Rewrite this title: خيارات التعليم العالي الرسمية لكبار المسئولين الاقتصاديين

ستساعدك المقالة التالية: خيارات التعليم العالي الرسمية لكبار المسئولين الاقتصاديين

بالنسبة للكثيرين منا، لن يتم إنجاز شيء بالطريقة التي نريدها إلا إذا قمنا بذلك بأنفسنا. لسوء الحظ، يمكن أن يقع تحسين محركات البحث (SEO) ضمن هذه الفئة بسهولة. على الرغم من أن العمل مع خبراء ووكالات تحسين محركات البحث يعد طريقة رائعة لمعرفة المزيد عن الصناعة وتحسين نجاح موقع الويب الخاص بك، إلا أن الكثيرين يريدون أن يصبحوا ذلك الخبراء. يتمتع كل مالك موقع ويب أو شركة بخلفية في قسم معين، ومع استمرار تطور تحسين محركات البحث، يعد هذا مكانًا رائعًا لرئيسك للحصول على خلفية قوية.

المشكلة هي أن خيارات التعليم العالي محدودة إلى حد ما. العديد من العاملين في وكالات تحسين محركات البحث (SEO) يتعلمون أثناء العمل لمدة عشر سنوات؛ ولكن لا يملك ليكون بهذه الطريقة. هناك بعض خيارات التعليم العالي الرسمية المتاحة لأولئك الذين يرغبون في الحصول على تلك الشهادة الحقيقية. في حين أن الممارسة والخبرة ستكونان عنصرين أساسيين في هذه الصناعة، فمن المؤكد أن القليل من التدريب الرسمي الإضافي لن يضر أبدًا.

شهادات وبرامج تحسين محركات البحث (SEO) التي يجب مراعاتها

يشير التعليم العالي عادة إلى البرامج في الكلية أو الجامعة، ولكن في هذه الحالة يمكن أن يشير أيضًا إلى البرامج التي تحصل فيها على شهادة إتمام و/أو إنجاز. هناك العديد من “الشهادات” الاحتيالية التي تدور حول تحسين محركات البحث، لذلك من المهم إجراء البحث والتأكد من إنفاق أموالك ووقتك بشكل جيد.

فيما يلي بعض طرق التعليم العالي المختلفة التي يمكنك اتباعها، وكلها من مصادر حسنة السمعة تقدم دورات/برامج عالية الجودة:

تدريب بروس كلاي على تحسين محركات البحث. يعمل بروس كلاي في مجال تحسين محركات البحث (SEO) منذ ما يقرب من 17 عامًا، وقد قام بإنشاء العديد من برامج تحسين محركات البحث (SEO) المختلفة التي يمكنك إكمالها. إنه يقدم مجموعة كاملة من الفصول الدراسية لمدة 4.5 أيام إما على المستوى القياسي أو المتقدم. بمجرد التسجيل، تحصل على امتيازات مثل عضوية لمدة 12 شهرًا في أدوات مثل SEOToolSet ®. هناك خصومات مختلفة متاحة، ولكن بشكل عام يبدأ البرنامج بسعر 1795 دولارًا.

مؤتمر ويب SEO والتدريب على الشهادات (من SEMPO). يرمز SEMPO إلى “منظمة محترفي التسويق عبر محركات البحث” ويقدمون دورات تدريبية كل عام. يعد الخبراء مثل إريك إنج وبيل هانت ورئيس SEMPO كريس بوجز جزءًا من برنامج هذا العام الذي يقدم تدريبًا للحصول على شهادة عبر الإنترنت لمدة 5 أسابيع فقط.

البرامج البارزة الأخرى التي يجب مراعاتها:

أكاديمية موز. على الرغم من أن الاسم يبدو رسميًا جدًا، إلا أن Moz Academy هي في الواقع مجرد سلسلة من دروس الفيديو المختلفة التي تصل إلى صلب الموضوع. يعد Moz (SEOMoz سابقًا) واحدًا من أكثر المواقع والشركات احترامًا في مجال تحسين محركات البحث، لذا فإن كونك جزءًا من أكاديميتهم يعد أمرًا رائعًا. يجب أن تكون مشتركًا في Moz، ولكن يمكنك بدء نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا إذا كنت تريد التحقق من ذلك أولاً.

من المهم أن تتذكر أن الحصول على شهادة SEO يعني أكثر من مجرد التفاخر. من المؤكد أن العملاء سيحبون السماع عن المكان الذي ذهبت إليه وحصلت على تدريبك فيه وسيجعلك تبدو جيدًا، ولكن الأمر يتعلق بالعثور على التعليم الرسمي الذي سيعلمك حقًا ما تحتاج إلى معرفته. يجب أن يساعد عملك في النهاية.

فهل يعتبر تحسين محركات البحث للتعليم العالي يستحق كل هذا العناء حقًا؟

بالنسبة للكثيرين، لا، شهادة تحسين محركات البحث (SEO) لا تستحق العناء حقًا. العملاء لم يصلوا بعد إلى النقطة التي يبحثون فيها عن أي نوع من الشهادات لأن التعليم العالي في تحسين محركات البحث (SEO) لا يحظى بشعبية حاليًا. نظرًا لأن Google لا تقدم أي شيء لتحسين محركات البحث (على عكس أعمال الدفع لكل نقرة والتحليلات)، فإن الشهادات لا تؤخذ دائمًا على محمل الجد كما هو الحال في الصناعات الأخرى. ومع ذلك، من الجيد معرفة خياراتك وتحديد ما هو الأفضل بالنسبة لك ولمستقبلك. يوجد أدناه مقطع فيديو من Matt Cutts من عام 2010 والذي لا يزال حقيقيًا حتى اليوم. وهذا ما يفسر سبب كون شهادات تحسين محركات البحث (SEO) مشكلة بالنسبة لمحرك البحث:

هل خضعت لبرنامج SEO رسمي في الماضي؟ هل تنصح به للآخرين؟ أخبرنا بتجربتك وأفكارك في التعليقات أدناه.

مصدر الصورة: iamsassychic.com