Rewrite this title: حشو الكلمات الرئيسية كعامل تصنيف في Google: ما تحتاج إلى معرفته

ستساعدك المقالة التالية: حشو الكلمات الرئيسية كعامل تصنيف في Google: ما تحتاج إلى معرفته

إذا كانت بعض الكلمات الرئيسية جيدة، فيجب أن يكون المزيد منها أفضل، أليس كذلك؟

هذا هو المنطق البسيط وراء حشو الكلمات الرئيسية كعامل تصنيف.

في الأيام الأولى لبحث الويب، قبل ظهور تحسين محركات البحث (SEO)، كان Google يصنف محتوى الويب باستخدام مجموعة أساسية من الإشارات.

وكانت الكلمات الرئيسية واحدة من تلك الإشارات. كلما زاد عدد الكلمات الرئيسية التي استخدمتها، كان ترتيب الصفحة أفضل، خاصة في الأيام الأولى لمحركات البحث.

كان حشو الكلمات الرئيسية أسلوبًا مستخدمًا على نطاق واسع لأنه حقق نتائج، على الأقل لفترة من الوقت.

ولكن كيف تتعامل جوجل مع الأمر الآن؟

فيما يلي تاريخ الادعاءات المتعلقة بحشو الكلمات الرئيسية، متبوعًا بما تقوله الأدلة حول هذا الموضوع اليوم.

المطالبة: حشو الكلمات الرئيسية هو عامل الترتيب

كانت الكلمات الرئيسية ذات المطابقة التامة ذات يوم إشارة تحمل وزنًا كبيرًا. إذا ظهرت كلمة رئيسية على الصفحة تمامًا كما كتبها المستخدم، فستكون للصفحة فرصة كبيرة للتصنيف.

عندما اكتشف الأشخاص أن بإمكانهم ترتيب مواقعهم الإلكترونية لمزيد من الاستعلامات عن طريق تكرار أشكال مختلفة من الكلمات الرئيسية على الصفحة، أدى ذلك إلى التقنية المعروفة باسم حشو الكلمات الرئيسية.

يمكنك التخلص من الكثير من حشو الكلمات الرئيسية. وتراوح ذلك بين الإفراط في استخدام الكلمات الرئيسية في النسخ على الصفحة، إلى فقرات كاملة كانت مجرد كلمات رئيسية مفصولة بفواصل.

يتضمن الشكل الأكثر فظاعة لحشو الكلمات الرئيسية إخفاء فقرات من الكلمات الرئيسية عن طريق جعل النص بنفس لون خلفية الصفحة. يمكن أن يرى محرك البحث Google الكلمات الرئيسية المخفية عند الزحف إلى الصفحات، لكن المستخدمين لن يلاحظوا أي شيء في غير محله.

لم يقتصر حشو الكلمات الرئيسية على النسخ الموجود على الصفحة. كانت عناوين الصفحات والأوصاف التعريفية مليئة بالكلمات الرئيسية في محاولة للتلاعب بتصنيفات البحث الخاصة بها.

عندما يتحدث الناس عن الأيام الأولى لكون تحسين محركات البحث مثل الغرب المتوحش، فهذا ما يشيرون إليه. ولم يقتصر الأمر على عدم معاقبة المواقع بسبب حشو الكلمات الرئيسية، بل كان من المرجح أن تستفيد منها.

وبعد ذلك يبدأ طرح تحديثات Google…

تغير تأثير حشو الكلمات الرئيسية على تصنيفات البحث في عام 2003 عندما طرحت Google تحديث فلوريدا، والذي يعتبر أول تحديث رئيسي لخوارزمية Google.

تشير الأدلة إلى أن تحديث فلوريدا استهدف في المقام الأول الروابط غير المرغوب فيها، ولكن المواقع التي تستخدم تقنيات أخرى غير مرغوب فيها تأثرت أيضًا.

خفضت فلوريدا تأثير ترتيب حشو الكلمات الرئيسية إلى حد ما، لكنها لم تفلت من خوارزميات Google.

