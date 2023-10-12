Rewrite this title: خرائط الموقع والروابط الداخلية – اختبار 10000 صفحة

ستساعدك المقالة التالية: خرائط الموقع والروابط الداخلية – اختبار 10000 صفحة

لمجرد أن شخصًا لديه عدد كبير من المتابعين يدعي هذا أو ذاك، فهذا ليس جيدًا بما يكفي بالنسبة لي عندما يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كان يجب تنفيذ بعض استراتيجيات تحسين محركات البحث أم لا. أنا لست خروفاً للذبح. بغض النظر عن عدد الأغنام الأخرى حولي، أو مدى “ثقتي” في راعي الأغنام. أريد أن أعرف بنفسي. لذلك أنا فعلت. بطريقة كبيرة!

إلى خريطة الموقع أم لا؟

شيء واحد يقوله بعض الأشخاص في مجال تحسين محركات البحث هو “أنت لا تحتاج إلى ملف sitemap.xml.” في النهاية، سيعثر GoogleBot على صفحاتك ويقوم بفهرستها. وفقًا لهذه النظرية، تنتمي ملفات Sitemap إلى فئة “boondoggle”. ولكن هل هم حقا؟ ماذا عن الموقع الذي يحتوي على روابط داخلية ضعيفة؟ ما مدى نجاح ملفات Sitemap في التغلب على هذه المشكلة؟

ماذا عن الروابط الداخلية؟

هل يمكن فهرسة موقع يحتوي على عشرات الآلاف من الصفحات بشكل صحيح دون التنقل الكامل بتنسيق HTML؟ وعندما يتعلق الأمر بالربط، هل وجود “مسار تحويل” مهم حقًا كما هو مذكور في مجتمعنا؟ أو هل يجب أن تكون روابطك المهمة حقًا في أعلى الصفحات؟ أو يمكن أن يكونوا في التذييل؟

العميل والنطاق

في أواخر العام الماضي، أحد عملائي في مجال تطوير الويب، تصميم ويب سايت، حصلت على عمل في إنشاء دليل لمنشآت التخزين في جميع أنحاء الولايات المتحدة. الموقع هو StorageSeeker.com. كدليل يحتوي على قوائم في عشرات الآلاف من المواقع في جميع أنحاء البلاد، سيحتاج هذا الموقع بالتحديد إلى التنافس على العديد من المستويات التي قد تجعل رأسك يدور.

تلعب جميع أنواع جوانب البحث المحلية الوطنية والإقليمية والمتعددة دورًا. نظرًا لأن هذا الموقع عبارة عن موقع بيانات مجمعة، ولا يحتوي في حد ذاته على عناوين محلية في كل موقع، فلن يكون من الممكن تنفيذ أي طرق نموذجية لتحسين البحث المحلي بشكل كامل هنا. وسوف تكون هناك حاجة إلى طريقة أخرى على المستوى المحلي.

من الأعلى – التحليل التنافسي

عندما حصلت على هذه المهمة، كانت إحدى مهامي الأولى هي إجراء مراجعة تفصيلية للمسابقة. واسمحوا لي أن أخبركم – في سوق التخزين الذاتي، المنافسة قبيحة. هناك عاملان مهمان للغاية – عمق الموقع والروابط الخلفية.

من الرسم البياني أعلاه، يمكنك أن ترى كيف هي المنافسة في هذا المجال. يرجع عدد الصفحات المرتفع جدًا إلى حقيقة أن كل منشأة تخزين لها صفحتها الخاصة، أو على الأقل، كل مدينة في قاعدة بيانات لها صفحتها الخاصة. وبالنسبة للمنافسين الذين لديهم صفحات أقل، فقد أمضوا الكثير من الوقت في استعادة الروابط. (عادةً ما تأتي أعداد الروابط المرتفعة حقًا من شراكة مع موقع مجاني يحتوي أيضًا على قوائم قائمة على المدينة.)

قاعدة تنافسية أكبر

بعض المنافسة في هذا السوق تنزف، لأن بعض المواقع التي تظهر هي في الواقع شركات نقل كبيرة، تقدم حلول النقل والتخزين. هذا شيء مضحك عن طبيعة صناعتنا. شرح سبب كون المنافسة التي يواجهها العميل أكبر مما يعتقد.

