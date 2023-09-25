Rewrite this title: خوارزمية Google PaLM: المسار إلى نماذج لغة الجيل التالي

ستساعدك المقالة التالية: خوارزمية Google PaLM: المسار إلى نماذج لغة الجيل التالي

أعلنت شركة جوجل عن إنجاز كبير في الجهود المبذولة لإنشاء بنية ذكاء اصطناعي يمكنها التعامل مع ملايين المهام المختلفة، بما في ذلك التعلم والتفكير المعقد. النظام الجديد يسمى PaLM.

PaLM قادر على التفوق على أحدث نماذج اللغة والبشر في اختبارات اللغة والاستدلال.

لكن الباحثين يشيرون أيضًا إلى أنهم لا يستطيعون التغلب على القيود الكامنة في نماذج اللغات واسعة النطاق والتي يمكن أن تؤدي عن غير قصد إلى نتائج أخلاقية سلبية.

معلومات اساسية

الأقسام القليلة التالية عبارة عن معلومات أساسية توضح موضوع هذه الخوارزمية.

التعلم بالقليل من اللقطات

التعلم بالجرعات القليلة هو المرحلة التالية من التعلم التي تتجاوز التعلم العميق.

باحث Google Brain، هوغو لاروشيل (@hugo_larochelle) وقال في مداخلة بعنوان (فيديو) أوضح أنه مع التعلم العميق، تكمن المشكلة في أنه يتعين عليهم جمع كمية هائلة من البيانات التي تتطلب قدرًا كبيرًا من العمل البشري.

وأشار إلى أن التعلم العميق لن يكون على الأرجح هو الطريق نحو الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه حل العديد من المهام لأنه مع التعلم العميق، تتطلب كل مهمة ملايين الأمثلة التي يمكن التعلم منها لكل قدرة يتعلمها الذكاء الاصطناعي.

يشرح لاروشيل:

“…الفكرة هي أننا سنحاول معالجة هذه المشكلة بشكل مباشر جدًا، مشكلة التعلم القليل، وهي مشكلة التعميم باستخدام كميات صغيرة من البيانات.

…الفكرة الرئيسية فيما سأقدمه هي أنه بدلاً من محاولة تحديد ماهية خوارزمية التعلم هذه بواسطة N واستخدام حدسنا فيما يتعلق بما هي الخوارزمية الصحيحة للقيام بالتعلم المحدود، ولكن في الواقع حاول تعلم تلك الخوارزمية في طريقة نهاية إلى نهاية.

ولهذا السبب نطلق عليه اسم “التعلم من أجل التعلم” أو أحب أن أسميه “التعلم الفوقي”.

الهدف من منهج اللقطات القليلة هو تقريب كيفية تعلم البشر لأشياء مختلفة ويمكنهم تطبيق أجزاء مختلفة من المعرفة معًا من أجل حل المشكلات الجديدة التي لم تتم مواجهتها من قبل.

الميزة إذن هي الآلة التي يمكنها الاستفادة من كل المعرفة التي لديها لحل المشكلات الجديدة.

في حالة PaLM، أحد الأمثلة على هذه الإمكانية هو قدرتها على شرح نكتة لم تواجهها من قبل.

مسارات الذكاء الاصطناعي

في أكتوبر 2021، نشرت Google مقالًا يوضح أهداف بنية الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تسمى Pathways.

تمثل Pathways فصلاً جديدًا في التقدم المستمر في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

كان النهج المعتاد هو إنشاء خوارزميات تم تدريبها على القيام بأشياء محددة بشكل جيد للغاية.

يتمثل نهج Pathways في إنشاء نموذج واحد للذكاء الاصطناعي يمكنه حل جميع المشكلات من خلال تعلم كيفية حلها، وبهذه الطريقة يتم تجنب الطريقة الأقل كفاءة المتمثلة في تدريب آلاف الخوارزميات لإكمال آلاف المهام المختلفة.

