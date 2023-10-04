Rewrite this title: خمس استراتيجيات لتصبح نجم موسيقى الروك

ستساعدك المقالة التالية: خمس استراتيجيات لتصبح نجم موسيقى الروك

نعلم جميعًا أن الروابط هي شريان الحياة لتحسين محركات البحث. على الرغم من عدم وجود نقص في النصائح حول تكتيكات بناء الروابط، فإن التركيز على التكتيكات قبل الإستراتيجية دائمًا ما يكون خطأً يؤدي إلى إضاعة الوقت والطاقة والمال. تساعدك الإستراتيجية المحددة جيدًا على التخطيط لمهامك بكفاءة لتحقيق نتائج أكبر مع استثمار وقت وأموال أقل.

باختصار، إنها تمكنك من أن تصبح .

وبما أنني أعلم أن هذا ما تبحثون عنه جميعًا، فسوف أقوم بتحديد خمس إستراتيجيات من شأنها أن تساعد في تتبع جهود بناء الروابط بشكل سريع لتحسين أدائك في البحث العضوي مع المساعدة أيضًا في بناء علامة تجارية أقوى لشركتك.

قبل أن نتعمق في التفاصيل، أريد التأكيد على مدى أهمية الاستفادة منه لإنشاء ملف تعريف رابط أكثر طبيعية وتنوعًا. يساعدك هذا على التعامل بشكل أفضل مع التحديثات التي يتم إجراؤها على خوارزمية Google، بالإضافة إلى إنشاء نطاق أوسع من الروابط، مما يزيد من صعوبة تكرارها على المنافسين.

التركيز على العلاقات

أنا متأكد من أنك استثمرت الكثير من الوقت في تطوير علاقات رائعة داخل مجال عملك، سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو في المؤتمرات أو من خلال القنوات الأخرى. من المحتمل أن يكون هناك عدد لا بأس به من جهات الاتصال القيمة الموجودة بالفعل في هاتفك الخلوي، وأنا على استعداد للمراهنة على أنك إذا أخبرتهم عن مشاركة مدونة جديدة رائعة قمت بنشرها للتو، فسوف يسعدهم أن يرميوا رابطًا في طريقك إذا كان من الممكن أن يناسبهم بشكل طبيعي. في منشور مدونة قادم على موقعهم الخاص، أليس كذلك؟

(تنبيه للحرق، هذه ليست مجرد نظرية، فأنا أعتمد في ذلك على سنوات من الخبرة المباشرة.)

في حين أن الحصول على هذا الرابط لا يزال يعتمد على منشور مدونتك المتأرجح تمامًا، فإن علاقتك مع الشخص الذي طلبته تحمل أيضًا وزنًا هائلاً لأنه يعرفك بالفعل ويعجبك ويثق بك. وهذا يقلل الاحتكاك بشكل كبير.

سأعطيك مثالا…

تدير شركتي الكثير من المواقع الإلكترونية. وهذا يعني أننا نتلقى الكثير من طلبات الارتباط عبر الكثير من الصناعات، ولكي نكون صادقين، يتم حذف معظمها لأن المحتوى الذي يطلبون الارتباط به هو محتوى غير صحيح. ربما يطلب منا 10% منهم الارتباط بمحتوى رائع، ويتم وضع هذه الطلبات جانبًا حتى يكون لدينا ما يكفي لتبرير تخصيص ساعة أو نحو ذلك لمعالجتها مجمعة، الأمر الذي قد يستغرق بضعة أسابيع أو حتى أشهر اعتمادًا على موقع. ولكن إذا طلب مني شخص أعرفه شخصيًا الارتباط بجزء جديد رائع من المحتوى، فسأجد طريقة لإسقاط رابط في أي مواقع ذات صلة نديرها حيث يضيف قيمة للزائر.

يجب عليك التعامل مع جميع عمليات بناء الروابط بهذه العقلية. أضف قيمة قبل وقت طويل من مطالبتك بشيء ما من خلال بناء علاقات في الصناعات التي ترغب في بناء روابط فيها. اربط بمحتواها المذهل أولاً. شاركها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها بانتظام. تواصل معهم عبر البريد الإلكتروني وLinkedIn. إذا كانوا محليين، قابلهم شخصيًا. يمكنك حتى أن تعرض عليهم إخراجهم لتناول القهوة أو المشروبات. أنا أحب سكوتش. 🙂

وبعد بضعة أشهر من الجهد المتواصل، ستتمكن من رفع سماعة الهاتف والحصول على الفور على نوع الروابط التي يسيل لعاب الجميع عليها. ومع ذلك، لا تشعر بالرضا عن النفس، لأنه إذا لم تستمر في رعاية هذه العلاقات، فسوف تجف.

اجعلهم يأتون إليك

على الرغم من أن بناء الروابط الباردة عبر البريد الإلكتروني يكون ضروريًا في بعض الأحيان، إلا أنه أمر سيء. حتى لو كنت جيدًا في ذلك، ولنكن صادقين، فإن معظم الناس ليسوا كذلك، وستكون محظوظًا بالحصول على معدل تحويل قدره 10%. بالنسبة لمعظم الناس، سيكون أقل بكثير.