أنت أيضًا تتنافس ضد Google

يصبح الأمر أكثر صعوبة عندما تقوم بالبحث وتضمين اسم المدينة. لا يقتصر الأمر على الحصول على جميع المشتبه بهم المعتادين في الساحة التنافسية فحسب، بل أنت أيضًا تتنافس الآن بشكل مباشر مع قوائم Google المحلية.

الآن، أفهم سبب رغبة Google في تقديم هذه النتائج إلى شخص يقوم بالبحث. لكن هذا يعني أن هناك مشكلة أكبر بكثير بالنسبة لبعض الشركات التي تحاول التنافس على الصفحة الأولى من نتائج جوجل.

بالنسبة لأصحاب دليل الأعمال في أسواق مثل خدمة مقارنة سعة التخزين، أصبحت Google الآن منافسًا مباشرًا. سأترك الأمر لك لتقرر ما إذا كان ذلك يتناسب مع شعار “Google is Evil” بالكامل أم لا. بدلاً من ذلك، أصبح الأمر مجرد عامل إضافي بالنسبة لي للعمل في التحليل وخطة العمل الخاصة بي.

لا أحب حقيقة أنني يجب أن أدمج ذلك في تحليلي، لكن هذا ما أتقاضى أجرًا مقابله. وبقدر ما آلمني عندما أدركت لأول مرة أن هذه مشكلة، اعتقدت أنها ستكون أكثر إيلامًا للعميل بشكل كبير. وكان. لقد أصيب بصدمة شديدة، لأنه لم يعتقد من قبل أنه سيواجه جوجل، من بين جميع الكيانات…

إنه يدخل إلى ساحة راسخة بقدر ما هي عليه. لذلك، حتى لو تمكن من مطابقة صفحة منافسيه الرئيسية بصفحة، فسيكون في مشوار صعب نظرًا لحجم الروابط الخلفية. واحتمال أن يتم عرض صفحات موقعه كمحتوى مكرر لأن جميع تلك المواقع الأخرى كانت موجودة منذ فترة أطول…

ولكن انتظر هناك المزيد!

أنت لا تنافس Google على المستوى المحلي فحسب، بل إنك تتنافس أيضًا مع Google على المستوى الوطني في بعض العبارات!

هذا صحيح – بفضل حقيقة أن Google تريد تقديم ما يعتبرونه المحتوى الأكثر صلة بالبحث، بالنسبة لبعض الكلمات الرئيسية التي تدخلها، حتى عندما لا تدخل موقعًا جغرافيًا، فإنها تفترض أنك قد ترغب في رؤية تلك المعلومات .

في لقطة الشاشة، لاحظ كيف توجد ثلاث قوائم عضوية أعلى نتائج Google المحلية. ومع ذلك، فهذا يعني أنه يتعين عليك أن تكون في المراكز الثلاثة الأولى الآن، للتأكد من ظهوركما في الجزء المرئي من الصفحة، وقبل أن يحدث ارتباك كبير للشخص الذي يقوم بالبحث عندما يحصل على تلك الخريطة وكل تلك الروابط المحلية التي تم طرحها فيها مساحة العين.

أنا متأكد من أن الكثير منكم الذين قرأوا هذا المقال يعرفون هذه الأشياء بالفعل. أنا فقط أذكر ذلك هنا لأن بعض القراء ربما لم يفكروا في الآثار المترتبة على ذلك أو تداعياته من قبل.

وعندما يتعلق الأمر بموقع موكلي وما يجب القيام به للتغلب على هذا الجنون، فهو ذو صلة تمامًا.

كما ترون في لقطة الشاشة أعلاه، فإن عميلي موجود بالفعل ضمن المراكز الثلاثة الأولى في هذا البحث تحديدًا.

إنهم ليسوا في وضع ممتاز بالنسبة لكل عبارة غير متعلقة بالمدينة حتى الآن. لكنهم قليلون. وهم ضمن أفضل خمس نتائج لبعض العبارات التي تستهدف عملائهم المحتملين، أصحاب المنشآت.

على مستوى المدينة

على مستوى المدينة، بالنسبة إلى “العثور على مرافق التخزين في توكسون”، فهي النتيجة العضوية الأولى التي تظهر أسفل الخريطة مباشرةً والمرافق الفردية التي تأتي من Google Local. هذا أمر بالغ الأهمية، لأنني إذا كنت أقوم بالبحث، ورأيت كل هذه الاختيارات، فمن المؤكد أنني سأشعر بالانزعاج بسرعة كبيرة عندما أضطر إلى النقر على كل واحد منها لإجراء مقارنة بنفسي. إن وجود بديل لمقارنة النتائج سيكون مفيدًا حقًا.