وفقًا لوثيقة المسارات:

“بدلاً من ذلك، نود تدريب نموذج واحد لا يمكنه التعامل مع العديد من المهام المنفصلة فحسب، بل يمكنه أيضًا الاعتماد على مهاراته الحالية والجمع بينها لتعلم مهام جديدة بشكل أسرع وأكثر فعالية.

وبهذه الطريقة فإن ما يتعلمه النموذج من خلال التدريب على مهمة واحدة – على سبيل المثال، تعلم كيف يمكن للصور الجوية أن تتنبأ بارتفاع المناظر الطبيعية – يمكن أن يساعده في تعلم مهمة أخرى – على سبيل المثال، التنبؤ بكيفية تدفق مياه الفيضانات عبر تلك التضاريس.

حددت Pathways مسار Google للأمام للارتقاء بالذكاء الاصطناعي إلى المستوى التالي لسد الفجوة بين التعلم الآلي والتعلم البشري.

يعد أحدث نموذج من Google، والذي يسمى Pathways Language Model (PaLM)، هو الخطوة التالية ووفقًا لهذه الورقة البحثية الجديدة، يمثل PaLM تقدمًا كبيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

ما الذي يجعل Google PaLM بارزًا؟

يقوم PaLM بقياس عملية التعلم القليلة.

وفقا للورقة البحثية:

“لقد ثبت أن نماذج اللغة الكبيرة تحقق أداءً رائعًا عبر مجموعة متنوعة من مهام اللغة الطبيعية باستخدام التعلم القليل، مما يقلل بشكل كبير من عدد أمثلة التدريب الخاصة بالمهام اللازمة لتكييف النموذج مع تطبيق معين.

لتعزيز فهمنا لتأثير المقياس على التعلم القليل، قمنا بتدريب 540 مليار معلمة، نموذج لغة محول نشط بكثافة، والذي نسميه نموذج لغة المسارات (PaLM).”

هناك العديد من الأوراق البحثية المنشورة التي تصف الخوارزميات التي لا تؤدي أداءً أفضل من الوضع الحالي أو تحقق تحسنًا تدريجيًا فقط.

هذا ليس هو الحال مع PaLM. يدعي الباحثون حدوث تحسينات كبيرة مقارنة بأفضل النماذج الحالية، بل ويتفوقون على المعايير البشرية.

هذا المستوى من النجاح هو ما يجعل هذه الخوارزمية الجديدة ملحوظة.

يكتب الباحثون:

“لقد أظهرنا الفوائد المستمرة للتوسع من خلال تحقيق نتائج تعليمية حديثة ومحدودة على مئات من معايير فهم اللغة وإنشاءها.

في عدد من هذه المهام، يحقق PaLM 540B أداءً مذهلاً، ويتفوق على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجموعة من المهام الاستدلالية متعددة الخطوات، ويتفوق على متوسط ​​الأداء البشري في معيار BIG-bench الذي تم إصداره مؤخرًا.

أظهر عدد كبير من مهام BIG-bench تحسينات متقطعة من مقياس النموذج، مما يعني أن الأداء زاد بشكل حاد مع توسعنا في نموذجنا الأكبر.

يتفوق PaLM على أحدث ما توصلت إليه مهام معالجة اللغة الإنجليزية الطبيعية، مما يجعل PaLM مهمًا ومميزًا.

في معيار تعاوني يسمى BIG-bench يتكون من أكثر من 150 مهمة (تتعلق بالاستدلال والترجمة والإجابة على الأسئلة)، تفوقت PaLM في الأداء على أحدث التقنيات ولكن كانت هناك مجالات لم تحقق فيها أداءً جيدًا.

تجدر الإشارة إلى أن الأداء البشري تفوق على PaLM في 35% من المهام، وخاصة المهام الرياضية (انظر القسم 6.2 من الورقة البحثية، الصفحة 17).

كان PaLM أفضل في ترجمة لغة أخرى إلى الإنجليزية من ترجمة الإنجليزية إلى لغات أخرى. وذكر الباحثون أن هذه مشكلة شائعة يمكن حلها عن طريق إعطاء الأولوية لمزيد من البيانات متعددة اللغات.