ولكن ماذا لو بدلاً من إرسال رسائل البريد الإلكتروني بشكل غاضب مثل بعض الأمراء النيجيريين، يمكنك الحصول على شركاء الارتباط المحتملين ليأتوا إليك؟

يمكنك قلب نموذج بناء الروابط رأسًا على عقب عن طريق تحسين صفحات/منشورات محددة على موقع الويب الخاص بك لتصنيف مصطلحات البحث التي سيبحث عنها منشئو الروابط في مجال تخصصك. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

المتخصصة “منشور ضيف”

المتخصصة “إرسال مشاركة”

المتخصصة “أصبح مؤلفا”

“أدوات” متخصصة

“الموارد” المتخصصة

سيؤدي هذا إلى قيام المسوقين الآخرين بالتواصل معك، إما بطلب إرسال مشاركة ضيف إلى مدونتك أو ربطك بموقعهم على الويب من إحدى منشوراتك/صفحاتك الحالية. فكر في هذا مثل العميل المحتمل لبناء الروابط. عندما يتصلون بك، ستعرف على الفور موقعًا واحدًا على الأقل من مواقع الويب التي يمتلكونها، وإذا كان شريكًا يستحق الارتباط، فيمكنك إما أن تطلب منهم الارتباط بموقعك على الويب من منشور/صفحة ذات صلة، أو تطلب إرسال ضيف نشر على مدونتهم.

من المهم التأكيد على أن المعيار القواعد الارشادية لا تزال سارية هنا، لذا لا تقم بالارتباط بموقع ويب لمجرد الحصول على رابط في المقابل، ولا تطلب روابط من مواقع الويب التي لا يوجد بها توافق طبيعي. من السهل إساءة استخدام هذه الإستراتيجية، لذا كن حذرًا جدًا معها.

والخبر السار هو أنه بمجرد إعداد هذا النظام، فإنه يعمل إلى حد كبير على الطيار الآلي. بدلاً من إرسال مئات رسائل البريد الإلكتروني كل شهر، يمكنك فقط فتح صندوق الوارد الخاص بك واختيار الرسائل التي تفضلها وإرسال رسالة الاستجابة المعلبة من خلال Gmail. بينج، بانج، انتهيت!

ومع ذلك، لن يكون الأمر كله مهورًا وأشعة الشمس، لأنه لا يزال يتعين عليك التدقيق في الكثير من جهات الاتصال من مواقع الويب الجديدة أو منخفضة الجودة. لا بأس بالمواقع الجديدة تمامًا، لأنها على الرغم من أنها لن يكون لها تأثير كبير على المدى القصير، إلا أنها إذا تمت كتابتها بشكل جيد، فإنها ستصبح موثوقة في النهاية. ومع ذلك، تجنب المواقع منخفضة الجودة تمامًا، لأنك لا تريد أن يرتبط عنوان URL الخاص بك بها على الإطلاق.

يرجع

على عكس ما هو مشهور جوردون جيكو لقد قيل ذات مرة أن العمل هو لعبة محصلتها صفر.

أعتقد أن علينا جميعًا مسؤولية رد الجميل للمجتمع بطريقة ما. بالنسبة لي شخصيًا، هذا يعني رد الجميل لمجتمع المحاربين القدامى، ومجتمع تحسين محركات البحث (SEO)، والتعليم.

التفاصيل أقل أهمية من الفعل، ولكنني أهدف إلى إعادة ما لا يقل عن 10% من الأرباح إلى الأسباب الأكثر أهمية بالنسبة لي. هل ما يشعر حق لك.

هذا هو سبب أهمية رد الجميل لبناء الروابط. لقد ناقشنا بالفعل أن الأشخاص يتعاملون مع أشخاص يعرفونهم ويحبونهم ويثقون بهم، ومن خلال رد الجميل، فإنك تُظهر جانبك الإنساني مما يسهل على الأشخاص التواصل معك على المستوى العاطفي.

وفقا ل يذاكر أجرت مجلة فوربس أن الأمريكيين أكثر احتمالية للشراء من شركة تشاركهم آرائهم بنسبة 8.1%، وأقل احتمالية للشراء من شركة لا تشاركهم آرائهم بنسبة 8.4%. وهذا له تأثير على مجالات تتجاوز أرقام المبيعات أيضًا.

بالتأكيد، اعتمادًا على الأسباب التي تدعمها، قد تتمكن من إبعاد بعض الأشخاص – ولكن لا بأس بذلك لأنك ستحول بعض الأشخاص أيضًا إلى معجبين متحمسين بشكل مسعور. يعزز هذا النوع من الولاء الرغبة، بل وحتى الرغبة في الارتباط بموقعك على الويب. عندما تتخذ موقفًا قويًا بشأن موضوع له صدى لديهم.