كلمة حول عناوين صفحات أفضل الممارسات

Note كيف أن عنوان موقع عميلي في شاشة Tucson هذه لا يقول “ابحث عن مرافق التخزين في Tucson”. بدلاً من ذلك، تقول “قارن التخزين الذاتي في توسان”…

وهذا أمر سحري عندما يتعلق الأمر بمساعدة المستخدم النهائي الذي يريد طريقة سريعة لمقارنة كل تلك النتائج. في معظم الأحيان، نحرص على وجود تطابق تام في عنوان الصفحة حتى يرى الشخص الذي يستخدم Google نفس العبارة متكررة وغامقة.

في هذه الحالة، من الأفضل في الواقع الحصول على ما أعتبره عنوانًا أكثر ملاءمة نظرًا للحاجة إلى التمييز عن ارتباك قوائم Google المحلية.

إذًا ما هو مفتاح نجاحي المتواضع الأولي؟

الروابط الخلفية – إنها الروابط الخلفية التي أخبرك بها!

لا!

إنها في الواقع ليست روابط خلفية. يحتوي الموقع حاليًا على حوالي 200 رابط عائد، معظمها ذات مستوى منخفض حتى الآن. بالمقارنة بعشرات الآلاف من الروابط الخلفية التي توفرها المنافسة، فهذا يعتبر تافهًا.

لا، الروابط الخلفية ليست ما فعلته. من المؤكد أن المستوى التالي من النجاح سيتطلب الحصول على المزيد من الروابط الخلفية – ولكن هذا يعد بمثابة علف دجاج مقارنة بما تم إنجازه بالفعل دون التفكير ثانية في الحصول على المزيد من الروابط. ولقد وفرت كل هذا الوقت والجهد في البحث عن الروابط الخلفية عالية الجودة…

برنامج Googlebot القوي للغاية

تدعي جوجل أنها تستطيع ذلك التنقل في الموقع من خلال النماذج في الموقع. وهذا يشمل نماذج البحث. يأخذ G’Bot أدلة من غرض الموقع لاستخدامها في الحقول النصية كما هو الحال في نموذج البحث. سيعطيك هذا بعد ذلك نتائج بناءً على هذا البحث. بعض المواقع لا تلعب هذه اللعبة بالرغم من ذلك. مثل موقع موكلي. لكي يعمل نموذج البحث، عليك كتابة المدينة أو الرمز البريدي، والذي ربما لا يكون G’Bot ذكيًا بما يكفي للتعرف عليه. لأنه بدون خريطة الموقع أو الارتباط الداخلي، لن يقوم Google مطلقًا بفهرسة مدينة واحدة أو صفحة مقصودة للرمز البريدي. لا أحد. ليس واحد.

ملفات Sitemap – لماذا تهتم؟

أنا شخصياً لا أرغب في “الانتظار” حتى يتم العثور على مواقع العملاء “في نهاية المطاف”.

هل يعملون في كل مرة على فهرسة الموقع بشكل أسرع؟ – حسننا، لا. بعض المواقع لديها مشكلات أخرى يجب معالجتها. لذا، وفي هذا الصدد، أوافق على أنه من المهم معالجة هذه القضايا.

لكن في أغلب الأحيان، ما لم أكن أقوم باختبار محدد، إذا كانت وظيفتي هي الحصول على نتائج أفضل للعميل، فلا يوجد أي عذر.

وبما أن معظم العملاء يتوقعون نتائج جيدة، فليس لديهم مشكلة في دفع شريحة صغيرة جدًا من ميزانية تحسين محركات البحث الكاملة لإنشاء خريطة الموقع. ومن المؤكد أن ملفات Sitemap، بقدر ما يهمني، تقدم قيمة، كما سترون…

الاختبار – الاختبار – 123 – هل هذا مايك قيد التشغيل؟

فقط للتحقق من تجربتي حقًا، ولمعرفة مدى فعالية ملف sitemap.xml إلى أقصى حد، لم يتم ربط أي من صفحات هذا الموقع من أي مكان على الموقع في البداية. بخلاف صفحات التنقل ذات المستوى الأعلى (الصفحة الرئيسية، وحول، والاشتراك، والبحث، وصفحات إخلاء المسؤولية)، لم يكن هناك أي روابط داخلية للصفحات الأكثر أهمية! لذلك كان هذا بمثابة اختبار مثالي لمعرفة ما إذا كان لخريطة الموقع تأثير حقيقي.