ومع ذلك، تفوق برنامج PaLM إلى حد كبير على نماذج اللغات الأخرى والبشر في جميع المجالات.

القدرة على العقل

وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى أدائها في المهام الحسابية والمنطقية.

مثال على مهمة حسابية:

سؤال:

لدى روجر خمس كرات تنس. اشترى علبتين إضافيتين من كرات التنس. تحتوي كل علبة على 3 كرات تنس. كم عدد كرات التنس لديه الآن؟

إجابة:

الجواب هو 11.

مثال على المنطق المنطقي:

سؤال:

كان شون في عجلة من أمره للعودة إلى المنزل، لكن الضوء تحول إلى اللون الأصفر واضطر إلى فعل ماذا؟

الإجابة الاختيارات: (أ) خذ وقتًا (ب) توانى (ج) تحرك ببطء (د) المحيط (هـ) أبطئ السرعة

إجابة:

الجواب هو (هـ) التباطؤ.

توليد التفسيرات

مثال استثنائي آخر على مدى تقدم PaLM في اختبارات توليد التفسيرات.

وإليك كيف تشرح الورقة البحثية ذلك:

“الهدف من هذا القسم هو عرض قدرات PaLM فيما يتعلق بتوليد لغة توضيحية، للمطالبات التي تتطلب مزيجًا معقدًا من تسلسل الاستدلال المنطقي، والمعرفة العالمية، وفهم اللغة المجردة، وفهم اللغة المعجمية (على سبيل المثال، التورية).”

شروحات النكتة

فيما يلي مثال لنموذج اللغة الذي يشرح نكتة:

نكتة:

كنت سأسافر لزيارة عائلتي في السادس من أبريل. قالت أمي: “أوه، عظيم، قراءة أبيك للشعر في تلك الليلة!”

إذن سأسافر الآن في السابع من أبريل.

شرح النموذج:

النكتة هي أن والدة المتحدث تحاول إقناعهم بالذهاب إلى قراءة الشعر لوالدهم، لكن المتحدث لا يريد الذهاب، لذلك يغيرون رحلتهم إلى اليوم التالي لقراءة الشعر.

تسلسل الاستدلال

فيما يلي مثال على تسلسل الاستدلال، حيث يجب ربط العديد من المفاهيم والكيانات بشكل صحيح وأخذها في الاعتبار لإنشاء إجابة.

“مدخل:

كان جويدو يكتب برنامج بايثون. يستمر في الخلط بين النطاق المتغير والبحث عنه في StackOverflow.

هل من الممكن أن يشير جويدو في الموجه إلى جويدو فان روسوم؟

إخراج النموذج:

جويدو فان روسوم هو مبتكر لغة بايثون. لن يحتاج إلى البحث عن نطاق متغير في StackOverflow. الجواب هو “لا”.

هنا مثال آخر:

“مدخل:

نظرت جينيفر من نافذتها ورأت سحابة رائعة حقًا تحتها. قامت بفك حزام الأمان وتوجهت إلى الحمام. هل من المحتمل أن تسافر جنيفر بسرعة تزيد عن 300 ميل في الساعة بالنسبة للأرض؟

إخراج النموذج:

300 ميل في الساعة يساوي حوالي 480 كم / ساعة. هذا يتعلق بسرعة طائرة تجارية. تكون الغيوم عادةً أسفل الطائرات، لذا من المحتمل أن تكون جنيفر على متن طائرة.

الجواب نعم”.”

محرك بحث الجيل القادم؟

يوضح المثال أعلاه لقدرة PaLM على التفكير المعقد كيف يمكن لمحرك بحث من الجيل التالي أن يكون قادرًا على الإجابة على إجابات معقدة باستخدام المعرفة من الإنترنت والمصادر الأخرى.

يعد تحقيق بنية الذكاء الاصطناعي التي يمكنها إنتاج إجابات تعكس العالم من حولنا أحد الأهداف المعلنة لـ Google Pathways وPaLM هي خطوة في هذا الاتجاه.

