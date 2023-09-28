Rewrite this title: حركة مرور بحث Google إلى مواقع القراصنة معطلة بعد تحديثات الخوارزمية

ستساعدك المقالة التالية: حركة مرور بحث Google إلى مواقع القراصنة معطلة بعد تحديثات الخوارزمية

يقال إن تحديثات خوارزمية جوجل الأخيرة تقلل من حركة المرور إلى مواقع القرصنة، وفقًا لتحليل البيانات السنوية.

نشرت TorrentFreak، بمساعدة شركة تتبع القرصنة MUSO، تقريرًا يشارك رؤى حول حركة مرور مواقع القرصنة من محركات البحث في عام 2020.

وفي الفترة من ديسمبر 2019 إلى نوفمبر 2020، فقدت مواقع القراصنة ما يقرب من ثلث حركة البحث الخاصة بها. كما تم اكتشاف العديد من الأنماط المثيرة للاهتمام.

فيما يلي رؤى أساسية من تقرير TorrentFreak حول ما قد يكون فئة من المواقع الأكثر تضرراً من تحديثات خوارزمية Google الأخيرة.

حركة مرور بحث Google المسروقة من مواقع القراصنة

شهدت حركة البحث إلى مواقع القراصنة اتجاهًا هبوطيًا في يناير من العام الماضي، ودخلت في حالة سقوط حر في مايو 2020 بعد ارتفاع قصير عندما ضرب جائحة فيروس كورونا في مارس.

وكما يشير TorrentFreak، فإن هذه التواريخ ليست مصادفة. وهي تتوافق مع أول تحديثين أساسيين لخوارزمية Google في العام الماضي.

أطلقت Google تحديثًا أساسيًا في 13 يناير 2020 وآخر في 4 مايو 2020.

أطلقت Google مؤخرًا تحديثًا أساسيًا للخوارزمية في ديسمبر 2020، على الرغم من أنه من السابق لأوانه معرفة التأثير الذي قد يحدثه على مواقع القرصنة.

في حين أن تحديث شهر يناير كان فعالاً إلى حد ما في إحباط حركة المرور إلى مواقع القراصنة، إلا أن التحديث الأساسي في شهر مايو أحدث أكبر قدر من الضرر مع انخفاض بنسبة 20٪ في حركة البحث خلال ذلك الشهر وحده.

البيانات التي أبلغ عنها TorrentFreak وMUSO تشبه البيانات الواردة من أحد أكبر مواقع التورنت على الويب، ويذكر التقرير:

“لتأكيد النتائج التي توصلنا إليها، تحدثنا إلى مشغل أحد أكبر مواقع التورنت، والذي يفضل عدم الكشف عن هويته. وبدون مشاركة النتائج التي توصلنا إليها، أبلغ عن انخفاض بنسبة 35% في حركة مرور Google خلال العام الماضي، وهو ما يتماشى مع بيانات MUSO.

تم تصميم تحديثات خوارزمية Google الأساسية ليكون لها تأثير واسع النطاق على نتائج البحث العالمية، على الرغم من أن فئات معينة من المواقع ستتضرر دائمًا بشكل أكبر من غيرها.

فيما يتعلق بالتحديثات الأساسية لعام 2020، يبدو أن مواقع التورنت شعرت بالعبء الأكبر من التأثير. على الرغم من أنه تجدر الإشارة إلى انخفاض إجمالي حركة المرور إلى مواقع القراصنة في عام 2020.

بين ديسمبر 2019 ونوفمبر 2020، وباستثناء حركة المرور من محركات البحث، شهدت الزيارات إلى مواقع القراصنة انخفاضًا تدريجيًا بنسبة 10٪ تقريبًا.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، قد يكون الانخفاض في حركة البحث إلى مواقع القراصنة نتيجة لتحديثات الخوارزمية جنبًا إلى جنب مع انخفاض الاهتمام من المستخدمين.

هناك عامل آخر يجب مراعاته، وهو أن عام 2020 قدم محتوى أقل للمستخدمين للقرصنة.

مقارنة بالسنوات السابقة، لم يكن هناك أي عدد قريب من عدد الأفلام الرائجة التي يمكن تنزيلها. شهدت صناعة الموسيقى تأجيل العديد من المشاريع، وتم بث الكثير من البرامج التلفزيونية الأكثر رواجًا لهذا العام على مواقع البث المباشر.

وهذا تناقض صارخ مع عام 2019 الذي شهد العديد من الأفلام التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات Marvel الاستوديوهات، ومسلسل Game of Thrones على شبكة HBO، وتسربات الموسيقى من فنانين مشهورين، وما إلى ذلك.

من السهل توجيه أصابع الاتهام إلى Google، ومن المنطقي تمامًا أن تقوم Google بخفض تصنيف مواقع القراصنة، ولكن من المهم دائمًا مراعاة العوامل الخارجية التي يمكن أن تساهم في خسارة حركة المرور.

مصدر: تورنتفريك