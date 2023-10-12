Rewrite this title: خمس نصائح للحصول على المزيد من الروابط الخلفية الخاصة بك

ستساعدك المقالة التالية: خمس نصائح للحصول على المزيد من الروابط الخلفية الخاصة بك

عندما يتم ذلك بشكل صحيح، فإن إنشاء روابط خلفية مستهدفة إلى موقع الويب الخاص بك يعد أمرًا “قانونيًا” تمامًا ويجب ألا تشعر أنك تنتهك أي “قواعد” من خلال القيام بذلك. في الواقع، إذا قمت بإنشاء موقعك على أمل أن يجده الأشخاص ويزورونه، فستحتاج إلى إنشاء بعض الروابط إليه وإلا فلن يحدث ذلك أبدًا. ليس من السهل الحصول على الروابط الخلفية، لذلك من الجيد الاستفادة من كل قطرة أخيرة من الفوائد المحتملة من تلك التي تمكنت من الحصول عليها.

فيما يلي بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار عند الشروع في الحملة الانتخابية.

1. التحكم بما تستطيع:

إذا كنت تعتقد أن معظم المواقع سترتبط بك إما باستخدام عنوان صفحتك أو عنوان مقالتك (منشور مدونة أو مقالة وما إلى ذلك)، فهذا يمنحك فرصة مثالية لتنفيذ نص الربط المفضل لديك. تأكد من أنك تستخدم بعض الكلمات الرئيسية الوصفية ولا تضيع فرصة الارتباط الجيدة تمامًا، لأن شخصًا ما ربط بمنشورك باستخدام عنوان منشورك، والذي على الرغم من أنه كان ذكيًا للغاية وروح الدعابة، إلا أنه لم يتضمن ذرة واحدة من نص الربط الأمثل.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، يمكنك فعليًا البدء في التحكم في نوع الروابط التي تجذبها من خلال رسم سلسلة من المنشورات، استنادًا إلى مجموعة الكلمات الرئيسية التي تستهدفها. ستسمح لك هذه التقنية أيضًا باستهداف الكلمات الرئيسية التي ربما كنت تعتبرها في السابق تنافسية جدًا بحيث لا يمكن التعامل معها.

سيأخذ معظم الأشخاص في الاعتبار هذه الخطوة فقط عندما يتعلق الأمر بتحسين تصنيفات محرك البحث، في حين أن مالك الموقع الحكيم سيضع أيضًا الروابط الخلفية في الاعتبار، إلى حد ما، عند كتابة محتواه.

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2. تحسين الروابط الخلفية الموجودة لديك:

من المحتمل أن يكون لديك بالفعل عدد من الروابط الخلفية التي لا يتم استخدامها بكامل إمكاناتها. على سبيل المثال، قد يرتبط موقع معين بك عبر صورة لشعار شركتك (بدون نص بديل أو عنوان الصورة). أو ربما تكون مدرجًا في صفحة رائعة ولكنها عبارة عن رابط URL مباشر بدلاً من رابط نصي وصفي. من المفيد بالتأكيد البحث عن جميع الروابط التي ترغب في تغييرها ثم العمل فعليًا على تغييرها. حتى لو كان هناك موقعان أو ثلاثة مواقع فقط يمتثلون لطلبك، فهذا يعني وجود رابطين أو ثلاثة روابط رائعة أصبحت أفضل.

3. مد يد المساعدة:

الحصول على رابط صارم لمحركات البحث هو شيء واحد. المكافأة الإضافية هي عندما يعزز الرابط شعبية الارتباط الخاص بك و يرسل حركة مستهدفة إلى موقعك.

ومع ذلك، فقد تم الحصول على بعض من أفضل الروابط ذات الضربة المزدوجة التي تلقيتها، ليس لأنني قمت بحملة الرابط لأغراض التصنيف، ولكن لأنني ببساطة رأيت حاجة وقمت بتلبيتها وبالتالي إنشاء شراكة منطقية وطبيعية. بدلاً من أن يكون الرابط الخلفي هو الدافع الوحيد وراء أفعالي، كانت مساعدة شخص محتاج هي القوة الدافعة بينما كان الرابط الخلفي ذو الضربة المزدوجة هو المكافأة الإضافية. لقد جعلني هذا أدرك أن: أ) معظم الأشخاص سيتجاهلون البريد الإلكتروني لطلب الارتباط ولكن الجميع تقريبًا سيستمعون إلى المنطق و ب) يحتاج الجميع تقريبًا إلى المساعدة في شيء ما.

حاول ألا تنظر إلى كل موقع على أنه ببساطة “الرابط التالي المحتمل”. بدلًا من ذلك، حاول البحث عن فرص لمساعدة الأشخاص بصدق وإدراك أن أفضل المكافآت غالبًا ما تأتي عندما لا تحاول حتى.

4. تعزيز بنية الارتباط الداخلي لموقعك:

إذا سبق لك أن قمت بفحص شعبية رابط أحد المواقع ووجدت أنه يُنسب إليه مجموعة من الروابط الخلفية من المجال الخاص به، فستعرف أن بنية الارتباط الداخلي لموقعك تعد جزءًا مهمًا جدًا من شعبية الارتباط بشكل عام. بعد كل شيء، إذا ولا حتى الارتباط بصفحاتك الخاصة باستخدام مصطلحاتك المستهدفة، فكيف تتوقع من الآخرين القيام بذلك؟

ضع ذلك في الاعتبار عندما تكتب جزءًا جديدًا من المحتوى أو إذا كان لديك بعض المحتوى الذي كان شائعًا سابقًا وتلقى الكثير من الروابط الخلفية. يمكنك (ويجب عليك) استخدام تلك الصفحات الشائعة لتعزيز الصفحات الأحدث التي تروج لها. إن الارتباط بصفحاتك الصاعدة من أقوى صفحاتك يماثل تقريبًا الحصول على رابط خلفي “حقيقي”.

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5. كن جديرًا بالارتباط:

بالطبع لا شيء مما سبق له أي قيمة بالنسبة لك إذا لم يكن المحتوى الخاص بك يستحق الارتباط من البداية، لذلك اكتب عن مجال عملك… كثيرًا. تذكر، إذا كنت تكتب وكأنك خبير في موضوعك، فمن المرجح أن تحصل على روابط خلفية من مواقع موثوقة مثل المؤسسات التعليمية والحكومية ومنافذ الأخبار عندما يبحثون عن مصادر أو موارد موثوقة للقصص أو المقالات.

أدرك أيضًا أنك جزء من محتوى شركتك، لذا كن وجهًا لشركتك من خلال التفاعل عبر الإنترنت والترويج لها بشكل طبيعي كل يوم. انخرط في مجال عملك من خلال أن تكون ودودًا ومفيدًا للآخرين (نعم، حتى منافسيك). أبقِ شركتك حاضرة في أذهان شبكتك، حتى يزيد احتمال ارتباطهم بك عندما تتاح الفرصة. في بعض الأحيان مع بناء الروابط، هناك يكون شيء من هذا القبيل يجري في المكان المناسب في فقط الوقت المناسب.

: كيفية تحسين موقعك لبناء الروابط