كن مؤثرًا

قول هذا أسهل من فعله، ولكنه يستحق الجهد المبذول، لأنه بمجرد أن تصبح مؤثرًا، سيرتبط الأشخاص بموقعك على الويب مشيرين إليك باعتبارك المرجع في مجال عملك. خاصة عندما تنشر شيئًا يدعم وجهة نظرهم أو يؤكدها.

هناك عدة طرق للقيام بذلك، ولكن الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي إنشاء مكتبة من المحتوى الخاص بك لعرض معرفتك وخبرتك. وأكثر غزارة، كلما كان ذلك أفضل. يمنح هذا الأشخاص شيئًا للحكم عليك من خلاله، وشيئًا يرتبطون به إذا شعروا أنه يستحق ذلك.

وبمجرد الانتهاء من ذلك، فقد حان الوقت للبدء في بناء الزخم مع وسائل الإعلام التابعة لجهات خارجية.

هارو يعد مكانًا رائعًا للبدء لأنه يتيح لك الوصول إلى المدونين والمراسلين ومضيفي التلفزيون والراديو والبودكاست الذين يبحثون بنشاط عن خبراء للإجابة على أسئلة محددة. فكر في الأمر كموقع مواعدة يطابق الأشخاص الذين يحتاجون إلى إجابات مع الأشخاص الذين يريدون التعرض. يرسل HARO استفسارات مصنفة حسب الموضوع عبر البريد الإلكتروني ثلاث مرات يوميًا، وكل ما عليك فعله هو النقر للرد على الاستفسارات التي تتوافق مع خبرتك.

ومع ذلك، لا تتوقع الكثير من التفاعل، خاصة في البداية قبل بناء سمعتك. في معظم الحالات، إذا استخدموا إجابتك، فسيقومون ببساطة بنشرها دون إخطارك. مجرد إعداد تنبيهات أخبار جوجل بالنسبة لاسمك واسم شركتك، قم بمسح SERPs وراقب الروابط الواردة الجديدة، وستكون قادرًا على تكوين فكرة جيدة عما يحقق النتائج وما يحتاج إلى عمل.

بعد ذلك، اعمل على أن تصبح مؤلفًا في بعض أفضل مواقع الويب في مجال عملك. لتحقيق ذلك، يجب أن تكون أفكارك وأسلوب كتابتك متميزين. يعد الظهور أمام أقرانك من خلال مصدر موثوق به طريقة سريعة وفعالة لبناء السلطة. يمكنك بعد ذلك استخدام ذلك للاستفادة من مصادر الأخبار السائدة إذا لعبت أوراقك بشكل صحيح.

الخطوة الأخيرة هي أن تصبح ضيفًا على ملفات البودكاست والراديو والتلفزيون، وإذا كنت ملتزمًا حقًا بهذا الهدف، فتحدث أمام الجمهور.

ستكون هذه حملة مستمرة وتتطلب جهدًا مستمرًا. سيكون هناك الكثير من العمل في البداية، وسيكون تقدمك تدريجيًا، ولكن إذا واصلت ذلك، فسيبدأ الناس في النهاية في القدوم إليك بدلاً من مطاردتهم. وحتى ذلك الحين، ستحتاج إلى إنتاج أفكار استثنائية باستمرار.

تشجيع الحوار

لفترة طويلة، قمت بتعطيل التعليقات على جميع مواقع الويب التي نديرها لأنها كانت غارقة باستمرار بالتعليقات غير المرغوب فيها. لا يبدو أن الأمر يستحق الجهد المبذول من أجل بعض التعليقات الرائعة المدفونة في كومة من الرسائل غير المرغوب فيها.

لم أعد أعتقد أن هذا هو النهج الصحيح بسبب التأثير القوي الذي يمكن أن يحدثه الشعور بالمجتمع في بناء الروابط. إذا كنت تريد مثالاً لشركة تقوم بذلك بشكل جيد، فاطلع على قسم التعليقات في بعض المقالات حولها مدونة موز لمعرفة مدى شغف وتفاعل زوارهم. هذا هو نوع الأشخاص الذين سيرتبطون بموقع ويب!

إذا كان بإمكانك أن تجعل زوار موقعك يشعرون بالانتماء من خلال إشراكهم، فمن المرجح أن يرتبطوا بموقعك على الويب لأنهم سيعرفون أنك تهتم بما يفكرون فيه. وهذا يعني الرد على تعليقاتهم بإجابة مناسبة ومدروسة على مدونتك وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

الميزة الخفية لهذه الإستراتيجية هي أنك ستفهم بالضبط ما يريده عملاؤك/عملاؤك، مما قد يساعدك على توفير الكثير من العمل في تحديد المنتجات أو الخدمات التي ستقدمها، بالإضافة إلى توفير المال في التسويق.

خاتمة

يعتمد التحسين الناجح لمحرك البحث على بناء الروابط، ويعتمد بناء الروابط الناجحة على استراتيجيات قوية. إذا كانت جهودك مبنية على خطة استراتيجية، فسوف تحقق نتائج أكبر بكثير مما لو كنت تنخرط بشكل أعمى في تكتيكات عشوائية.