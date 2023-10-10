Rewrite this title: خمسة عيوب قاتلة في طلب الارتباط

ستساعدك المقالة التالية: خمسة عيوب قاتلة في طلب الارتباط

ربما لن أستقبل العديد من طلبات الارتباط. على الاطلاق. ببساطة لأنني أفعل ما أفعله من أجل لقمة العيش، فأنا أفهم قيمة الرابط وأنا انتقائي للغاية بشأن الروابط التي أقدمها. لذلك أعتقد أن هذا يجعلني جمهورًا صعبًا منذ البداية. ومع ذلك، إذا كنت سأفكر في وضع رابط في اتجاه شخص ما، فسوف يستغرق الأمر طلب رابط جيدًا جدًا.

لسوء الحظ، لا أرى الكثير من هؤلاء. ومع ذلك أرى الكثير من الأشياء السيئة. منشور حديث من SEM-Group، Link Building Pet Peeves That Drive me Bananas، تطرق إلى الكثير منها بين المقالة والتعليقات. ولم أستطع مقاومة الفرصة لدفع هذه النقطة إلى أبعد من ذلك. لذلك، عندما يتعلق الأمر بطلبات الارتباط، إليك بعض الأخطاء الكبيرة التي يرتكبها الأشخاص، بدءًا من الأخطاء الواضحة إلى الأخطاء الأكثر دقة، ولكنها بنفس القدر من المكر، والتي تفسد الصفقات.

قواعد سيئة

في كثير من الأحيان يكون الأمر بالتأكيد مسألة اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. تسلط كايلا سترونج الضوء على هذا الأمر جيدًا في منشورها الخاص بـ Pet Peeves. إنها تعطي مثالاً رائعًا لأحد طلبات الارتباط التي تثير الضحك والتي تكاد تكون مفهومة. حقا الناس؟ اصنعوا معروفًا لأنفسكم، اطلبوا من أحد المتحدثين باللغة الإنجليزية أن يكتب لك نموذجًا، أنا متأكد من أن هناك شخصًا ما في الولايات المتحدة سيتطلب عشرين دولارًا لكتابة واحد أو حتى مجرد تصريف الأفعال في الفعل الذي كتبته.

والأمر الأكثر حزنًا هو أن الناطقين باللغة الإنجليزية مذنبون بنفس القدر تقريبًا. في بعض الأحيان يكون السبب هو عدم فهم أساسيات اللغة الإنجليزية. ولكن في أغلب الأحيان يكون السبب مجرد الكسل أو الإهمال أو التسرع أو مزيج من الثلاثة. أفضل نصيحة يمكنني تقديمها؟ ابطئ. بجد. اعر انتباهك للتفاصيل. إلا إذا كنت لا تهتم إذا كانت الإجابات الوحيدة التي تحصل عليها تأتي من أشخاص لديهم فهم ضعيف بنفس القدر للوظائف الأساسية لقواعد اللغة.

عدم زيارة الموقع و/أو القول “أنا أحب موقعك”

أنت لا تحب موقعي. في الحقيقة، من الواضح بالنسبة لي أنك لم تزور موقعي من قبل. ما لم تكن ستخصص وقتًا للتعليق فعليًا على بعض جوانب الموقع التي وجدتها مثيرة للاهتمام أو مفيدة أو ذات صلة، فلا تهتم بالقول إنك فعلت ذلك. الإطراء العام الذي لا أساس له من الصحة لا يحصل على روابط. محتوى القيمة الحقيقية يحصل على الروابط.

ليس حتى المجاملات الفارغة هي العيب… الخطأ الحقيقي هو أنك لم تقم بزيارة الموقع فعليًا! على سبيل المثال، أي شخص يملك أو يعمل لدى شركة تحسين محركات البحث (SEO) قد تلقى بلا شك رسالة بريد إلكتروني من شخص يعرض عليه “بسخاء” مساعدته في تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة به. يمنحني هذا النوع من رسائل البريد الإلكتروني معلومتين مهمتين للغاية، أ. ليس لديك أي فكرة عما يفعله عملي. و ب. أنت حقًا لا تنتمي إلى هذه الصناعة ولا أثق بك في تحسين محركات البحث لقطتي. خلاصة القول هي الذهاب إلى الموقع قبل إرسال البريد الإلكتروني. فترة.

الاتصال بالمواقع غير ذات الصلة دون توفير اتصال معقول.

حسنًا ، أنا لست فخوراً بالأهمية. أدرك أنه من الممكن إنشاء محتوى جيد جدًا ذي صلة بشكل عرضي. ولكن عندما تطلب مني الارتباط بالصفحة الرئيسية لموقع Sparkplugs من موقع Gomer Pyle Fan الخاص بي، ما لم يكن هناك شيء لا أعرفه عن Jim Nabors، فأنا لا أرى الارتباط. بالطبع، إذا قمت بإنشاء قائمة بأكثر ميكانيكا السيارات المحبوبة على التلفزيون… فقد جذبت انتباهي الآن. ترى الفرق؟

من الناحية المثالية، يجب أن يكون هناك سبب منطقي وواضح لاتصالك بي بخصوص هذا الرابط. لا تجعلني أفكر في ذلك؛ لا تجعل مني Wiki-search صلة محتملة بين مواقعنا. إذا لم تكن قد قمت بواجبك قبل أن ترسل لي رسالة بالبريد الإلكتروني، فلا تتوقع مني أن أفعل ذلك نيابةً عنك. إذا لم يكن هناك اتصال منطقي بين مواقعنا وحصلت على هذه الرسالة الإلكترونية الجماعية لأن مكشطة البيانات الخاصة بك عثرت على عنوان بريد إلكتروني صالح على موقعي… نعم، حظًا سعيدًا في بناء الرابط الخاص بك. أعني، أنت تعرف ما يقولونه عن السناجب العمياء والمكسرات… يتم إطلاق النار عليهم من قبل حراس البريد العشوائي، أليس كذلك؟ أعتقد أنه شيء من هذا القبيل.

