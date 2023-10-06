Rewrite this title: حملة جوجل “دافع عن شبكتك” في ألمانيا تشتعل

ستساعدك المقالة التالية: حملة جوجل “دافع عن شبكتك” في ألمانيا تشتعل

طلبت الرابطة الفيدرالية لجمعية ناشري الصحف الألمانية (BDZV) من الائتلاف الحاكم في البلاد، حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، صياغة قانون يلزم مجمعي المحتوى بدفع أموال للناشرين مقابل فهرسة العناوين الرئيسية والمقتطفات. لدعم BDZV، قامت وزارة العدل الفيدرالية الألمانية (Bundesjustizministerium) بصياغة Leistungsschutzrecht für Presseverlag، المعروف على نطاق واسع في وسائل الإعلام الألمانية باسم “Lex Google”. لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تتمكن Google من الرد:

وقال كاي أوبربيك، رئيس اتصالات شمال أوروبا في Google، لـ DAPD: “لا أحد يرى سببًا حقيقيًا لتنفيذ ذلك”. في وقت سابق من هذا العام. “مثل هذا القانون لا يحمي أحدا ويضر الجميع – المستخدمين والناشرين ومحركات البحث والاقتصاد الألماني”.

لكن بيان أوبربيك العلني لم يكن كافيا. وواصلت المستشارة أنجيلا ميركل والعديد من المشرعين الألمان الآخرين دعم فكرة أن شركة جوجل يجب أن تدفع لناشري الصحف والمجلات الألمانية مقابل عرض مقتطفات من الأخبار في عمليات البحث على شبكة الإنترنت. لقد اقترب يوم الحساب بالنسبة لشركة Google، التي قد تضطر إلى الامتثال إذا تم إقرار القانون.

جوجل تقاوم أخيرًا شركة “Lex Google” الألمانية (الصورة © nasir1164 – Fotolia.com)

وللدفاع عن موقفها، خلعت جوجل قفازاتها أخيرًا يوم الثلاثاء، وأطلقت حملة قوية مناهضة لـ Lex Google، بعنوان “دافع عن شبكتك” (Verteidige Dein Netz). وتدعو الحملة مستخدمي Google في ألمانيا إلى التوقيع على عريضة ضد هذا القانون والتواصل مع ممثليهم المعتمدين في البوندستاغ للتعبير عن مخاوفهم.

وقال ستيفان تويراسر، مدير جوجل في ألمانيا، في بيان: “مثل هذا القانون سيضر كل مستخدم للإنترنت في ألمانيا”. “إن حقوق النشر الإضافية تعني معلومات أقل للمستهلكين وتكاليف أعلى للشركات.”

وتدعم جوجل موقفها بأكثر من إعلان. الحملة غنية بالحجج، وكلها تدور حول “Leistungsschutzrecht für Presseverlage” – حقوق الملكية الفكرية لقانون الصحافة في ألمانيا. ويسرد جوجل 10 حقائق لإقناع المستخدمين بدعم الحملة، وأغلبها منطقية:

يمكن لأي ناشر منع Google من فهرسة صفحاته بسطر بسيط من النص في ملف robots.txt. لا توجد إعلانات في أخبار Google ولا توجد مواضع مدفوعة. وبدلاً من ذلك، يقوم محرك البحث بتوصيل حركة مرور دائمة إلى مواقع الناشرين. توفر خدمات Google للعديد من مواقع الناشرين الألمان ما يقرب من نصف قرائها. من خلال AdSense، تدعم Google الناشرين الصحفيين حول العالم لتسويق مواقعهم على الإنترنت. في عام 2011 وحده، دفع AdSense 7 مليارات دولار لشركاء النشر في Google، بما في ذلك العديد من الناشرين الصحفيين. يجوز لمحركات البحث عرض أجزاء من المقالات بشكل قانوني، وفقًا لقرار المحكمة الفيدرالية لعام 2003: “Paperboy”-Entscheidung des BGH (Urteil vom 17.7.2003 – I ZR 259/00). يحقق العديد من الناشرين الصحفيين الألمان في مجال الأعمال الرقمية نجاحًا كبيرًا. أربعة ملايين وظيفة ألمانية تعتمد على الإنترنت. (ملاحظة المؤلف: هذا لا يعني أنهم يعتمدون على Google.) “Lex Google” مرفوض من قبل أجزاء كبيرة من المجتمع الألماني. ويرى العديد من معارضي حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أن القانون “هجوم على السوق الحرة والبنية الاقتصادية للإنترنت”. ومقارنة بالدول الأخرى، تتخلف ألمانيا عن سياسة الإنترنت.

بعد يوم واحد من إطلاق الحملة، أبلغت جوجل بالفعل عن حوالي 25000 توقيع وما زال العدد في ازدياد. وهذا ما جعل المستشارة أنجيلا ميركل تنتبه أخيراً، لكنها تواصل دعمها للقانون.

ويخشى أعضاء المعارضة في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي من أنه في حالة إقرار القانون، فإنه سيرسل إشارة سلبية إلى المستثمرين، مفادها أن الخدمات المبتكرة عبر الإنترنت غير مرغوب فيها في ألمانيا. كما أنه سيشكل سابقة خطيرة، وعواقب محتملة في بلدان أخرى.

وتجري مناقشة تدابير مماثلة في دول مثل إيطاليا وسويسرا والنمسا والبرتغال وإسبانيا، وفقًا لما ذكره كريستوف كيسي، الصحفي الألماني وعضو جماعة الضغط، والنائب الأول لرئيس أكسل سبرينغر، الذي يغرد بمخاوفه. وذكر كيسي أن جوجل تستخدم قوة السوق كسلاح، وتضع مصالحها التجارية في المقام الأول. وهو ليس الداعم الوحيد لـ “Leistungsschutzrecht für Presseverlage” (LSR). ولدى صحفيين ألمان آخرين تصريحات مماثلة، وبعضها مثير للسخرية:

هيريبرت برانتل #SZ: “#LSR ليس خطيرًا. الخطير هو كيف تستخدم #Google قوة السوق لخداع المستخدمين” http://bit.ly/QJR7cD

غابور ستينغارت #Handelsblatt على #Google : “تم اتباع نموذج عمل مماثل من قبل الكونت دراكولا من ترانسيلفانيا.”

تلقى المشرعون في البوندستاغ مؤخرًا رسالة موقعة بشكل مشترك من قبل 16 أستاذًا في قانون حقوق الطبع والنشر، ومعهد ماكس بلانك للملكية الفكرية وقانون المنافسة، وغرور. وحذرت الرسالة من أن القانون قد يكلف الكثير من الوظائف الألمانية ويكون له عواقب سلبية أخرى غير متوقعة.