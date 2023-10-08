Rewrite this title: خلاصة تحسين محركات البحث: اكتشافات مذهلة Twitter هذا الاسبوع

ستساعدك المقالة التالية: خلاصة تحسين محركات البحث: اكتشافات مذهلة Twitter هذا الاسبوع

كانت هناك بعض المقالات الرائعة والمهمة جدًا على الويب هذا الأسبوع. هنا بعض المفضلات الينا. قراءة سعيدة!

تحسين محركات البحث

– 7 انتصارات تقنية لتحسين محركات البحث لمطوري الويب – مقطر

– توجد علامة الكلمات الرئيسية التعريفية في Bing ولماذا يجب على مرسلي البريد العشوائي فقط استخدامها – محرك البحث الأرض

– الإشارات الاجتماعية وتحسين محركات البحث: التركيز على السلطة – إيريك إنج على محرك البحث ووتش

– أسئلة وأجوبة Google من Matt Cutts Live Q&A – سبتمبر 2011 – ستيفورث

– 5 مشكلات في تحسين محركات البحث (SEO) يمكن أن تؤثر على حملة الارتباط – محرك البحث الأرض

– دليل الكاتب للتعامل مع الكلمات الرئيسية (دون تمزيق شعرك) – نيكي بورتر، Copypress

– HTML5 وSEO: استراتيجيات جديدة لتحسين التعليمات البرمجية – التدابير العمودية

– 7 ملاحظات من مُحسنات محركات البحث الداخلية إلى مُحسنات محركات البحث الخاصة بالوكالة – حالة البحث

التحليلات

– جعل البحث أكثر أمانًا: الوصول إلى بيانات استعلام البحث في Google Analytics – مدونة جوجل أناليتكس

– جوجل تخدع المستخدمين بادعاءات الخصوصية الكاذبة – يوست دي فالك على SEOBook

– جوجل تبدأ تشفير عمليات البحث والنقرات الصادرة افتراضيًا باستخدام بحث SSL – داني سوليفان على محرك البحث لاند

– تحسين محركات البحث تحت الهجوم – نهاية العالم لبيانات الكلمات الرئيسية في Google Analytics – آلان بليويس على SEJ

– الآن سنحتاج إلى الدفع لرؤية بيانات مُحيل الكلمات الرئيسية؟ – شون أندرسون

– Google تطفئ الأضواء على البيانات العضوية – رأي بقلم توني فيري – توني فيري في SEJ

– أفكار دينيس جودجيبور حول التغييرات في Google Analytics – SEJ

– مناقشة: تأثير بحث Google المشفر؟ – سفين

– عزيزي جوجل، هذه هي الحرب – إيان لوري في Search News Central

– ماذا يعني بحث Google المشفر لـ Raven – مدونة أدوات Raven

– تظهر عمليات تحسين محركات البحث (SEO) بينما يقوم Google بتشفير بيانات البحث التي تم تسجيل الدخول إليها – جوناثان ألين، محرك البحث ووتش

– قل وداعًا لتحليل تحسين محركات البحث (SEO) ذي العلامات التجارية مقابل تحليلات تحسين محركات البحث التي لا تحمل علامات تجارية؟ – هوغو جوزمان

تسويق الكتروني

– 3 قوالب تسويق عبر البريد الإلكتروني تم اختبارها يمكنك استخدامها الآن – المدونين

– إتقان سير عمل المحتوى – لي أودن، مدونة TopRank

– ما يجب فعله وما لا يجب فعله في تصميم الإنفوجرافيك – مجلة تحطيم

– إطار العمل 60-30-60: دليل مساعدة لغير الكاتب – محرك البحث الناس

وسائل التواصل الاجتماعي

– الإطلاق التجريبي لمنصة البحث وخدمة مراقبة السمعة من bitly.– بت.لي

– كيف: احصل على المزيد Twitter متابعون [INFOGRAPHIC] – جميع تويتر

– 7 طرق تستخدمها الجامعات Facebook كأداة تسويقية – ماشابل

– القواعد الخمس الحاسمة لكيفية التعامل مع أزمة وسائل التواصل الاجتماعيمحرك البحث الناس

قدرة شرائية

– 25 نصيحة لتعزيز حملات PPC الخاصة بك – مراقبة محرك البحث

– الأسلحة السرية PPC ومكافحة آكلي لحوم البشر العلامة التجارية مع ميليسا ماكي – الهدف واضح

تصميم

7 نصائح لتصميم المدونة من خبير إستراتيجي للمحتوى – ستة مراجعات

أخبار

– كيف ستراقبك حكومة الولايات المتحدة وجوجل – رفع المحلية

– خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة جوجل Twitter, Facebook – مراقبة محرك البحث

– جوجل تسلم بيانات Gmail الخاصة بمتطوعي ويكيليكس إلى حكومة الولايات المتحدة – ReadWriteWeb

مزاح

– مات كاتس يلتقط صورًا لصغار الباندا! – المائدة المستديرة لمحرك البحث