تحية رسمية بشكل مفرط وهي افتتاحية للرواية

أنا لا أهتم بك. أنا لست حساساً أو بارداً… أنا فقط مشغول. ليس لدي حقًا الوقت أو الرغبة في قراءة تاريخ موجز لموقعك يتكون من 2000 كلمة قبل أن تقرر الوصول إلى هذه النقطة، وهي أوه نعم؛ تريد وصلة مني. إذن هل تريد المزيد من وقتي؟ ممتاز. لقد افتتحت أيضًا بـ Dir Sir أو Madam، لمن يهمه الأمر أو سيدي الكريم. أنا لست محاميًا ولا موظفًا في مكتب الموارد البشرية، وأنت لست تشارلز ديكنز، وبالتالي فإن التحيات الرسمية المفرطة تكون مزعجة منذ البداية. جرب لهجة غير رسمية، حاول أن تكون إنسانًا حقيقيًا. بالطبع لا يمكنك فعل ذلك إذا كنت روبوتًا غير مرغوب فيه، ولكن هنا تكمن المشكلة مرة أخرى.

طلب الارتباط الجيد يكون ودودًا وقصيرًا. الحصول على الحق في هذه النقطة. إذا كنت مهتمًا، ثق بي، سأكتشف المزيد عن موقعك. لا تشعر بالحاجة إلى شرح كل شيء مقدمًا، فأنت لا تدافع عن قضيتك، وستفقد اهتمامي. لا بأس أن تخبرني على الفور أن هذا طلب ربط، ولكن إذا كنت تخطط للقيام بذلك باستخدام سطر الموضوع، فكن حذرًا جدًا مع الكلمات التي تختارها…

استخدام عبارة “تبادل الارتباط” في الموضوع

لن أقوم بإسقاط عملية تبادل الارتباط بالكامل. أعتقد أن هناك بالفعل ظروفًا يكون فيها تبادل الارتباط منطقيًا. أفضلها عندما يكون ذلك عرضيًا. لأن تبادلات الارتباط العرضي = طبيعية وقائمة على القيمة.

لا، أنا أتحدث عن تبادل الروابط غير الطبيعية. مصففي الشعر الذين يرتبطون بقواطع الصناديق يتبادلون الروابط. في الواقع، يقدم المعلقون على مقالة Pet Peeves بعض النقاط الرائعة حول بعض عروض تبادل الروابط الأكثر إثارة للشفقة الموجودة هناك. مثل عروض الروابط الموجودة على صفحات الموارد غير المخزنة مؤقتًا أو مواقع الطرف الثالث التي لا قيمة لها… نعم، جذابة للغاية. وبصراحة، إذا كنت لا تزال تستخدم الروابط المتبادلة كإستراتيجية لبناء الروابط الخاصة بك… فأنا لا أريد حتى الارتباط بموقع يرتبط بابن عمك الثالث.

لكي نكون منصفين، فإن الخلل القاتل ليس حتى في البريد الإلكتروني بالنسبة لمعظم الناس. كيف أعرف أنه ليس في البريد الإلكتروني؟ لأنني لم أقرأ البريد الإلكتروني أبدًا! في الواقع، لم أفتحه مطلقًا لأن أحدهم اعتقد أنه سيكون من الجيد وضع عبارة “تبادل الروابط” مباشرة في سطر الموضوع. الآن أنا أؤيد أن تكون صريحًا بشأن نواياك، لكن عليك أن تكون عمليًا أيضًا. في الواقع، تم تدريب عدد من مرشحي البريد العشوائي المتشددين على إزالة أي بريد إلكتروني تظهر فيه كلمة “رابط” في سطر الموضوع. لا تأخذ المخاطرة. مرحبًا، إليك فكرة لماذا لا تجعل موضوعك شيئًا شخصيًا، “مرحبًا جون، لقد أحببت مقالتك عن يوم تسلق الشجرة…” ولا، لا يعد هذا انتهاكًا لقاعدة “يعجبني موقعك”. لأنني قرأت مقال جون عن تسلق الأشجار وأعتقد أنه يجب على البالغين تسلق الشجرة مرة واحدة في السنة…

هناك الكثير من الطرق الأخرى التي يمكن من خلالها الحكم على طلب الارتباط بالفشل من خلال كلمة “إرسال”، ولكن هذه بعض من أكبر الأسباب وأكثرها شيوعًا التي دفعتني إلى الحذف. معظم الناس لا يعارضون تمامًا إعطاء الروابط التي لها ميزة؛ الأمر كله يتعلق بالنهج والمحتوى. إذا لم تتقن أيًا منهما، فاستمر في ضرب رأسك بالحائط؛ اسمحوا لي أن أعرف كيف يعمل بها لك.