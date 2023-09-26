Rewrite this title: خطأ بحث أخبار Google: ظهور محتوى غير إخباري في الأخبار

ستساعدك المقالة التالية: خطأ بحث أخبار Google: ظهور محتوى غير إخباري في الأخبار

أعلن مسؤول الاتصال ببحث Google داني سوليفان عبر Twitter أن أخبار Google تواجه خطأً وأن المشكلة لن يتم حلها قبل الأول من كانون الأول (ديسمبر).

سمحت المشكلة التي حددتها Google بظهور المحتوى غير الإخباري في نتائج بحث أخبار Google.

خطأ بحث في علامة تبويب أخبار Google

ذكرت التغريدة أن المستخدم يجب أن يمر بسلسلة معقدة إلى حد ما من الخطوات من أجل إنتاج خطأ في نتائج البحث غير الإخبارية.

يتعين على المرء إجراء بحث في علامة تبويب بحث أخبار Google، أثناء القيام بذلك باستخدام علامات الاقتباس بالإضافة إلى ترتيب نتائج البحث حسب التاريخ. هذه خطوتان إضافيتان تتجاوز مجرد البحث القديم عن الأخبار.

يتطلب البحث حسب التاريخ في الواقع خطوتين إضافيتين، وهما النقر فوق الزر “أدوات” ثم النقر فوق الارتباط “فرز حسب التاريخ”. وهذا شيء ربما لا يعرف مستخدم البحث العادي كيفية القيام به.

سوليفان غرد:

لقد حددنا خطأ حيث يؤدي البحث باستخدام علامات الاقتباس أثناء استخدام علامة تبويب الأخبار والفرز حسب التاريخ إلى عرض محتوى عبر الويب، وليس فقط المحتوى المتعلق بالأخبار. سنقوم بإصدار إصلاح لهذه المشكلة غدًا، لذا من المفترض أن يتم حلها بحلول الأول من كانون الأول (ديسمبر) أو بعد أيام قليلة.

— Google SearchLiaison (@searchliaison) 29 نوفمبر 2021

لاختبار ذلك قمت بالبحث عنه [“wordpress vulnerability”] (مع علامتي الاقتباس) ثم فرز نتائج البحث حسب التاريخ.

وقد نجح الأمر، حيث فشلت جوجل في إنتاج نتائج إخبارية حصرية.

سنقوم بتحديث هذه القصة عندما يتم حل الخطأ.