Rewrite this title: خرائط جوجل أكثر شعبية من MapQuest

ستساعدك المقالة التالية: خرائط جوجل أكثر شعبية من MapQuest

لقد أظهرت لنا شركة Google منذ وقت طويل أنها تستطيع الهيمنة على البحث، ولكن الأمر استغرق بعض الوقت حتى تتمكن من تقليد تلك الهيمنة في عالم الخرائط المحلية أو الخرائط، حتى الآن. في الأسبوع الماضي، ولأول مرة وفقًا لشركة Hitwise، تفوقت خرائط Google على MapQuest لتصبح أداة رسم الخرائط عبر الإنترنت التي تتمتع بأكبر عدد من الزيارات.

أصبحت خرائط Google موقع الخرائط الأكثر زيارة في الأسبوع الماضي، مما أدى إلى زيادة تدريجية في الاستخدام والتي أعتقد أنه يمكن إرجاعها إلى تنفيذ Google لخرائط Google في نتائج البحث عبر Plusbox وOnebox وتكامل الخرائط الأخرى. علاوة على ذلك، فإن سهولة استخدام خرائط Google للهواتف المحمولة لها علاقة بهذا الأمر.

إحدى الإحصائيات المثيرة للاهتمام من هيذر دوجيرتي في في اتجاه الضربة هو أنه على الرغم من أن خرائط Google حصلت على زيارات أكثر من MapQuest، إلا أن “متوسط ​​وقت الزيارة على MapQuest ظل أعلى عند 10 دقائق و51 ثانية مقارنة بـ 7 دقائق و24 ثانية على خرائط Google”.

يمكن للشخص أن يقول قضايا سهولة الاستخدام؟

MapQuest، على الرغم من إعادة تصميمه العام الماضي، لا يزال مليئًا بالإعلانات والإطارات وعيوب التصميم الأخرى التي تجعل تجربة رسم الخرائط الشاملة أكثر صعوبة في التنقل من خرائط Google. في ظل الرئيس التنفيذي الجديد لشركة AOL، موظف Google السابق تيم أرمسترونج، أنا متأكد من أنه سيتم إرسال بعض التغييرات في المستقبل، يحتاج MapQuest حقًا إلى الاحتفاظ بما لديه. المشكلة هي أن MapQuest هو أيضًا رمز للإنترنت القديم، عندما أفكر في MapQuest، أفكر في أيام ما قبل Google والآن بعد أن أصبح Google متشابكًا جدًا مع حياتي العادية، أستخدم خرائط Google دون حتى التفكير مرتين قبل الذهاب إلى مصدر آخر لاحتياجات رسم الخرائط. لماذا؟ ولأنني لا أضطر إلى التنقل خارج الصفحة، فأنا فقط أكتب استعلامًا محليًا في مربع البحث الخاص بي وسيتولى Google كل شيء نيابةً عني.

الكشف الكامل : ما زلت أستخدم Yahoo Local للعثور على الشركات المحلية ومراجعات الأعمال المحلية. أنا أحب Yahoo Local وYelp لهذا وسأفعل ذلك دائمًا حتى تتوقف Google عن دمج البيانات من العديد من مصادر الطرف الثالث في قوائم الأنشطة التجارية المحلية الخاصة بها وتتخذ أسلوب Yahoo على غرار حيث تسمح لمستخدمي Google بترك تقييمات أعمالهم ومراجعاتهم وتحميل الصور للمواقع المحلية الأعمال.