لذا، وفقًا لمواصفاتي، طلبت من فريق التطوير إعداد نظام بحيث يتم إعادة إنشاء ملفات sitemap.xml مرة واحدة كل ليلة – في حالة إضافة مالك الموقع لأي مدن أو رموز بريدية جديدة من خلال نظام إدارة المحتوى. (وفي النهاية، ذهبنا إلى أبعد من ذلك – بما في ذلك وظيفة لمالك الموقع للنقر على زر وإعادة إنشاء ملفات sitemap.xml على الفور).

وبمجرد إنشاء النظام الجديد وتشغيله، قمت بإرسال الملفات يدويًا إلى Google. يحتوي هذا الموقع بالفعل على ثلاثة ملفات لأننا نريد مراجعة سريعة.

وفي غضون أربع وعشرين (24) ساعة، كان الموقع يحتوي على أكثر من 400 صفحة مفهرسة. ليس ممتازًا، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك عشرات الآلاف من الصفحات.

وبحلول نهاية ذلك الأسبوع، كان هناك أكثر من 1200 صفحة مفهرسة في Google. ولم يتم فعل أي شيء آخر للموقع في هذه الأثناء. وبعد أسبوع، انخفض إلى حوالي 900 صفحة. ثم قفز مرة أخرى إلى 1000. من الواضح أن أول رد فعل لنظام Google هو الثقة على الأقل ببعض ملفات sitemap.xml.

في ياهو، قمنا بفهرسة 4000 صفحة، ثم 12000 صفحة. كل ذلك عن طريق تقديم خريطة الموقع.

التالي – تأثير القمع

حسنًا – من الواضح أنه بمجرد إنشاء ملفات sitemap.xml عالية الجودة وإرسالها إلى Google، يمكنك فهرسة المزيد من الصفحات. لكن لنكن واقعيين. 1200 صفحة لا تجعل موقعًا ضخمًا! في هذه المرحلة، الخطوة التالية الأكثر وضوحًا هي بنية ربط الموقع الداخلي. ومن شأن نشر الروابط على الموقع أن يساعد في التحقق من صحة اعتقادي بأن Google تريد الحصول على هذا الرأي الثاني قبل أن تقوم بفهرسة المزيد من الصفحات التي تجدها في خريطة الموقع.

حسنا هيك. كنا هنا بحاجة إلى الحصول على روابط لجميع تلك الصفحات الموجودة على الموقع إلى صفحة أو صفحات HTML فعلية قابلة للقراءة. من ناحية، كان بإمكاني ببساطة أن أطلب من أحد المهندسين إنشاء صفحة واحدة ضخمة تحتوي على روابط لجميع الصفحات الأخرى، في صفحة “خريطة الموقع” القديمة.

من تجربة المستخدم، أعلم بشكل حدسي أن ذلك سيكون مأساة. هل يمكنك تخيل العثور على تلك الصفحة؟ كم من الوقت سيستغرق التحميل؟ كم ستبدو جميلة؟ وبالطبع، هناك جدال في مجال تحسين محركات البحث حول عدد الروابط التي يمكنك التخلص منها في صفحة واحدة…

حسنًا – انتقل إلى وضع سهولة الاستخدام…

حفر الطفل الحفر

إحدى الطرق التي تستخدمها الكثير من المواقع للتنقل هي من خلال القوائم المنسدلة. كان هذا أحد الاعتبارات، لأنني أردت أن يبدأ مسار التحويل هذا في أعلى الموقع، متذكرًا أولئك الذين يقولون مدى أهمية وجود الروابط الأكثر أهمية في أعلى الصفحة بدلاً من تذييلها.

إلا أنه كان يتطلب إعادة تصميم الموقع. وأنا منفتح على تجربة هذا الأمر. لذلك كان الخيار الواضح بالنسبة لي هو إنشاء صفحة مقصودة للولايات. يتم ربط تلك الصفحة الواحدة من أسفل كل صفحة على الموقع.

