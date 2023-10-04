Rewrite this title: داني جودوين يتحدث عن اتجاهات التسويق المتعبة، ويترك مراقبة محرك البحث

ستساعدك المقالة التالية: داني جودوين يتحدث عن اتجاهات التسويق المتعبة، ويترك مراقبة محرك البحث

يتمتع داني جودوين بمهنة لامعة في مجال التسويق والتحرير والبحث. بعد أن ترك منصبه كمحرر لموقع Search Engine Watch في أغسطس 2014، انضم إلى Linkdex للإطلاق علم العزم“، والذي وصفه بأنه “[a] استراتيجية التسويق الرقمي الرائدة ومصدر الأخبار لكبار المسوقين الذين يؤمنون بالتركيز القوي على العملاء ويريدون أن يتعلموا كيف يكونوا مرئيين ومقنعين في اللحظات المهمة حقًا.

أدناه سأجري مقابلة مع داني حول أهداف Momentology واتجاهها، وما هي اتجاهات التسويق التي تم المبالغة فيها وما الذي يجب على المسوقين الاهتمام به بدلاً من ذلك.

ما هي الأهداف الحالية لـ Momentology التي تم إطلاقها مؤخرًا وكيف حصلت على اسمها؟

يأتي اسم Momentology بفضل مات روبرتس، كبير مسؤولي الإستراتيجية في Linkdex:

“Momentology هي دراسة المستهلكين والوسائط الرقمية التي يستخدمونها ويتفاعلون معها خلال مسار الشراء. إنها الطريقة التي تتعلم بها التواجد في تلك اللحظات التي يبحث فيها العملاء عن الأشياء التي تبيعها ويعرفون الكثير عنها.”

الهدف من الموقع هو التحدث إلى المسوقين الرقميين حول هذه اللحظات ومساعدتهم على تطوير استراتيجيات لضمان أن أعمالهم موجودة ومقنعة وإيرادات متزايدة. تحتاج الشركات إلى تعلم كيفية تحسين التسويق الرقمي عبر مسار التحويل. Momentology هو المكان المناسب لتعلم كيفية القيام بذلك.

ستلاحظ عدم وجود إعلانات على الموقع، مما يعني أننا لا ننشر محتوى لمجرد الوصول إلى عدد معين من مشاهدات الصفحة أو القلق بشأن طلبات المعلنين المحتملين، مما يحررنا من التركيز حقًا على ضمان أننا ننشر المقالات بأعلى جودة ممكنة حول الموضوعات التي تهم القراء. في النهاية، نريد أن نكون صوتًا رائدًا في المحادثات المهمة أو إضافة قيمة إلى المناقشات الحالية، والمساعدة في تشكيل الاتجاه الذي يتجه إليه التسويق الرقمي في السنوات القليلة المقبلة.

المقالات المتعلقة بـ Momentology مفيدة ومكتوبة بشكل جيد حقًا. ما هي إستراتيجيتك التحريرية عندما يتعلق الأمر باختيار الكتاب وموضوعات المحتوى؟

أولويتنا القصوى في كل مقال هي التأكد من ارتباطه بمفهوم Momentology، أو مسارات التحويل، أو الطرق التي يمكن للمسوقين التفكير بها في التركيز على المستهلك.

ناشرنا هو منصة Linkdex لتحسين محركات البحث للمؤسسات، لذا فإن تحسين محركات البحث يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا أيضًا. نحن نفكر دائمًا في الكلمات الرئيسية التي قد يستخدمها الأشخاص للعثور على مقالاتنا، كما أن تحسين بنية الموقع بحيث يتمكن الأشخاص من العثور علينا في اللحظات التي يبحثون فيها عن موضوعات نعرف الكثير عنها.

كما أننا نسعى جاهدين لتحقيق مزيج جيد بين:

مقالات إخبارية تُبقي القراء مطلعين على أحدث الأبحاث والحملات. مقالات دائمة الخضرة مكتوبة حول مواضيع نعلم أن جمهورنا يبحث عنها دائمًا. منشورات قابلة للمشاركة/تستحق الارتباط والتي تم تصميمها لمشاركتها اجتماعيًا وجذب الروابط.

لقد غادرت Search Engine Watch في شهر يوليو من هذا العام. هل يمكنك توضيح سبب قرارك بالانتقال من SEW إلى Linkdex لبدء Momentology؟

لقد تعرفت على Linkdex لأول مرة منذ عامين عندما أبلغت SEW عن بعض الأبحاث المثيرة للاهتمام التي أجروها على تباين التصنيف حسب الموقع الجغرافي. ثم، في Pubcon Las Vegas في عام 2013، أعلنت عن فوز Linkdex بجائزة أفضل منصة لتحسين محركات البحث. لم أكن أعلم أنه بعد أقل من عام، ستأتي هذه الفرصة!

