Rewrite this title: خمس فرص ضخمة لتوليد حركة المرور والتحويلات إلى مواقع التجارة الإلكترونية

ستساعدك المقالة التالية: خمس فرص ضخمة لتوليد حركة المرور والتحويلات إلى مواقع التجارة الإلكترونية

ما يقرب من نصف عملاء التسويق عبر الإنترنت الذين أعمل معهم في GPMD هم من التجارة الإلكترونية، لذلك نقضي الكثير من الوقت في التفكير في طرق جديدة يمكنهم من خلالها توليد المزيد من الزيارات / المبيعات. أعتقد أن المجالات الخمسة التالية تمثل فرصًا كبيرة لتجار التجزئة عبر الإنترنت، حيث أنه في الغالبية العظمى من الصناعات، ستظل هناك فرصة لتكون من أوائل المتبنين.

المقتطفات المنسقة (البيانات الجزئية، والتنسيقات الدقيقة، وRDFa):

كان أحد أكبر التطورات في صفحات نتائج Google في عام 2011 هو تقديم مقتطفات غنية جديدة، والتي تضمنت التطبيقات والأحداث وأسعار المنتجات ومعلومات المؤلف.

سيتمكن أولئك الذين يختارون تنفيذ الترميز المطلوب لعرض المقتطفات المنسقة من إغراء المستخدمين بشكل أكبر للنقر على صفحتهم من خلال توفير إشارة أكثر إقناعًا لما يمكن العثور عليه في الصفحة.

السعر مهم بشكل خاص لمواقع التجارة الإلكترونية.

بالإضافة إلى الترميز الحالي الذي تستخدمه محركات البحث بشكل نشط، هناك الكثير مما يجب علينا جميعًا أن نتطلع إلى تنفيذه – مما يسمح لنا بتحديد المزيد من المعلومات حول أي صفحة معينة.

كان هناك عدد من المشاركات الجيدة حول هذا (بما في ذلك هذا واحد على SEOmoz)، ولكن عن طريق الزيارة schema.org يمكنك معرفة الرمز الذي يمكنك إضافته إلى موقعك بالضبط.

تصميم الجوال / سريع الاستجابة:

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على مدى العامين الماضيين، زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم المحمولة لتصفح الإنترنت بشكل ملحوظ – مما أدى إلى قيام الكثير من الشركات بتقديم مواقع ويب سريعة الاستجابة أو مواقع للهواتف المحمولة لتسهيل عملهم.

لقد حضرت ندوة لشركة Google في نهاية العام الماضي وأشار أحد ممثليهم إلى الإحصائيات التالية:

79% من المعلنين عبر الإنترنت ليس لديهم موقع ويب متوافق مع الجوّال

في الموعد – Amazon سجلت أكثر من أربعة مليارات مبيعات للهواتف المحمولة

أكثر من 10% من حركة المرور في صناعات مثل السفر والتمويل تكون متنقلة

أكثر من 30% من الزهور المباعة في عيد الأم كانت من الهواتف المحمولة

في ذلك الوقت – كان هناك أكثر من 23 مليون مستخدم للإنترنت عبر الهاتف المحمول

توضح هذه الإحصائيات أن عدد الزيارات عبر الهاتف المحمول آخذ في الازدياد – ومع ذلك فإن 21% فقط من المعلنين عبر الإنترنت لديهم مواقع صديقة للجوال! نحن نعمل على تصميمات سريعة الاستجابة لعدد من عملاء التجارة الإلكترونية لدينا، حيث تظهر الأبحاث بوضوح أن مستخدمي الهاتف المحمول هم أكثر عرضة للتحويل على موقع سهل الاستخدام.

الآن هو أفضل وقت للاستثمار في الهاتف المحمول حيث أن العديد من منافسيك سيستمرون في التباطؤ.

أوصي بمراجعة مقدار حركة المرور عبر الهاتف المحمول القادمة إلى موقع الويب الخاص بك قبل تحديد مقدار الفرصة التي تمثلها لنشاطك التجاري.

الوسائط الغنية:

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تعد إضافة صور ومحتوى فيديو عالي الجودة إلى صفحات منتجك طريقة رائعة لتوضيح للعملاء كيف يمكن للمنتج أن يفيدهم. يعد محتوى الفيديو أسهل بالنسبة للمستخدمين لعرضه من النص، ويمكنك إضافة تعليق صوتي أو نص دقيق لتصوير الرسائل الرئيسية ونقاط البيع.

قبل بضع سنوات، زابوس بدأوا بإضافة مقاطع فيديو إلى صفحات منتجاتهم، والتي تعرض أشخاصًا حقيقيين يوضحون فوائد الأحذية التي يبيعونها. وهي الآن واحدة من دراسات الحالة الأكثر شيوعًا – وبحسب ما ورد زاد معدل التحويل بنسبة تزيد عن 6٪.

يستخدم Twitter لتوليد العملاء المحتملين:

باستخدام Twitter’س البحث المتقدم أو أدوات مثل Topsy، يمكنك تصفية التغريدات التي تطرح أسئلة أو تبحث عن إرشادات أو ذات صلة بعملك بشكل عام. يمكنك الرد على هذه التغريدات وربما توجيهها إلى منشور مدونة أو منتج على موقع الويب الخاص بك.

أثناء ملاحقة العملاء المحتملين وبناء علامتك التجارية، فإنك أيضًا تتفاعل مع العملاء وتبني العلاقات – مما يزيد من فوائد القيام بذلك.

Pinterest:

مثال عظيم على الإبداع على Pinterest من بيجو.

لذا، Pinterest هي الشبكة التي يتحدث عنها الجميع في الوقت الحالي – وقد حققت أكثر من 13,000,000 زيارة فريدة في فبراير 2012. Pinterest تستمر شعبيتها في النمو، وكذلك الفرصة المتاحة لتجار التجزئة عبر الإنترنت!

ويشير هذا المستوى من الزيارات في حد ذاته إلى السبب الذي يدفع تجار التجزئة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولكن كما يوضح هذا الفيديو، Pinterest فرصة أكبر لتجار التجزئة الفاخرة للأسباب التالية:

طبيعة الموقع

60% من المستخدمين هم من الحاصلين على تعليم جامعي

70% من المستخدمين إناث

غالبية المستخدمين تتراوح أعمارهم بين 25-44

يمكنك أيضًا إضافة علامات الأسعار والأوصاف إلى دبابيسك، مما يضيف إلى العرض المقدم للمستخدم.

إذا كان لديك أي أسئلة حول أي من هذه النقاط، فلا تتردد في معالجتها في التعليقات أدناه أو في Twitter.