Rewrite this title: خبير تحسين محركات البحث (SEO) جيسون أسيد، المعروف أيضًا باسم Kaiser The Sage، يشارك في Reddit AMA التثقيفية

ستساعدك المقالة التالية: خبير تحسين محركات البحث (SEO) جيسون أسيد، المعروف أيضًا باسم Kaiser The Sage، يشارك في Reddit AMA التثقيفية

جيسون أسيدري هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Xight Interactive، وهي وكالة تسويق عبر الإنترنت مقرها في الفلبين، لكنه اشتهر بمدونته القيصر الحكيم.

إنه مرجع موثوق به في تحسين محركات البحث، ويتمتع بخبرة متخصصة في بناء الروابط. الليلة الماضية، شارك في AMA حيث دعا مستخدمي Reddit لسؤاله عن أي شيء حول تحسين محركات البحث، وبناء الروابط، وتسويق المحتوى، والتدوين. كان من الرائع أن نعرف خلال AMA أنه دخل في مجال تحسين محركات البحث (SEO) عن طريق الصدفة في عام 2010، مما يعني أنه تحول من عدم معرفة أي شيء عنها إلى خبير حقيقي في أربع سنوات فقط. من الصعب ألا تكون مصدر إلهام لذلك.

تعتبر إجاباته ذات قيمة لأي شخص يرغب في معرفة المزيد عن تحسين محركات البحث (SEO)، وخاصة أولئك الذين بدأوا للتو في هذا المجال. لقد قمت بتلخيص بعض أفضل إجاباته في هذا المنشور. الأسئلة مكتوبة بالخط العريض، متبوعة بملخص لإجابته. يمكنك عرض AMA الكامل هنا.

جيسون أسيدري AMA

هل هناك أي نصيحة للمسوقين الطموحين في مجال تحسين محركات البحث (SEO)/المسوقين عبر الإنترنت؟ لقد بنيت اسمك من الصفر. نصيحتك ستكون مفيدة حقا.

يعتقد جيسون أنه لا يوجد مسار واحد يجب اتباعه في صناعة تحسين محركات البحث. ما نجح معه لن ينجح بالضرورة مع الآخرين. ولكن هناك بعض الأشياء التي تعلمها على طول الطريق والتي أراد حقًا مشاركتها مع الأشخاص الجدد الذين يحاولون الكشف عن أسمائهم.

نظرًا لأن تحسين محركات البحث (SEO) هو مجال دائم التطور، يقول جيسون إنه من المهم أن تظل على اطلاع دائم بتحسين محركات البحث (SEO) وأن تتعرف أيضًا على الجوانب الأخرى للتسويق عبر الإنترنت.

أفضل طريقة للتعلم هي من خلال الخبرة. لا تتبع نصائح الآخرين فحسب، بل استمر في الاختبار والتعلم أثناء تقدمك.

يقترح جيسون الاحتفاظ بمدونة أو الكتابة كثيرًا. ويقول إن الكتابة عن الأشياء الجديدة التي تتعلمها هي أفضل طريقة لتذكرها.

تحدي نفسك دائما.

ما هو أكبر فشل لك في SEO؟

يقول جيسون إنه فشل كثيرًا. لقد خسر الكثير من المشاريع في الماضي، ولكن هناك مشروعًا مميزًا بالنسبة له بشكل خاص.

الفشل الأكثر بروزًا هو أول موقع للتجارة الإلكترونية عمل عليه كمستشار. ويعزو الفشل إلى عدم “النضج الكافي كقائد” في ذلك الوقت للتعامل مع مثل هذا المشروع الضخم.

لقد بدأت مؤخرًا العمل على تحسين محركات البحث (SEO) على موقع ويب جديد للتجارة الإلكترونية. أريد أن أعرف اقتراحك حول كيفية المضي قدمًا في تحسين محركات البحث (SEO) بالطريقة الصحيحة؟ أعني تقنيات التحسين على الصفحة وخارج الصفحة.

اقتراحات جايسون لموقع جديد للتجارة الإلكترونية هي كما يلي:

تأكد من أن محركات البحث تقوم فقط بفهرسة الصفحات المفيدة للباحثين. قم بحظر الوصول إلى الصفحات الأقل فائدة عبر ملف robots.txt أو باستخدام علامة noindex.

بناء المزيد من الروابط الداخلية للصفحات الرئيسية للموقع. تعد المدونة مكانًا مثاليًا لبناء الروابط الداخلية.

بناء روابط واردة إلى الفئات الرئيسية للموقع. سيؤدي إنشاء نظام تصنيف الصفحات لصفحات فئات الموقع إلى تمرير نظام تصنيف الصفحات إلى صفحات المنتج ضمن كل فئة.

قم بتنفيذ ترميز البيانات المنظمة (تفضل بزيارة schema.org للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الأمر).

ابحث عن 3-5 مدونات ذات سلطة عالية في نفس المجال وحاول أن تصبح مساهمًا منتظمًا عن طريق إرسال المحتوى عدة مرات في الشهر. يقول جايسون إن هذا أسلوب أفضل من التدوين الضيف على مئات المدونات المختلفة.

راقب المكان الذي يحصل فيه منافسوك على روابط مع خدمات مثلment.net أو مستكشف الويب الجديد. سيساعدك هذا على فهم أساليب التسويق التي يتبعها منافسك.

بناء العلاقات وشراكات المحتوى الاستراتيجي. قم بدعوة الضيوف أو الكتاب العاديين للمساهمة في مدونتك حتى تتمكن من اكتساب بعض متابعيهم.

إن مدونتك معروفة جيدًا وتحظى بالفعل بالكثير من الإشارات، على سبيل المثال: الروابط والمشاركات الاجتماعية وما إلى ذلك. كيف يمكنك قياس ما إذا كان المحتوى المكتوب الخاص بك كافيًا وتنافسيًا لجذب الكثير من القراء عبر الإنترنت.

يشرح جايسون تفاصيل عملية كتابته على النحو التالي: