من Google أن تتفوق؟ Appleآيباد؟

مع Apple تخطط Google لإطلاق جهاز iPad 3 المرتقب في وقت مبكر من شهر فبراير من عام 2012، ويبدو أنها تخطط لإطلاق جهاز منافس في المستقبل القريب. وفي مقابلة حديثة مع إحدى الصحف الإيطالية، قال إريك شميدت، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل؛ “في الأشهر الستة المقبلة، نخطط لتسويق جهاز لوحي بأعلى مستويات الجودة.”

على الرغم من أن شميدت عادة ما يكون ثرثارًا ومتحمسًا لمناقشة خطط Google المستقبلية، إلا أنه كان هادئًا على نحو غير معهود فيما يتعلق بتفاصيل الجهاز اللوحي المستقبلي. ومع ذلك، فإن العديد من الأشخاص يفسرون تصريحه بأن الجهاز اللوحي سيكون من “أعلى جودة” على أنه سيتنافس بشكل مباشر مع الأجهزة اللوحية. Appleآيباد 3 الجديد.

من المتوقع أن يكون جهاز iPad 3 الجديد نموذجًا أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية من جهاز iPad 2 ويتوقع الخبراء أنه سيتضمن معالجًا رباعي النواة متطورًا وشاشة عرض عالية الدقة تبلغ 2048 × 1536 (على غرار شاشة Retina). في iPhone الحالي). فضلاً عن ذلك، Apple ترددت شائعات عن أنها تفكر في إنتاج نسخة أصغر من جهاز iPad بحجم شاشة 7.85 بوصة.

مع Amazon’س Kindle حقق جهاز Nook Tablet من Fire and Barnes & Noble مبيعات جيدة للغاية، ومن المتوقع أن تشكل الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android 40.3% من الأجهزة اللوحية المباعة في هذا الربع (الربع الرابع). يبدو أن الحصة السوقية لنظام Android، والتي زادت بشكل ملحوظ من 32.4% في الربع الثالث، تتناقص بشكل مطرد Appleحصة سوق الأجهزة اللوحية.

على الرغم من أن Kindle لقد باعت شركة Fire أكثر من مليون جهاز لوحي أسبوعيًا وحققت أداءً جيدًا بما يكفي لتعزيز حصة Android الإجمالية في السوق، ومن الواضح أنها ليست نسخة بقيمة 200 دولار من iPad. ومع ذلك، سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيفية دخول Google إلى سوق الأجهزة اللوحية والإصدار التالي من Amazon’س Kindle يؤثر الحريق على مبيعات iPad المستقبلية وحصة Android في السوق.

[Sources Include: Mail Online, IDC, & Fox News]