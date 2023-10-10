Rewrite this title: خدمة الموسيقى المنتظرة من Google: هل تنتقل إلى السحابة؟

ستساعدك المقالة التالية: خدمة الموسيقى المنتظرة من Google: هل تنتقل إلى السحابة؟

أولئك الذين يستمعون إلى نبض Google سيعرفون بالفعل عن خطط Google لدخول عالم ملفات MP3. ومع ذلك، ظلت التفاصيل غامضة لبعض الوقت، ولا أحد يعرف ما إذا كانت موسيقى Google ستكون خدمة أقرب إلى Google Bookstore أو Picasa. ومع ذلك، تشير المعلومات الحديثة إلى أن النهج الذي تتبعه Google قد يكون هو أسلوب خزانة ملفات MP3 للتخزين السحابي.

وفق تقرير عن عالم الكمبيوتر، تخطط Google للانتقال إلى السحابة لهذا المشروع القادم. لكن خزائن MP3 كانت مثيرة للجدل حتى الآن لأنها تسمح للمستخدمين بتخزين الموسيقى التي ربما تم شراؤها أو لا يتم شراؤها بشكل قانوني، والوصول إليها من أي جهاز متصل بالويب – مما يؤدي إلى إمكانية مشاركة معلومات الحساب، وبالتالي جميع الموسيقى المخزنة. فيه. وبما أن التكنولوجيا تتفشى بالفعل القرصنة، فلا عجب أن شركات الموسيقى تحرس أصولها القليلة المتبقية.

ولهذا السبب فإن “الأربعة الكبار” في صناعة الموسيقى (EMI Group، Universal Music Group، Sony BMG Music Entertainment، وWarner Music Group – الذين يشكلون في المجموع أكثر من ثلثي السوق) لديهم قاتلت بقوة ضد العديد من خزائن MP3 في الماضي. ومع ذلك، هناك تكهنات بأن جوجل ستأتي حاملة الهدايا؛ على وجه التحديد، “عشرات الملايين من الدولارات”.

وفق مصدر واحد لم يذكر اسمه، يأتي هذا التحول في النهج بعد أن واجهت Google صراعًا داخليًا حول ما إذا كانت ستستحوذ على مجموعة اشتراك MP3 مثل Rhapsody أو Spotify. يدعي هذا المصدر أن ثلاث مجموعات مختلفة داخل Google كانت تتشاحن من أجل السيطرة، وهو ما قد يكون السبب وراء عدم سماعنا العديد من التحديثات حول التقدم الفعلي من خدمة موسيقى Google.

ومع ذلك، على الرغم من هذه النكسات الداخلية التي يشاع عنها، فإن جوجل في موقع قوة فريد. وباعتبارها أول شركة قوية تتولى المفاوضات مع شركات التسجيلات الموسيقية، فقد تكون قادرة على دفع عالم الموسيقى إلى السحابة.