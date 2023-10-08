Rewrite this title: حيل للفوز في “اقتصاد الاهتمام”

ستساعدك المقالة التالية: حيل للفوز في “اقتصاد الاهتمام”

سيث جودين

لماذا تكتب المحتوى؟

مهما كانت إجابتك – بناء العلامة التجارية، وتوليد العملاء المحتملين، والتحقق من صحة السلطة – فكل ذلك يرتبط بالكسب.

على الرغم من صعوبة قياسه، إلا أن جذب الجمهور يعد أحد العوامل الرئيسية لتسويق المحتوى الناجح. وبينما يؤثر الترويج الاستراتيجي بشكل مباشر على عدد العيون “الملتقطة”، مادة المحتوى يؤثر بشكل مباشر على مقدار الاهتمام بواسطة السوق الخاص بك.

أهمية المحتوى الذي يجذب الانتباه

اعتبارًا من أغسطس 2011، وجدت Blogpulse 169,467,575 مدونة. قيمة الاهتمام لم تكن أعلى من أي وقت مضى.

إذا فشل المحتوى الخاص بك في التميز عن الآخرين، فأنت تهدر الوقت والمال. إذا كان محتوى المحتوى الخاص بك يحظى بالاهتمام، فسيعود جمهورك للحصول على المزيد.

ما هو المحتوى الذي يجذب الانتباه؟

قبل الضغط على زر “نشر” في مقالتك التالية، اسأل نفسك الأسئلة التالية:

هل يجلب المحتوى شيئًا جديدًا ومبتكرًا إلى الطاولة؟

إذا لم يكن كذلك، لماذا تكتب ذلك؟ لماذا يجب أن يأتي الناس إليك من أجل شيء يمكنهم الحصول عليه في مكان آخر؟

هل يحل مشكلة، أو يجيب على سؤال، أو يقدم شيئًا جديدًا للمناقشة المستمرة؟

هل هو مكتوب لغرض حقيقي وواضح؟

هل محتوى المادة “لحمي”؟

هل يحتوي على معلومات يحتاجها الناس؟ (الإحصائيات والتعليمات الإرشادية والرسومات الجذابة والرسوم البيانية وما إلى ذلك)

هل تستهدف جمهورك المستهدف؟

هل ستكتسب قوة جذب بين هذا الجمهور؟

هل المحتوى قابل للمشاركة؟

هل هو شيء سوف يشعر بأنه مضطر للمشاركة؟

هل هي ذات صلة؟

هل ينقل معلومات موثوقة بصوت ودود يمكن الارتباط به؟

هل يدعو للنقاش؟

هل تعترف بجمهورك وتدعوهم إلى المحادثة؟

هل المحتوى مناسب للقارئ؟

هل تحتوي على رسومات مثيرة للاهتمام، أو الكثير من المساحات البيضاء، أو خيارات تصميم سهلة القراءة، وما إلى ذلك؟

طرق لقياس الاهتمام العام

كما هو الحال مع جميع الاستثمارات، يجب علينا أن نجد طريقة لقياس العائد. على الرغم من أن العثور على عائد الاستثمار للاهتمام أمر صعب، فيما يلي بعض المؤشرات المقبولة بشكل عام:

روابط للمحتوى الخاص بك

مشتركين

اشتراك الرسائل الإخبارية

Twitter النشاط (خصوصًا إعادة تغريد رابط المحتوى)

Facebook النشاط (خاصة مشاركات المحتوى والتعليقات)

نشاط LinkedIn (خاصة مشاركات المحتوى)

تعليقات المدونة (التعليقات وطلبات مدونة الضيوف)

الوقت المستغرق في الموقع (معدلات ارتداد منخفضة، مشاهدات عالية للصفحة، وما إلى ذلك)

توصيات جوجل +1

Diggs أو StumbleUpon أو غيرها من الزيارات المرجعية الاجتماعية

تنزيل الكتب الإلكترونية والورق الأبيض

تشبه إلى حد كبير مبادئ الفائدة المركبة، المحتوى الذي يجذب الانتباه يبني الزخم. كلما زاد الاهتمام بالمحتوى الخاص بك (من خلال المشاركة أو الاشتراك أو وضع إشارة مرجعية)، قل الوقت والمال الذي تنفقه في الترويج للمحتوى الخاص بك.

كيف يتم إنشاء وقياس المحتوى الذي يجذب الانتباه؟