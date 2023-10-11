Rewrite this title: خرائط جوجل تحظى بحب المختبرات

ستساعدك المقالة التالية: خرائط جوجل تحظى بحب المختبرات

تم إخطاره من قبل القارئ إلى فيليب جوجل Blog0scoped هي إحدى ميزات خرائط Google الجديدة التي نعرفها جميعًا – Google Maps Lab. إذا قمت بفحص خرائط جوجل الآن، يمكنك رؤية أيقونة المختبرات الجديدة المألوفة. سيؤدي النقر على هذا الرمز إلى إظهار Google Maps Lab الذي يحتوي حاليًا على 9 ميزات تجريبية.

كما هو الحال مع Gmail Lab، يتم الاشتراك في الميزات الموجودة في خرائط Google، أي أنه يمكنك تحديد الميزات التي تهمك فقط. ما عليك سوى تمكين هذه الميزة ويمكنك الاستمتاع بها على خرائط Google. لقد اختبرت حتى الآن لعبة “أين في العالم” وهي لعبة ممتعة حيث تحتاج إلى تخمين اسم الدولة المحددة على خريطة صور القمر الصناعي.

الميزات التجريبية الأخرى في Google Maps Lab هي:

خرائط قابلة للتدوير -Tired من الشمال دائما ما يصل؟ أضف أنواع الخرائط القابلة للتدوير وامنح الشرق والغرب والجنوب فرصة عادلة.

ماذا يوجد هنا؟ – يضيف زر بحث ثانٍ يبحث عن “*”، ويعرض أهم النتائج في العرض الحالي. طريقة رائعة لتصفح الخريطة.

تلميح أداة LatLng – يعرض تلميح أداة بجوار مؤشر الماوس ويظهر خط الطول الموجود أسفله مباشرة.

علامة لاتلينغ – يضيف خيارًا إلى قائمة السياق يتيح لك إسقاط علامة صغيرة توضح خط عرض الموضع الذي كان المؤشر يشير إليه عند استدعاء قائمة السياق

التكبير الذكي – هل قمت بتكبير الصورة كثيرًا وتلقيت الرسالة “ليس لدينا صور على مستوى التكبير/التصغير هذا”؟ تأكد من أنك لن تراها مرة أخرى، باستخدام Smart Zoom، الذي سيتحقق مسبقًا من الصور الموجودة، ويضمن عدم إمكانية تكبيرها أبعد من ذلك.