في عام 2011، أطلقت Google تحديث Panda الذي استهدف المواقع منخفضة الجودة والمحتوى الرقيق ذي القيمة المضافة الضئيلة أو معدومة.

أدى ذلك دائمًا إلى خفض ترتيب الصفحات المحشوة بالكلمات الرئيسية في نتائج البحث، حيث تميل هذه الصفحات إلى إضافة قيمة أقل إلى الويب مقارنة بالصفحات التي لم تتم كتابتها لمحركات بحث الألعاب.

بعد Panda، نصحت Google بشدة بعدم القيام بأي حشو للكلمات الرئيسية.

وأخيرًا، لا يمكننا الحديث عن تطور الكلمات الرئيسية في تحسين محركات البحث (SEO) دون الإشارة إلى تقديم Google لتحديث Hummingbird في عام 2013.

جلبت Hummingbird البحث التحادثي إلى Google، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين كتابة الاستعلامات باستخدام اللغة الطبيعية وستفهم خوارزمية Google ما كانوا يبحثون عنه.

تغيرت أساليب كتابة المحتوى بعد هذا التحديث، لا سيما فيما يتعلق بالاستخدام غير الطبيعي للكلمات الرئيسية. قد يكون من العدل أن نقول إن Hummingbird هو الذي أدى إلى التحول من كتابة المحتوى لمحركات البحث إلى كتابة المحتوى للأشخاص.

تم إجراء حشو الكلمات الرئيسية فقط للتلاعب بالتصنيفات ولم يقدم أي شيء ذي قيمة للباحثين. إنها تقنية عفا عليها الزمن الآن بعد أن أصبحت خوارزمية بحث Google أكثر مهارة في التعرف على المحتوى عالي الجودة.

الدليل على حشو الكلمات الرئيسية كعامل تصنيف

هناك أدلة في جميع نتائج بحث Google على أن حشو الكلمات الرئيسية ليس عاملاً في التصنيف.

تحتوي صفحات SERP اليوم على عناوين صفحات تُقرأ بشكل طبيعي، وأوصاف تعريفية تحتوي على فقرات من نسخة فعلية، ومقالات غير مليئة بالاستخدامات غير الضرورية لعبارات المطابقة التامة.

لكن هذه أدلة غير مؤكدة. دعونا نلقي نظرة على الأدلة الدامغة مباشرة من المصدر.

تعترف إرشادات مشرفي المواقع من Google، والتي يجب على المواقع اتباعها لتظل مفهرسة في البحث، بحشو الكلمات الرئيسية في فصل يسمى “كلمات رئيسية غير ذات صلة“.

تقرأ:

“يشير مصطلح “حشو الكلمات الرئيسية” إلى ممارسة تحميل صفحة ويب بكلمات رئيسية أو أرقام في محاولة للتلاعب بتصنيف الموقع في نتائج بحث Google. غالبًا ما تظهر هذه الكلمات الرئيسية في قائمة أو مجموعة، أو خارج السياق (وليس كنثر طبيعي). يؤدي ملء الصفحات بكلمات رئيسية أو أرقام إلى تكوين انطباع سلبي لدى المستخدم، وقد يؤدي إلى الإضرار بتصنيف موقعك. ركز على إنشاء محتوى مفيد وغني بالمعلومات يستخدم الكلمات الرئيسية بشكل مناسب وفي السياق.

إذا كان هناك أي شك فيما إذا كان Google يخفض ترتيب الصفحات المليئة بكمية غير ضرورية من الكلمات الرئيسية، فهناك تأكيد رسمي لك مباشرةً في إرشادات مشرفي المواقع.

الحكم: حشو الكلمات الرئيسية كعامل تصنيف

تم تأكيد حشو الكلمات الرئيسية سلبي عامل الترتيب.

إن محاولة التلاعب بتصنيفات البحث من خلال الاستخدام المتكرر للكلمات أو العبارات لن تؤدي إلا إلى انخفاض ترتيب الموقع في نتائج بحث Google. كن حذرًا من أي نصيحة تشير إلى خلاف ذلك.