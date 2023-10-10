Rewrite this title: خدمة العملاء في عصر الأتمتة

ستساعدك المقالة التالية: خدمة العملاء في عصر الأتمتة

خلال ما يسمى “حرب محركات البحث”، اقترح العديد من الخبراء أن أفضل محرك بحث يجب أن يحتوي على “عنصر بشري”. حسنًا، لقد ماتت هذه الهواجس مع جيمي ويل بحث ويكيا. ماذا حدث للعنصر “الإنساني” الذي تعمل فيه آليات الويب الأخرى؟ هل اكتسبت السحابة والتكنولوجيا والخوارزمية المزيد من التقدم في استبدال اللمحات؟ البعض يقول؛ “ليس سميدج.”

على الرغم من كل الإغراءات التي لا تزال مستمرة في الترويج للتكنولوجيا، فإن البشر هم الذين يغلبون على المهام الحاسمة في العالم الرقمي، بدءًا من تكنولوجيا المعلومات وحتى دعم العملاء (أي الدعم القابل للتطبيق). أما بالنسبة لتصفية نتائج البحث – أو حتى تحسينها؟ حسنًا، ربما يكون من الأفضل ترك هذا الأمر للآلات. لكن من الواضح أن الآلات لا تزال بحاجة إلى البشر، خاصة عند التعامل مع البشر الآخرين.

سواء كنت تعتقد أن معلمو تكنولوجيا المعلومات يحبون ذلك جون ويليس من Opscode، أو الأشخاص المشهورين في مجال التكنولوجيا مثل روبرت سكوبل فمنذ عام 2007، لم يتغير العامل “الإنساني” كثيرًا على الإطلاق. Facebook وماهالو (وخاصة ماهالو) لم تحل بعد محل جوجل في البحث كما اقترح سكوبل آنذاك. من ناحية أخرى، فإن ادعاء جون ويليس بأن الأتمتة لم تفعل الكثير لتحل محل البشر هو ادعاء قوي أيضًا.

يبدو أنه في كل مرة تقدم فيها التكنولوجيا حلولاً آلية، تظهر مشكلة واحدة على الأقل لا يستطيع حلها سوى البشر. وهذا ليس مجرد تصور أيضًا، والقضايا الأمنية مثال جيد على ذلك.

بإلقاء نظرة على Media Temple، إحدى شركات حلول الاستضافة الأكثر احترامًا في العالم، فقد تعرضت خلال العامين الماضيين لنصيبها من تهديدات القرصنة. نظرًا لكون طراز 2010 جديدًا في قلوب وعقول عملائهم، فإن رد الفعل العنيف كان جيدًا موثقة.

في الأساس، تم تكليف خطوط الدعم الحقيقية لـ Media Temples على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بعملاء WordPress على خوادم الشبكة الخاصة بهم التي تسد خطوط الهاتف. سواء كانت المشكلة هي الشبكة نفسها، أو كما اقترحت MT للبعض – نظام WordPress CMS، كان على البشر حل المشاكل. في هذه الحالة، كان على عملاء MT، والعديد منهم لا يتمتعون بالمهارات الكافية لتنظيف البرامج الضارة التي تم إدخالها في كود مواقعهم، أن يدفعوا لقسم تكنولوجيا المعلومات التابع لجهة خارجية للحفاظ على أمان مواقعهم. كان من الممكن تجنب هذه الحالة التي تستغرق وقتًا طويلاً، والتهام الأموال، وفي النهاية الإضرار بالعلامة التجارية والسمعة، إذا تمت إدارة خوادم MT بشكل نشط من قبل البشر بدلاً من الضمانات الأمنية الآلية.

لقد بحثت في الويب عن شركات الاستضافة التي يديرها الأشخاص أكثر من الأتمتة. يُطلق على هذا أحيانًا اسم الاستضافة “المُدارة بشكل نشط”، ولكن في الحقيقة هناك عدد قليل من الشركات التي تقدم فعليًا ما يسمى بخبرة وفعالية “الأمان اليدوي”. لقد وجدنا 100 حل استضافة تشير إلى إدارة الخادم “النشيطة”، لكن القليل منها يقدم تدابير أمنية مدعومة بشريًا. اتصلت إحدى الشركات في لوكسمبورغ ستيديا كونها واحدة تم إطلاقها للتو. وهناك شركة أخرى في القائمة القصيرة وهي DediPower Asia، ولكن هناك عدد قليل من الشركات الأخرى. إن التمييز لأغراض هذه المقالة هو في الأساس الحلول التقنية الاستباقية الحقيقية مقابل الحلول الآلية البحتة تقريبًا.

في حالة وجود خدمة استضافة محترمة مثل Media Temple، بغض النظر عن حجم موظفي خدمة العملاء، بحلول الوقت الذي تصل فيه المشكلة إليهم، غالبًا ما يكون الوقت قد فات بالنسبة للعميل. هذا هو المكان الذي لا تتناسب فيه الآلات مع البشر – على الأقل ليس في التعامل مع المواقف غير المتوقعة مثل اختراق النظام. ثم هناك التكاليف المرتبطة بالوقاية مقابل التصحيحات والعلاج. ولسنا في حاجة إلى الدخول في عش هذه الدبابير، ولكن يكفي أن نقول إن العديد من الدراسات تظهر التوازن الاقتصادي لتوازن البشر والأتمتة.

إن مثالنا الصغير لاستضافة الويب هو في الواقع قمة جبل الجليد فيما يتعلق بمسألة “الإنسانية الرقمية”. النظر إلى وضع الاستعداد القديم لـ Yahoo! يكشف المزيد من الحقائق الصعبة حول ليس فقط الأتمتة، ولكن أيضًا الاستعانة بمصادر خارجية. على موقع خدمة العملاء الشهير بطاقة أداء خدمة العملاء احتلت خدمة عملاء ياهو، المشهورة بعدم كفاءتها، المرتبة الأخيرة بين تلك المدرجة في القائمة. ومن المثير للاهتمام أن جوجل احتلت مرتبة أسوأ إذا كان ذلك منطقيًا.

اسمحوا لي أن أختتم هنا بمثال رائع تم اكتشافه من موقع بطاقة أداء العملاء المذكور أعلاه. زابوس، الأعمال التجارية الأعلى تقييمًا في تلك القائمة، هي في الأعلى لسبب واحد كبير – الدعم البشري – الدعم في الوقت الفعلي. كاختبار، اتصلت بهم عبر خدمة المساعدة المباشرة الخاصة بهم. وفي غضون 10 ثوانٍ، رد ممثل يُدعى Keir عبر الدردشة. حتى أن ذلك الإنسان ذهب إلى حد الإجابة على الأسئلة، بكل شفافية، بعد أن أعلنت عن نفسي كمراسل. ليس هذا فحسب، بل ذهب كير إلى حد إخباري بموقعهم (الولايات المتحدة الأمريكية) وعن التزامهم بخدمة العملاء الحقيقية.

الأتمتة، والتكنولوجيا، والإمكانات الهائلة وغير المحدودة لقيمة الإنترنت – هذه كلها أشياء يمكننا أن نتطلع إليها. لكن من الواضح أن محاولة استبعاد البشر هو أمر متهور. من الواضح أن أفضل الأنظمة هي تلك التي يتعطل فيها التوازن المناسب. بالنسبة لشركة Zappos والشركات المشابهة لها، أصبح هذا حقيقة واقعة بالفعل. يمكن للشركات، سواء كانت تقنية أو غيرها، أن تتعلم الكثير من النجوم الصاعدين في التفاعل البشري.