Rewrite this title: خرائط جوجل في المملكة المتحدة تحصل على “العقارات”

ستساعدك المقالة التالية: خرائط جوجل في المملكة المتحدة تحصل على “العقارات”

لقد أضافت Google للتو أ خيار جديد ل خرائط جوجل في المملكة المتحدة والتي قد تكون مفيدة إذا كنت تبحث عن عقار في المملكة المتحدة. يمنحك هذا الخيار الجديد المسمى “العقارات”، نقطة حمراء صغيرة على خرائط جوجل والتي تعرض كل منزل أو شقة للبيع أو الإيجار.

تتيح لك الميزة الجديدة أيضًا تحسين البحث عن الممتلكات الخاصة بك حسب البيع أو الإيجار وغرف النوم والحمامات والأهم من ذلك السعر. ستتغير خرائط Google في المملكة المتحدة عندما تريد تصفية نتائج البحث عن الممتلكات بناءً على تلك المعايير. والأمر الأكثر فائدة هو حقيقة أن الخرائط يتم تحديثها تلقائيًا عند التمرير والتكبير/التصغير ولن تتوقف حتى تجد المكان الذي تريد استئجاره أو شرائه.

بالإضافة إلى إدراج الخصائص المتاحة على خرائط Google، أتاحت لك Google أيضًا رؤية طبقات الخريطة الأخرى بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو وعرض القمر الصناعي والأرض. يعد هذا مفيدًا إذا كنت تريد الحصول على فكرة أفضل عن الحي الذي يقع فيه العقار الذي تخطط للحصول عليه.

تحتوي ميزة خرائط Google في المملكة المتحدة حاليًا على قائمة من PropertyLive وZoopla وEzylet والمزيد. تم توفير بيانات “خصائص” خرائط Google بواسطة PropertyPal.com.

لذا، إذا كنت تبحث عن مكان للإيجار أو الشراء، فاطلع على خرائط Google للمملكة المتحدة وابدأ في البحث.