ومع ذلك، أكد مؤلفو البحث أن PaLM ليست الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والبحث. لقد كانوا واضحين في الإشارة إلى أن PaLM هو خطوة أولى نحو النوع التالي من محركات البحث التي تتصورها Pathways.

قبل أن نمضي قدمًا، هناك كلمتان، مصطلحات إذا جاز التعبير، من المهم فهمهما من أجل فهم ما يدور حوله PaLM.

أشكال

تعميم

كلمة “” هي إشارة إلى كيفية تجربة الأشياء أو الحالة التي توجد فيها، مثل النص الذي يتم قراءته، والصور التي يتم رؤيتها، والأشياء التي يتم الاستماع إليها.

تتعلق كلمة “” في سياق التعلم الآلي بقدرة النموذج اللغوي على حل المهام التي لم يتم تدريبه عليها من قبل.

ولاحظ الباحثون:

“إن PaLM ليست سوى الخطوة الأولى في رؤيتنا نحو تأسيس Pathways باعتبارها مستقبل توسيع تعلم الآلة في Google وخارجها.

ونحن نعتقد أن PaLM يُظهر أساسًا قويًا في هدفنا النهائي المتمثل في تطوير نظام معياري واسع النطاق يتمتع بقدرات تعميمية واسعة عبر طرائق متعددة.

مخاطر العالم الحقيقي والاعتبارات الأخلاقية

الشيء المختلف في هذه الورقة البحثية هو أن الباحثين يحذرون من الاعتبارات الأخلاقية.

ويذكرون أن النماذج اللغوية واسعة النطاق المدربة على بيانات الويب تمتص العديد من الصور النمطية “السامة” والفوارق الاجتماعية المنتشرة على الويب ويذكرون أن PaLM لا يقاوم تلك التأثيرات غير المرغوب فيها.

تشير الورقة البحثية إلى أ ورقة بحثية من عام 2021 يستكشف كيف يمكن لنماذج اللغة واسعة النطاق أن تعزز الضرر التالي:

التمييز والإقصاء والسمية مخاطر المعلومات أضرار المعلومات الخاطئة الاستخدامات الضارة أضرار التفاعل بين الإنسان والحاسوب الأتمتة والوصول والأضرار البيئية

أخيرًا، لاحظ الباحثون أن PaLM يعكس بالفعل الصور النمطية الاجتماعية السامة ويوضح أن تصفية هذه التحيزات يمثل تحديًا.

يشرح الباحثون في PaLM:

“يكشف تحليلنا أن بيانات التدريب لدينا، وبالتالي PaLM، تعكس الصور النمطية الاجتماعية المختلفة والارتباطات السمية حول مصطلحات الهوية.

ومع ذلك، فإن إزالة هذه الارتباطات ليس بالأمر التافه… يجب أن ينظر العمل المستقبلي في المعالجة الفعالة لمثل هذه التحيزات غير المرغوب فيها في البيانات، وتأثيرها على سلوك النموذج.

وفي الوقت نفسه، فإن أي استخدام حقيقي لـ PaLM للمهام النهائية يجب أن يؤدي إلى مزيد من تقييمات العدالة السياقية لتقييم الأضرار المحتملة وتقديم وسائل التخفيف والحماية المناسبة.

يمكن النظر إلى PaLM على أنها نظرة خاطفة على الشكل الذي سيبدو عليه الجيل القادم من البحث. تقدم PaLM ادعاءات غير عادية للتفوق على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، لكن الباحثين يذكرون أيضًا أنه لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، بما في ذلك إيجاد طريقة للتخفيف من الانتشار الضار للمعلومات الخاطئة والقوالب النمطية السامة وغيرها من النتائج غير المرغوب فيها.

الاقتباس

اقرأ مقالة مدونة Google AI حول PaLM

نموذج لغة المسارات (PaLM): التوسع إلى 540 مليار معلمة لتحقيق أداء مذهل

اقرأ ورقة بحث Google عن PaLM

PaLM: قياس نمذجة اللغة باستخدام المسارات (بي دي إف)