اقرأ ذلك مرة أخرى إذا كان عليك ذلك

إنه ليس رابط الموقع الأساسي في شريط التنقل العلوي. إنه موجود في التذييل. ولا يوجد رابط لكل صفحة مقصودة تابعة للدولة من كل صفحة أخرى على الموقع. إنه قمع يتم التحكم فيه.

مع قائمة بجميع الولايات الأمريكية الخمسين في تلك الصفحة، توجد بدورها روابط للصفحات المقصودة على مستوى الولاية. ترتبط الصفحة المقصودة لكل ولاية بعد ذلك بالصفحة المقصودة لكل مدينة في تلك الولاية. والآن أصبح لدينا مسار تحويلي للتنقل وصولاً إلى مستوى المدينة – وهو نفس مستوى جميع صفحات المدينة المضمنة في ملفات sitemap.xml الجديدة. Note لم نفعل الشيء نفسه في البداية بالنسبة للرموز البريدية. كنت بحاجة لمعرفة مدى فعالية هذه الطريقة قبل المضي قدمًا.

الروابط الداخلية مهمة حقًا – دوه

تم إطلاق كل هذا العمل منذ حوالي شهرين. وفي غضون أسبوع من إطلاق مسار التحويل هذا، شاهدنا الصفحات في نتائج Google تقفز إلى حوالي 4000 صفحة. ثم وصلنا إلى 9000. نحن نتنقل حاليًا بين 8000 و9500 صفحة. وعندما أتحقق من نظام أدوات مشرفي المواقع من Google، يظهر بين ملفات خريطة الموقع الثلاثة، إجمالي 10,985 عنوان URL مفهرسًا.

بقدر ارتفاع عدد الصفحات المفهرسة مقارنة بالموقع: النتائج؟ محتوى مكرر. تحتوي العديد من صفحات المدينة على محتوى فريد قليلًا لدرجة أنه من المحتمل أن يتم وضع علامة عليها كنسخ مكررة. و(على ما أظن هنا) فإن عملية فهرسة Google لتقييم المحتوى المكرر ربما تتم يومًا بعد يوم، أو ربما حتى في الوقت الفعلي. يتم تشجيع أي شخص يعرف على التعليق هنا وتقديم المزيد من المعرفة بالطبع.

ياهو – مفهوم مضحك

إذن لدينا أكثر من 10000 صفحة مفهرسة في Google. هذا جيد. لكن في ياهو؟ قبل أسبوع كان 68 ألف صفحة، واليوم أكثر من 85 ألف صفحة!

انتظر.

كيف يمكن أن يكون هناك مثل هذا التناقض الهائل؟

ياهو قشاري؟

ربما.

ولكن أيضًا، يتجاهلها Google بشكل أساسي لأن الروابط الوحيدة لتلك الصفحات موجودة على مستوى المدينة، ومعظمها متشابه جدًا (محتوى مكرر)، وليست موجودة في ملفات sitemap.xml. حتى الآن.

با-دا-بنج، با-دا-تمثال نصفي

لم نرسل ملفات خريطة الموقع إلى Bing بعد. لذلك ليس من المستغرب أنهم قاموا بفهرسة ما يزيد قليلاً عن 100 صفحة.

هاه؟

إذا لم نقم بإرسال ملفات خريطة الموقع، ولكننا أرسلنا تلك الروابط الداخلية، فلماذا لم يقوم Bing بفهرسة بعضها على الأقل؟

حسنا لديهم. وبدون تلك الروابط، لا يوجد سوى حوالي 15 صفحة على الموقع. من الواضح أن Bing وجد أن بعضها يستحق الفهرسة. لم أقم بإجراء أي اختبار لمعرفة سبب أو سبب هذه الفوضى. الى الآن. لكن في وقت ما من العام المقبل، سأضطر على مضض إلى تخصيص بعض ساعاتي لتشغيل محرك Bing، نظرًا للمشروع المشترك الأخير بين Microsoft وYahoo. وربما كل ما يتطلبه الأمر هو إرسال ملف sitemap.xml!

