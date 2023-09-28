Rewrite this title: خوارزميات Google On Link ومدة عمل الروابط

ستساعدك المقالة التالية: خوارزميات Google On Link ومدة عمل الروابط

في جلسة Hangout لمشرفي المواقع المركزية، أجاب جون مولر من Google على سؤال حول متى يتم تحديث خوارزميات الارتباط وكشف أيضًا عن الوقت الذي تستغرقه الروابط لتصبح سارية المفعول في Google.

كان السؤال الأصلي يتعلق بموعد سريان الروابط وما إذا كانت مرتبطة بخوارزميات التصنيف الأساسية.

السؤال كان طويلا، وفيما يلي الجزء المتعلق به:

“كنت أتساءل عن موعد حدوث هذه التحديثات الأساسية الكبيرة المعلن عنها، هل هناك تحديث لبعض أجزاء خوارزمية الارتباط أيضًا؟”

بدأ جون مولر إجابته بوصف ماهية الخوارزمية الأساسية وكيف أنها تتكون من الكثير من الخوارزميات، وليس مجرد خوارزمية أساسية عملاقة واحدة.

وهذا ما قاله مولر:

“وبشكل عام، فإن تحديث الخوارزمية الأساسية، والطريقة التي حددناها بها غامضة إلى حد ما.

لأن الأمر لا يعني أن لدينا قطعة واحدة من الآلات التي تمثل الخوارزمية الأساسية، وعندما نغير برغيًا واحدًا هناك، فهذا يعد تحديثًا أساسيًا للخوارزمية.

بعد ذلك، وصف مولر ما يحدث بالفعل أثناء تحديث الخوارزمية الأساسية. لقد انقسم إلى شيئين مختلفين يحدثان.

الأول كان تغييرات كبيرة في العديد من الخوارزميات. والثاني هو تغيير كبير في “التفسيرات” التي قد تكون إشارة إلى تغيير مقدار التركيز الذي يتم إعطاءه لأي إشارة معينة أو كيفية التركيز عليه.

وتابع مولر:

“ولكن بدلاً من ذلك، لدينا العديد من الخوارزميات المختلفة التي تعمل في البحث. وعندما نجري تغييرات مهمة عبر عدد منها أو تغييرات مهمة في الطريقة التي نفسر بها هذه التغييرات، فهذا شيء يمكن أن نسميه تحديث الخوارزمية الأساسية.

لذا، من وجهة النظر هذه، لا يعني ذلك أن الطريقة التي نتعامل بها مع الروابط تتغير أبدًا أو أن الطريقة التي نتعامل بها مع الروابط تتغير دائمًا عندما نقوم بتحديث الخوارزمية الأساسية.

يقول Next Mueller أن التغيير في خوارزمية الارتباط يمكن أن يحدث في أي وقت، وليس فقط أثناء تحديث الخوارزمية الأساسية.

“يمكن أن تحدث هذه التغييرات بشكل أساسي في أي وقت. ويمكن أن تتزامن أيضًا مع تحديثات الخوارزمية الأساسية.

كم من الوقت تستغرق الروابط للتأثير على التصنيفات

وأخيرًا، يعود إلى كيفية معالجة الروابط نفسها وإدراجها في ترتيب البحث. يقول العديد من الأشخاص أن تأثير الارتباط يمكن أن يستغرق من بضعة أيام إلى بضعة أشهر.

فيما يلي إجابة جون عن المدة التي يستغرقها تفعيل الرابط في Google:

“إن الطريقة التي نعالج بها الروابط هي شيء مستمر. لذا، لا يعني ذلك أننا يجب أن ننتظر إطارًا زمنيًا محددًا لنرى التأثير الجديد للروابط.

ولكن بدلاً من ذلك، عندما نرى روابط على الويب، يمكننا أن نأخذها في الاعتبار بشكل أساسي على الفور.

تحديثات خوارزمية الارتباط ومدة عمل الروابط

قدم جون مولر من Google رؤى مفيدة حول العلاقة بين الروابط وتحديثات الخوارزمية الأساسية.

قد يبدو تأكيده على أن الروابط يمكن أن تصبح نافذة المفعول “على الفور” أمرًا مذهلاً بالنسبة للبعض. قد يستغرق الأمر أسابيع أو أشهر لرؤية التأثير على التصنيفات لأنه قد يستغرق أكثر من رابط واحد أو خمسة أو عشرة روابط فقط لمعرفة التأثير في التصنيفات.

شاهد إجابة مولر على سؤال حول خوارزميات الارتباط والمدة التي تستغرقها الروابط لتصبح سارية المفعول: