Rewrite this title: خصم قارئ SEJ: دورات شهادة التسويق عبر الإنترنت من Market Motive

ستساعدك المقالة التالية: خصم قارئ SEJ: دورات شهادة التسويق عبر الإنترنت من Market Motive

أعلنا في العام الماضي أن Search Engine Journal دخلت في شراكة مع Market Motive للمساعدة في تقديم دورات تدريبية للحصول على شهادات التسويق عبر البحث؛ ويسعدني أن أعلن أن هذه الشراكة مستمرة في عام 2011 مع التركيز على ما هو قادم 10 يناير دورة شهادة الماجستير.

في حين أن عددًا قليلاً من الكليات والجامعات قد بدأت في تقديم درجات علمية في تحسين محركات البحث (SEO)، إلا أنها قليلة ومتباعدة، كما أن اختيار الموظفين أقل من متلألئ. ومع ذلك، بالنسبة لرجال الأعمال الذين يتطلعون إلى تضخيم معرفتهم بالمجال، أو خبراء محركات البحث الذين يتوقون إلى التعلم من الخبراء، أو أولئك الذين يتطلعون إلى اقتحام هذا المجال، توفر إحدى الشركات حلاً لخبراء تحسين محركات البحث (SEO) والتسويق عبر البحث. تقدم Market Motive دورات تدريبية عبر الإنترنت بنسبة 100% توفر الإرشاد وتعليقات المشروع من قبل المؤلفين الأكثر مبيعًا وأفضل المتحدثين في مجالنا – والذين يساهم بعضهم في SEJ.

هذه الشخصيات المعترف بها عالميًا، بما في ذلك بريان أيزنبرغ، وجنيفر لايكوك، وتود ماليكوت، وأفيناش كوشيك، وجريج جاربو، وديفيد سزيتيلا، سوف يقومون بتدريس النقاط الدقيقة في مجالات تخصصهم. بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالأسماء الكبيرة في الصناعة، تتألف هذه المجموعة من المؤلفين الأكثر مبيعًا وأفضل المتحدثين الدوليين تحسين محرك البحث, إعلانات الدفع لكل نقرة, وسائل التواصل الاجتماعي, تحليلات الويب، و تحسين التحويل.

خصومات قارئ SEJ الخاصة:

رموز الوصول للخصم:

لبدء دوراتنا الجديدة، نقدم العديد من الخصومات فقط لقراء مجلة محرك البحث الأوفياء لدينا:

أدخل رمز الوصول للخصم الخاص بك في أسفل صفحة الخروج النهائية لتعديل الرسوم الدراسية الخاصة بك.

على الرغم من أن الدورات متاحة عبر الإنترنت، إلا أنها تتميز أيضًا بتفاعل المدرب في الوقت الفعلي خلال جلسات التدريب الأسبوعية. وسيتلقى المسجلون أيضًا مشاريع ومهام سيتم تقييمها من قبل هؤلاء المتخصصين العالميين؛ الوصول إلى مجموعة دروس الفيديو الخاصة بـ Market Motive؛ الوصول إلى الموظفين “للأسئلة والأجوبة المباشرة في أي وقت”؛ و”المحترم”شهادة الماجستير في التسويق عبر الإنترنت” – بمجرد الانتهاء من الاختبار النهائي والدفاع عن أطروحتك.

قال مايكل ستيبينز، الرئيس التنفيذي لشركة Market Motive: “نحن متحمسون للتدريس”. وفقًا لستيبنز، فإن الخبرة الواسعة للمنظمة أتاحت لهم إيجاد بيئة مثالية للتعلم المتعمق الذي يظل فعالاً وبأسعار معقولة.

وقد حصل البرنامج على تأييد العديد من الشركات الكبرى في الصناعة، بما في ذلك كلية راسموسن، وجمعية التسويق المباشر، واستراتيجيات محرك البحث. صرح مارك بيتز، المتحدث باسم كلية راسموسن، “الفرق [with this program] هو تفاعل أعضاء هيئة التدريس ورغبتهم في تعلم الطلاب للمادة. تكلفة دفع أجر استشاري لفريق الأحلام بأكمله لمدة ثلاثة أشهر ستكون بمئات الآلاف من الدولارات؛ ومع ذلك، فإن نوع الخبرة التي تحصل عليها قابل للمقارنة، وبجزء بسيط من التكلفة.

تبلغ هذه التكلفة المحددة 3500 دولار، ويمكن للمشاركين التسجيل فيها إما كأفراد أو كمجموعة، مما يجعل هذا الأمر مستهدفًا بشكل مناسب المؤسسات وكذلك المهنيين الأفراد. ال دافع السوق يبدأ البرنامج في 10 يناير 2011، والمساحة المتاحة محدودة.