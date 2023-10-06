Rewrite this title: حصريًا: إطلاق SmarterContent.org للتنافس مع Inbound.org

ستساعدك المقالة التالية: حصريًا: إطلاق SmarterContent.org للتنافس مع Inbound.org

لقد ولد SmarterContent.org من شغفنا كفريق واحد لتسويق المحتوى الرائع. بدأت الفكرة بحقيقة أننا بدأنا عملية إعادة صياغة العلامة التجارية لتعكس التغييرات في الصناعة نحو تسويق المحتوى والمزيد من أساليب العلاقات العامة للتسويق عبر الإنترنت. هذا شيء رأيناه يحدث منذ فترة ولاقى صدى لدى غالبية عملائنا.

لقد كنا حريصين حقًا على ممارسة ما نبشر به ونعتقد أن المستقبل يكمن في بناء المجتمع مع تحول التسويق نحو التركيز على النشر. ومن الواضح أن هذا شيء أراده Google أيضًا لبعض الوقت، حيث غالبًا ما تشيد اتصالاتهم بالمحتوى باعتباره العنصر الأكثر أهمية في موقع الويب الجيد، حتى أنهم يحبون المحتوى كثيرًا لدرجة أنهم اشتروه YouTube! تم اتخاذ القرار بأننا نرغب في بدء مجتمع من خلال هاشتاج باسم Twitter له صدى كبير مع مجتمع التسويق عبر البحث والعديد من تخصصات التسويق الأخرى بشكل عام. من الواضح أن العديد من المحتوى المقبول ليس في الواقع مقبولًا على الإطلاق.

كان لدى SmarterContent.org مفهوم يعتمد على كون العديد من عملائنا وأصدقائنا في الصناعة مشغولين ومحبين للغاية Twitterكل ما يتعين عليهم فعله للمشاركة هو إضافة علامة التصنيف #smartercontent إلى أمثلة المحتوى الذي يعتقدون أنه استثنائي. يقوم الموقع بسحب المحتوى ويعمل كمركز لتنظيم ومناقشة أفضل الأمثلة على محتوى الويب. كما أنه بمثابة مصدر إلهام عندما تحتاج إلى أفكار عند إنشاء المحتوى الخاص بك.

هناك آليات تصويت وهذه أيضًا تعتمد بالكامل عليها Twitter حيث ستصوت إعادة التغريد على المحتوى. لقد قارننا مجتمع التسويق عبر البحث بـ inbound.org عدة مرات، وهو في الواقع موقع نحبه وساعدنا في إلهام SmarterContent.org.

العناصر التي تجعل SmarterContent.org مختلفًا تمامًا عن inbound.org هي أنه يمكنك إرسال أي أمثلة للمحتوى من مقاطع الفيديو واسعة الانتشار إلى الإعلانات وحتى الأمثلة المطبوعة. تعتمد الآليات أيضًا على شخصيتك فقط Twitter النشاط والحساب مما يجعله جذابًا حقًا وامتدادًا لنشاطك العادي. منذ الإطلاق، حصلت على مزيد من التفاعل على حسابي نتيجة لذلك.

الشيء المثير حقًا هو أننا خلال مرحلة البحث افترضنا أنه ستكون هناك مواقع مماثلة، ولكننا ركزنا على تشغيل الموقع في أسرع وقت ممكن لأننا أحببنا هذا المفهوم، ويبدو في الواقع أننا لم نر موقعًا بعد يعمل تمامًا مثل SmarterContent.org مما يجعله فريدًا تمامًا. إذا كنت تعرف أي مواقع مماثلة أود أن أعرفها في التعليقات …

يقتبس

“لقد كان SmarterContent.org مشروعًا رائعًا جاء في وقت مثير للغاية في تاريخ Linkdex. لقد كان مشروعًا إبداعيًا تم تطويره بواسطة 3 Door Digital بتوقيت مثالي، حيث شهدنا تحولات جذرية في مشهد التسويق عبر البحث نحو التسويق القائم على المحتوى. والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن المشروع قد شارك فيه بالفعل بعض العقول الرائدة في الصناعة. ستيفن براون (الرئيس التنفيذي لشركة Linkdex)

“يمثل SmarterContent.org التزامنا بالابتكار وتزويد مجتمع التسويق الرقمي بأفضل التقنيات المتاحة. إنه بكل بساطة مشروع ولد من مجموعة من الأشخاص المتحمسين بشكل لا يصدق للمحتوى الرائع والتسويق الرقمي. –مات روبرتس (المؤسس ونائب الرئيس للمنتج/التسويق، Linkdex)

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