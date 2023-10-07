Rewrite this title: حكم المحكمة العليا: التغريد غير مسموح به من المحكمة العليا

ستساعدك المقالة التالية: حكم المحكمة العليا: التغريد غير مسموح به من المحكمة العليا

ورغم أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة لم تحكم بعد في دستورية نظام أوباماكير، فقد قررت المحكمة العليا أن التغريد المباشر للمرافعات الشفهية يشكل انتهاكاً لسياسة الاتصالات الإلكترونية القائمة منذ فترة طويلة. بالأمس، قرر كيسي ماتوكس، كبير مستشاري صندوق الدفاع عن التحالف اليميني، تقديم تحديثات حية تتعلق بإجراءات الرعاية الصحية على صفحته الخاصة. Twitter يٌطعم. ومع ذلك، أبلغ مكتب قائد المحكمة ماتوكس على الفور بأنه ينتهك سياسات المحكمة و”طلب” منه التوقف فورًا عن الاتصالات الإلكترونية عبر Twitter.

على الرغم من أن ماتوكس لم يكن ضمن قاعة المحكمة التي تتسع لـ 400 مقعد، إلا أنه كان زائرًا لغرفة المحامين المكتظة. غرفة المحامين، المخصصة لأعضاء نقابة المحامين العاملين في المحكمة العليا، تمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة. ووفقا لكاثي أربيرج، المتحدثة باسم المحكمة العليا، فإن صالة المحامين بها علامتان تشيران بوضوح إلى أن الأجهزة الإلكترونية محظورة وتمنح الزوار خيار التحقق من متعلقاتهم الشخصية.

ومن أجل “الحفاظ على اللياقة والحد من تأثير وسائل الإعلام على ما يقوله المحامون والقضاة”، لا يُسمح لزوار المحكمة العليا في الولايات المتحدة إلا بحمل قلم أو قلم رصاص وورقة. هل تشعر أن هذه القاعدة عفا عليها الزمن وأنه يجب السماح بالتحديثات المباشرة أم أن القيود المفروضة على الأجهزة الإلكترونية تساعد في الحفاظ على قدسية قاعة المحكمة والعملية القضائية؟

[Sources Include: Reuters]