كانت مراقبة محرك البحث تجربة مذهلة. لقد التقيت بعدد كبير من الأشخاص الرائعين من خلال مؤتمرات SES، وعملت يوميًا مع بعض أذكى وأجمل الأشخاص في الصناعة وأتعلم منهم – أشخاص مثل مايك جريهان، وجوناثان ألين، وميراندا ميلر، وإريك إنج، ومارك جاكسون. وجولي جويس وجلين غابي وغيرهم الكثير. لقد كانت وظيفة أحلامي ومنحتني سبع سنوات مذهلة مليئة بالأحداث والذكريات المهنية. ولكن بحلول الوقت الذي بدأت فيه التحدث إلى Linkdex حول هذه الفرصة لإطلاق منشور جديد تمامًا، شعرت أن الوقت قد حان للتغيير وتحدي جديد ومثير.

كجزء من كونك مدير تحرير، من المهم أن تظل مطلعًا على آخر أخبار الصناعة الحالية. ما هي الاتجاهات أو الاستراتيجيات الثلاثة التي تعتقد أن الأشخاص في صناعتنا يولونها الكثير من الاهتمام؟

مطاردة الخوارزمية: لا تدين Google لأي شخص بلقمة العيش وستستمر في القضاء على المواقع التي تعتمد فقط على البحث العضوي من أجل البقاء أو التكتيكات التي عفا عليها الزمن. يتورط الجميع في مدى أهمية هذه الإشارة الاجتماعية أو تلك، أو مدى أهمية إشارة HTTPS حقًا. هناك المئات من العوامل وهي تختلف حسب الصناعة. لا توجد صيغة واحدة تناسب الجميع. ابدأ في مطاردة جمهور أو مجتمع أو عملاء ورعاية وبناء الولاء حتى تتمكن من الصمود في حالة حدوث تحديث للخوارزمية. ما الذي أنت عظيم فيه؟ هل أنت الأفضل حقًا، سواء كان ذلك من حيث المحتوى أو الخبرة أو السعر؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، قم بإسقاط ذلك أولاً. سيأتي الباقي إذا قمت بالترويج لنفسك باستخدام قنوات ومنصات أخرى (غير متصل بالإنترنت وعبر الإنترنت).

لا تدين Google لأي شخص بلقمة العيش وستستمر في القضاء على المواقع التي تعتمد فقط على البحث العضوي من أجل البقاء أو التكتيكات التي عفا عليها الزمن. يتورط الجميع في مدى أهمية هذه الإشارة الاجتماعية أو تلك، أو مدى أهمية إشارة HTTPS حقًا. هناك المئات من العوامل وهي تختلف حسب الصناعة. لا توجد صيغة واحدة تناسب الجميع. ابدأ في مطاردة جمهور أو مجتمع أو عملاء ورعاية وبناء الولاء حتى تتمكن من الصمود في حالة حدوث تحديث للخوارزمية. ما الذي أنت عظيم فيه؟ هل أنت الأفضل حقًا، سواء كان ذلك من حيث المحتوى أو الخبرة أو السعر؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، قم بإسقاط ذلك أولاً. سيأتي الباقي إذا قمت بالترويج لنفسك باستخدام قنوات ومنصات أخرى (غير متصل بالإنترنت وعبر الإنترنت). المحتوى من أجل المحتوى: عبارة “المحتوى هو الملك” أصبحت قديمة. استثمر في المحتوى الجيد مع السياق. لماذا المحتوى الخاص بك موجود؟ ما هو الهدف من المحتوى؟ ومن يستهدف؟ هل يرتبط بأهداف عملك؟ نعم، يجب تحسين المحتوى الخاص بك، ولكن يجب أن يخدم غرضًا أكبر يساعد في سرد ​​قصتك.

