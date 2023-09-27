Rewrite this title: خطأ في Google يسبب مشاكل في الصور في أهم الأخبار

ستساعدك المقالة التالية: خطأ في Google يسبب مشاكل في الصور في أهم الأخبار

أبلغ داني سوليفان، منسق بحث Google، أن هناك خطأ في نتائج البحث يتسبب في عدم عرض الصور في أهم الأخبار بشكل صحيح.

“نحن نعمل على إصلاح الخلل الذي يتسبب في عدم عرض بعض الصور في أهم الأخبار على نتائج بحث Google بشكل صحيح. نعتذر – ونأمل أن يتم توضيح ذلك بسرعة!

فيما يلي مثال على الشكل الذي يبدو عليه الخطأ أثناء العمل. بدلاً من عرض الصورة، تكون الصورة المصغرة إما بلون خالص أو فارغة ببساطة.

من السهل جدًا تكرار ذلك من خلال البحث عن أي موضوعات تستحق النشر. ويبدو أن هذا يؤثر على قدر كبير من القصص الإخبارية.

تفعيل محركات البحث Twitter تم الإبلاغ عن رؤية هذه المشكلة منذ وقت مبكر من هذا الصباح:

همم. لست متأكدا ما يحدث هنا. عبر ميزات SERP المتنوعة على Google (أهم الأخبار ودوائر التغريدات على وجه الخصوص) أرى أن معاينات الصور مفقودة. إما فارغة أو غير واضحة كما في الصورة. من المحتمل وجود خطأ ولكنه غريب جدًا … pic.twitter.com/zvayPrzoq3

– برودي كلارك (@ بروديسيو) 18 أغسطس 2021

لا يوجد تقدير رسمي بشأن عدد الصفحات المتأثرة، أو متى سيتم إصلاح المشكلة.

تهدف Google دائمًا إلى إصلاح الأمور “بسرعة”، مما قد يعني أنه سيتم حلها في غضون ساعات، ولكن في أحيان أخرى قد يستغرق الأمر أيامًا لإصلاح أخطاء البحث.

وحتى ذلك الحين، لا تنزعج إذا لم تظهر صورك في قائمة أهم الأخبار. من المحتمل ألا تكون المشكلة في نهايتك.

توقع تحديثًا آخر من Sullivan بمجرد حل المشكلة.

مصدر: @searchliaison على Twitter