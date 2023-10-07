Rewrite this title: خمسة أخطاء شائعة في نشر الضيف وكيفية تجنبها

ستساعدك المقالة التالية: خمسة أخطاء شائعة في نشر الضيف وكيفية تجنبها

أصبح نشر الضيف أسلوبًا شائعًا جدًا لبناء الروابط. لدرجة أنني أعتقد أن استخدام جملة افتتاحية على غرار “أصبح نشر الضيف أسلوبًا شائعًا جدًا لبناء الروابط” أصبح شائعًا جدًا في تحسين محركات البحث ومقالات بناء الروابط. ترى الكثير من هذه الأنواع من المقالات تتحدث عن كيفية وضع منشورات الضيوف بشكل فعال وأفضل طريقة لتوسيع نطاق العملية، وهو أمر رائع. لقد وضعنا الكثير من مشاركات الضيوف، ومن خلال هذه العملية ارتكبنا العديد من الأخطاء وتعثرنا في مجموعة متنوعة من “أسوأ الممارسات” التي نتجنبها الآن. أردت في هذا المنشور مشاركة بعض الأشياء التي ارتكبناها بشكل خاطئ في الماضي وبعض الأخطاء الشائعة التي أرى أشخاصًا جددًا يرتكبونها في منشورات الضيف.

1. محاولة احتواء المحتوى المربع في احتمال مستدير

أي منشئ روابط يستحق اهتمامه ينظر إلى الأساليب الفعالة مثل التدوين الضيف ويبدأ في التفكير فيها كيفية تحقيق الحجم. نظرًا لوجود الكثير من العناصر المؤثرة لنشر منشور ضيف (تحتاج إلى العثور على المدونة المناسبة لنشر منشورك عليها، وتحتاج إلى فهم المحتوى المناسب لإنشائه، وتحتاج إلى إنشاء المحتوى، ويجب عليك تحتاج إلى نشر المنشور – مما يعني أنه يتعين عليك التواصل، وتقديم المحتوى، ومتابعة نشر الموضع، وإجراء أي تصحيحات يطلبها مشرف الموقع، وما إلى ذلك.) من المغري محاولة إنشاء عملية أكثر ملاءمة لك، ملصق ضيف متكرر. أحد الأشياء التي قد تكون مفيدة هو أنه إذا كان بإمكانك إنشاء مجموعة كبيرة من المحتوى ثم رفع هذه المنشورات – فهذا سيحررك لإنشاء عملية نظيفة وتجنب جولات متعددة من التعديلات، لكننا وجدنا أن ذلك بشكل عام لا يحدث. ر العمل.

يجب أن يكون لديك موارد لتحرير المنشورات، ويجب أن تكون قادرًا على التركيز على الموضوعات التي لم تكن في ذهنك في البداية إذا كنت تريد الحصول على معدل نجاح يمكن التحكم فيه وإذا كنت تريد أن تكون قادرًا على نشر المنشورات على نطاق واسع مجموعة متنوعة من المدونات المختلفة. لهذا السبب، بدلاً من مجرد نشر المحتوى ومحاولة فرضه على المدونة الخاطئة، فقد شهدنا الكثير من النجاح في:

جمع احتمالات مشاركة الضيف معًا التواصل مع بعض أفكار المنشورات المخصصة الحصول على وظيفة مكتوبة لأجل

يؤدي هذا أيضًا إلى إنشاء كفاءات اقتصادية من حيث أنك تقوم فقط بإنشاء منشورات للأشخاص الذين طلبوا صراحةً شيئًا ما حول هذا الموضوع (والذي ربما لا يزال أقل إثباتًا مما قد تعتقد، ولكنه بالتأكيد يحسن معدل نجاحك بمضاعفات).

2. ترك وقت غير كافي للنشر

أحد التحديات التي تواجه التعامل مع أي شيء جديد هو عمل التوقعات. نظرًا لأن نشر الضيف يعد نشاطًا تآزريًا (أنت تساهم بمحتوى للموقع المستهدف ويردون الجميل برابط آخر) أعتقد أن الكثير من الأشخاص الجدد في نشر الضيف يتفاجأون بعدد الأشخاص:

لا تستجيب لطلبك على الرغم من أنهم يطلبون مشاركات الضيوف

لديك إرشادات صارمة تستبعدهم على أنهم مناسبون وغير مدرجين في أي مكان على موقعهم

ارفض المحتوى الخاص بك على الرغم من أنهم قاموا بالتوقيع عليه وهو ما طلبوه

لهذا السبب، تحتاج إلى ترك الوقت للقيام بالتواصل الأولي، وإنشاء المحتوى، وفي كثير من الحالات الانتظار حتى يتم نشر المنشور (لن يتمكن المدونون غالبًا من جدولة منشورك لأيام أو أسابيع أو حتى أشهر). عندما تبدأ، لن يكون لديك فهم جيد لهذه العوامل، لذا ستحتاج إلى ترك ما يقرب من أربعة إلى ستة أسابيع حتى يتم نشر الوظيفة. من هناك، نقوم بتتبع التاريخ الذي “طلبنا فيه” منشورًا واليوم الذي تم وضعه فيه ليكون لدينا مؤشر قوي على متوسط ​​وقت النشر حتى نتمكن من تحديد التوقعات (مهم بشكل خاص عندما تقدم منشورات ضيف كخدمة للعملاء ، بالطبع).

3. عدم جمع ما يكفي من الآفاق

ينبع هذا من التقليل المماثل من مدى صعوبة إقناع شخص ما بأخذ جزء مجاني من المحتوى. على عكس عدم ترك نفسك ما يكفي من الوقت للنشر، فأنت تريد أيضًا التأكد من أنك تترك لنفسك ما يكفي من حجم الارتباط المحتمل لكل المشاركات التي تريد نشرها (ابدأ بشيء مثل خمسة أو عشرة عملاء محتملين لكل مشاركة تحتاج إلى نشرها) تم وضعها، وهنا تتبع معدل نجاحك مرة أخرى حتى تتمكن من التخطيط للطلبات المستقبلية).

بالطبع، يمكن المساعدة بشكل كبير في إنشاء قوائم كبيرة من العملاء المحتملين من خلال الاستفادة من برامج مثل أدوات التنقيب عن الروابط في BuzzStream, مجموعة أدوات أونتولو، أو سريعة النمو مجموعة من أدوات بناء الروابط في Citation Labs.

4. عدم الاحتفاظ بسجلات التوعية الجيدة

كما هو الحال مع أي شيء تريد تشغيله على نطاق واسع، فإن التنظيم أمر بالغ الأهمية. نحن نستخدم BuzzStream لأنها قاعدة بيانات حية وتسمح لمستخدمين مختلفين، وأذونات، وتصفية، وما إلى ذلك. ولكن إذا كنت تستخدم أدوات أخرى مثل Raven أو حتى Excel، فمن المهم أن يكون لديك عملية لوضع العلامات:

يبدو الأمر بسيطًا، ولكن إذا كان لديك عدد كبير من المنشورات الموضوعة لخصائص متعددة، فإن فهم ما قمت بنشره لمن يصبح أمرًا بالغ الأهمية بسرعة. وبالمثل، فإن معرفة الأشخاص الذين لا يجب عليهم التنصت عليهم وأين لا يجب بذل جهودهم أمر مهم بنفس القدر.

5. عدم وضع أهداف وتوقعات واضحة

يعد تتبع التقدم والتوصل إلى متوسط ​​معدلات النجاح وأوقات التنفيذ أمرًا مهمًا لأنه يسمح لك بالتخطيط والتخطيط بكفاءة. تحتاج أيضًا إلى فهم أهدافك. هل تنشر ضيفًا للروابط وحركة المرور وقيادة الفكر؟ عدد قليل جدًا من المدونات تقدم هذه العناصر الثلاثة، لذا إذا كنت تتطلع إلى الحصول على عدد كبير من المشاركات، فسوف تحتاج إلى فهم ما الذي ترغب في المقايضة به وما الذي لا ترغب فيه. لن أخبرك بما يجب التركيز عليه لأنه يعتمد على أهدافك الشخصية – على الرغم مما ستخبرك به الكثير من منشورات تحسين محركات البحث، إلا أن هناك في الواقع العديد من المسارات لجذب زيارات مؤهلة ومربحة إلى موقع الويب (يتضمن بعضها استشهادات مصممة فقط من أجل حركة المرور المباشرة وقيادة الفكر، بعضها يتضمن روابط تقوم بإنشائها – اللحظات – فقط من أجل تحسين التصنيفات، ومعظمها عبارة عن مزيج من الاثنين). الأمر متروك لك حيث يكمن تركيزك، ولكن عليك أن تفهم بنفسك وتحتاج إلى أن توضح للعملاء بالضبط ما تتطلع إلى تحقيقه ومقدار تركيزك الذي يستهدف الأهداف.