عبارة “المحتوى هو الملك” أصبحت قديمة. استثمر في المحتوى الجيد مع السياق. لماذا المحتوى الخاص بك موجود؟ ما هو الهدف من المحتوى؟ ومن يستهدف؟ هل يرتبط بأهداف عملك؟ نعم، يجب تحسين المحتوى الخاص بك، ولكن يجب أن يخدم غرضًا أكبر يساعد في سرد ​​قصتك. تحسين التكتيكات بدلاً من الجمهور/المستهلك: فكر فيما هو أبعد من علامات العنوان وأساليب تحسين موقع الويب. لا يقوم الأشخاص بزيارة موقعك فحسب. كيف يقارن موقعك مع المنافسين؟ هل لديك مراجعات إيجابية؟

وعلى العكس من ذلك، ما هي الاتجاهات أو الاستراتيجيات الثلاثة التي تعتقد أن الناس لا يعيرونها ما يكفي من الاهتمام أو الائتمان؟

سهولة الاستخدام: اجعل من السهل على الناس الشراء منك. اجعل من السهل على الأشخاص استهلاك المزيد من المحتوى الخاص بك والبقاء على موقعك. تعرف على كيفية استخدام المستهلكين لموقعك فعليًا، وليس الطريقة التي تعتقد أنهم يفعلون بها. استثمر في اختبار قابلية الاستخدام. مهما كان هدفك، قم بإزالة أكبر قدر ممكن من الاحتكاك.

اجعل من السهل على الناس الشراء منك. اجعل من السهل على الأشخاص استهلاك المزيد من المحتوى الخاص بك والبقاء على موقعك. تعرف على كيفية استخدام المستهلكين لموقعك فعليًا، وليس الطريقة التي تعتقد أنهم يفعلون بها. استثمر في اختبار قابلية الاستخدام. مهما كان هدفك، قم بإزالة أكبر قدر ممكن من الاحتكاك. متحرك: لا تزال الكثير من المواقع تقدم تجارب رهيبة للهواتف المحمولة. هل يمكننا إيقاف هذا قريبًا، من فضلك؟ إنه عام 2015 تقريبًا!

لا تزال الكثير من المواقع تقدم تجارب رهيبة للهواتف المحمولة. هل يمكننا إيقاف هذا قريبًا، من فضلك؟ إنه عام 2015 تقريبًا! فيديو: يحب المستهلكون الفيديو، لكن العلامات التجارية لا تقدم خدماتها لهم. يمكن أن تساعد مقاطع الفيديو المستهلكين في مراحل مختلفة من مسار التحويل، فهي قابلة للبحث، ويمكنك الوصول إلى المستخدمين الذين يفضلون التنسيق على النص أو أنواع المحتوى الأخرى.

ما هو الدور الذي تعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعبه عندما يتعلق الأمر بصياغة استراتيجية تحريرية لمدونة أو موقع ويب؟

يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي ضخمة للغاية. عليك أن تدع العالم يعرف أن المحتوى المذهل الخاص بك موجود. والمشكلة الآن هي أن الجميع يعرف هذا. لم يعد سرا بعد الآن.

السؤال الأكبر الذي يجب عليك الإجابة عليه أولاً هو “لماذا تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي؟” ما هو هدفك؟ هل هو لجذب حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك؟ هل هو السماح للعالم بمعرفة وجودك؟ أم أنك تفعل ذلك فقط لأن أحد خبراء وسائل التواصل الاجتماعي أخبرك أنه أمر “ضروري”؟

تذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي عبارة عن محادثة ثنائية الاتجاه. تقع العديد من العلامات التجارية في هذا الفخ. لا تقم فقط بإخراج المحتوى الخاص بك. شارك في المحادثات والرد على التعليقات/التغريدات.

قبل كل شيء، تأكد من أن صوتك على وسائل التواصل الاجتماعي هو الأكثر أصالة وإفادة ومعرفة. لا تعرف أبدًا متى قد يؤدي تفاعل إيجابي صغير بين شخص ما وعلامتك التجارية إلى تحقيق نتائج إيجابية في شكل عميل أو متابع أو قارئ مخلص – أو ربما حتى توصية أو مراجعة أو رابط.

سؤال إضافي: ما هو آخر جزء رائع من المحتوى قرأته ولم يكن موجودًا على موقعك أو مكتوبًا بواسطتك؟

قطعة واحدة رائعة حقًا من المحتوى الذي عثرت عليه Facebook في وقت سابق من هذا الشهر، تم إنشاء خريطة تفاعلية بواسطة Jawbone أظهرت أوقات النوم المختلفة في الولايات المتحدة مقسمة حسب المقاطعات. إنه يعمل لأنه مرئي وقابل للمشاركة (مع أكثر من 2000 مشاركة)، ويقدم البيانات بطريقة فريدة، كما أنه سريع القراءة ولكن سهل القراءة، وأنا متأكد من أنه جذب بعض الروابط للشركة. والأهم من ذلك، أنها خلقت بعض الوعي بالعلامة التجارية لـ Jawbone وارتباطت بالقصة الشاملة للعلامة التجارية، لأنها توفر أدوات تعد بمساعدتك على النوم بشكل أفضل. الفوز الفوز.

شكرًا لداني وMomentology/LinkDex على المقابلة!