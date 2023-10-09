Rewrite this title: خرائط جوجل تغلق أبواب البحث عن العقارات

ستساعدك المقالة التالية: خرائط جوجل تغلق أبواب البحث عن العقارات

مرة أخرى في يوليو من عام 2009، أعلنت جوجل عن مشاريع الخرائط التي من شأنها أن تسمح للمستخدمين بالبحث عن تفاصيل الممتلكات المحلية. وشمل ذلك الموقع والتكلفة والصور والأوصاف للعقارات المؤجرة والشراء في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان ونيوزيلندا وأستراليا. ومع ذلك، فقد تم الآن إدراج هذه الميزة في كومة تجارب Google الفاشلة؛ تم الإعلان عن تقاعدها الوشيك في نهاية يناير.

ال مدونة جوجل لات لونج هناك عدة أسباب، ولكن الأمر كله يرجع إلى حقيقة أن . هذا لا يعني أن Google لم تقم بعمل لائق، ولكن مجرد التحولات القادمة في واجهة برمجة تطبيقات Google من شأنها أن تخلق عقبة في البنية التحتية لدرجة أنه ببساطة لن يكون من المفيد الحفاظ على هذه الميزة. ففي النهاية، فهو يشهد مستوى منخفض من الاستخدام، خاصة بالمقارنة مع مواقع البحث عن العقارات.

يشير بيان موظفي Google إلى أنهم يعتقدون أن خرائط Google والموارد الأخرى ستستمر في لعب دور كبير في البحث عن العقارات للعديد من المستخدمين، ولكن سيتم دمج هذه المرافق بواسطة شركات العقارات بدلاً من Google نفسها. يمكن أن يكون استخدام خرائط Google لأدوات الويب المساعدة أو حتى حلول تطبيقات الهاتف المحمول أسلوبًا ناجحًا للغاية لتسويق العقارات – وتستشهد Google بالعديد من التطبيقات الناجحة لمنتجات Google من خلال شركات العقارات، بما في ذلك من Coldwell Banker وRealtor.com، لدعم هذا الادعاء.

سيتم إيقاف البحث عن العقارات في 10 فبراير، وبينما يتم إغلاق الأبواب في الوقت الحالي، يشير فريق الخرائط أيضًا إلى أنها قد لا تكون مغلقة بشكل دائم. وجاء في البيان: “نحن ندرك أنه قد تكون هناك طرق أفضل وأكثر فعالية لمساعدة الأشخاص في العثور على معلومات عن العقارات المحلية”. “سنواصل استكشاف هذه المنطقة.”