لماذا كل هذا مهم؟

حسنًا، لقد شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في الصفحات المفهرسة، ونحن نظهر في SERPs. وماذا في ذلك؟

سهلة – زيدوا حضوركم – ويا شباب ويا بنات – تعرفوا الجواب هنا…

بالطبع، لم يكن هناك أي حركة بحث تقريبًا قبل أن أبدأ بفتح الباب على مصراعيه. لكن الزيادة بنسبة 500٪ جيدة جدًا. على الأقل عندما يتعلق الأمر بإظهار مدى فعالية ملفات Sitemap والروابط الداخلية.

زيادة حركة المرور – طريقة الانحدار المزدوج

مع كل هذا العمل، رأينا على الفور أن الصفحات المقصودة للمدن الصغيرة والمتوسطة الحجم تنتقل إلى الصفحة الأولى في Google. لكن المدن الكبرى ظلت عالقة في الصفحة الثانية من محرك البحث Google. وذلك عندما قمت بسحب الأسلحة الكبيرة.

لقد كلفت بإنشاء مكون CMS جديد يسمح لمالك الموقع بإنشاء صفحات فريدة تتمحور حول المدينة ومليئة بمحتوى محسّن جيدًا (الخط العريض والنقاط النقطية والصور والمخططات والروابط إلى المرافق الفردية داخل تلك المدينة والروابط الصادرة…). وبمجرد أن يرسل صفحة جديدة تتمحور حول المدينة ليتم نشرها مباشرة على الواجهة الأمامية، يتم إنشاء هذه الصفحة بسرعة، وتتضمن جميع قوائم المنشأة الخاصة بصفحة المدينة تلك.

لذلك أنشأنا بشكل أساسي آلية تضمن حصول المدن الكبيرة والمهمة على تغطية مزدوجة. سواء من خلال طريقة التنقل القياسية للمدينة أو من خلال طريقة CMS التي تم إنشاؤها وتفصيلها وغنية بالمحتوى. حتى الآن هناك 20 صفحة من هذا القبيل. يتم بناؤها وفقًا لسرعة العميل.

ويتم ربطها من تذييل الموقع بالصفحة المقصودة “المدن المميزة”.

وفي غضون أيام من نشرها على Google من خلال ملف sitemap.xml، بدأ أكثر من نصف هذه الصفحات في الظهور على الصفحة الأولى من SERPs، في الجزء المرئي من الصفحة.

وكما يظهر تقرير “أفضل الصفحات التي تمت زيارتها” أعلاه، كانت أربع من الصفحات العشر الأولى التي تمت مشاهدتها هي صفحات المدينة المميزة الجديدة.

(صفحة “المثال” المشار إليها في هذا التقرير هي صفحة يمكن لأصحاب المنشأة الانتقال إليها حيث يرون ما يقدمه الموقع لهم. ونعم، ترى كلاً من “/” و”/index” – لذلك لا تزال هناك نسخ مكررة مشكلات المحتوى التي أعمل على حلها بواسطة فريق التطوير!)

خطوات العش

ستكون الخطوة التالية الواضحة هي توسيع مسار التحويل ليشمل الآن روابط إلى الصفحات المقصودة للرمز البريدي.

نحن نعمل أيضًا على الروابط الواردة.

سري للغاية – ابق خارجًا

إذا خطرت لدى أي منكم فكرة أنه سيذهب إلى منافسة Storage Seeker ويبيعها وفقًا لمنهجي، فليكن خائفًا. خائف جدا…

وبعيدًا عن ما هو واضح، لدي حوالي ستة تقنيات إضافية لم أستخدمها بعد على هذا الموقع. وهذه مجرد الفاكهة المعلقة. وبما أنني أكتب هذه المقالة الآن، قبل أن يتم تنفيذها، يمكنك أن تنسى الكشف عنها هنا.

آه، إذا كنت ساذجًا لتصدق أن أي طريقة أو تقنية أمتلكها في جعبتي هي عبارة عن خدعة مضاعفة للغاية لتحسين محركات البحث والتي لا يعرفها أحد سواي، سأكون سعيدًا أن أبيع لك هذا الخاتم اللامع مع خاتم أصلي من نوع الأحجار الكريمة الذي جاء من، اه، هل تصدق المريخ؟

إذن هذا هو الحال. دليل إيجابي؟ ربما لا. هذا يكفيني؟ أتراهن! اعذروني بينما أذهب لأجد خروفاً لأجزه…

رصيد صورة القمع المضحك http://www.flickr.com/photos/sharynmorrow/ / CC BY-NC-ND 2.0

صورة منصة النفط آلان بليويس