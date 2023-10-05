Rewrite this title: دراسة الحالة: بناء رابط بقيمة 5 دولارات

ستساعدك المقالة التالية: دراسة الحالة: بناء رابط بقيمة 5 دولارات

إنه عام 2013. لقد تم إصدار تحديث خوارزمية Penguin من Google منذ فترة طويلة، وتم إنشاؤه والكتابة عنه. لقد ناقشت شبكة الإنترنت بأكملها وكل شركة ومدونة تحسين محركات البحث ذات السمعة الطيبة هذا الأمر حتى أدق تفاصيله.

ومع ذلك، لا تزال هناك شركات مشروعة تستخدم تكتيكات القبعة السوداء، إما غافلة عن Penguin، أو لا تزال تعتقد أنها تستطيع تجاوزها.

أنا في وضع متميز – تحسين محركات البحث (SEO) هي وظيفتي. أتابع آخر الأخبار وأختبر الأشياء مرارًا وتكرارًا. أعترف أنه ليس الجميع، وخاصة أصحاب الأعمال وأولئك الذين لا يشاركون في تحسين محركات البحث، في نفس الموقف. ولكن على الرغم من ذلك، فإن هذا لا يفسر الطلبات والخدمات التي أراها على مواقع مثل فيفير و PeoplePerHour:

10.000 رابط خلفي فوري مضمون! يبدو الأمر رائعًا… لن يوصلك إلى أي مكان، إلا إذا كنت تجري مسابقة شعبية مع أحد زملائك. لكني أكبر من أن ألعب ألعابًا طفولية الآن …

تحقق من هذا العرض أدناه – “صفحة Google 1 مضمونة”:

“سيد الروابط الخلفية” – أحبه! على الأقل يعترف بأنه “سيو القبعة السوداء”. وفي كلتا الحالتين، يبدو أنه ينفذ ما يقوله ويحصل على تقييم 97%. إنه يفعل فقط ما يقول أنه سيفعله – العملاء هم الحمقى. كم منهم استفاد من شرائها بـ 5 دولارات؟ ربما أستطيع أن أخمن…

في الواقع، لن أخمن. لقد قمت باختباره بنفسي خلال الأسابيع الثمانية الماضية. لقد اشتريت هذه الحزمة وطلبت توجيه 10000 رابط إلى نطاق خاص بي.

لأكون صادقًا، لم أكن أتوقع انتظارًا لمدة 45 يومًا لجميع الروابط الخاصة بي وكنت أتمنى نشر هذه المدونة في شهر يوليو. لكن مازلت متمسكًا به. وفي نهاية المطاف، “الزيادة السريعة في Google مضمونة” – أعني أنه يمكنني فعل ذلك مع ظهور كل تلك الزيارات الواردة من موقعي في مستوى أعلى بكثير في Google عما هو عليه حاليًا.

تم تصنيف هذا النطاق الخاص بي في الصفحة 6 من Google لـ “الملابس الداخلية النسائية عبر الإنترنت” في بداية هذا الاختبار. وعندما بدأت الروابط في الوصول إلى نطاقي، في نهاية هذه الحملة، توقفت عن استخدام Google لهذه الكلمة الرئيسية المحددة، كما تتبعها Authority Labs أدناه:

في بداية الحملة، طُلب مني خمس كلمات رئيسية لاستهدافها. كانت الكلمة الرئيسية التي أدرجتها أعلاه هي الكلمة الرئيسية الوحيدة في ذلك الوقت التي تم تصنيفها ضمن أفضل 100 كلمة رئيسية في Google.

بعد إرسال 4 كلمات رئيسية أخرى لإنشاء روابط لها، وكلها مرتبطة ومذكورة على الصفحة الرئيسية لموقع الويب الخاص بي، والانتظار لمدة 45 يومًا حتى “الزيادة السريعة في Google مضمونة” – لم تصل أي من هذه الكلمات الرئيسية إلى قائمة أفضل 100 كلمة رئيسية على الإطلاق.

لذلك، مقابل 5 دولارات (3.43 جنيهًا إسترلينيًا)، قمت بإخراج موقع الويب الخاص بي من Google بسبب أحد المصطلحات التي كنت أستهدفها. لحسن الحظ، لم أكن في أي مكان يمكن رؤيته من قبل. لن يبقيني مستيقظا في الليل.

هذا مجرد واحد من العديد من الأشخاص الذين يبيعون هذا النوع من الخدمة. لم أقصد اختيار هذا الشخص بعينه أو تسليط الضوء على عمله شخصيًا – لقد صادف أنه حصل على العرض الأكثر جاذبية في نظري على Fiverr.

ولكن مع كل بائعي الروابط في العالم، يتم غسل أدمغة العديد من الأشخاص ومشرفي المواقع وأصحاب الأعمال ومنشئي الروابط الكسالى للاعتقاد بأن هذا يعمل بالفعل. أعني، حتى أنني كنت كذلك – وإلا لما أهدرت ما كسبته بشق الأنفس من 3.43 جنيهًا إسترلينيًا على هذه الروابط البالغ عددها 10000 رابط 😉

وإليك مثال واحد فقط على الملايين (والملايين) من الأشخاص الذين يطلبون روابط (عمليات تقديم الدليل) بسعر رخيص جدًا:

في هذا المثال أتساءل ما هو الغرض من إدراجي في 25 دليلاً؟ مرة أخرى، إذا كان الأمر يتعلق بمسابقة شعبية يا سيمون، فلا أعتقد أن هذا سينجح. وإذا كان الأمر يتعلق بكسب حركة المرور، أو تحديد موضع في Google SERPs، فأنا واثق تمامًا من أنه لن يكون له التأثير المطلوب (لا تقلق – لم أضيع وقتي أو أموالي في اختبار هذه الخدمة).

في أي نقطة يعتقد شخص ما، ذو مستوى منخفض من المعرفة والبحث في مجال تحسين محركات البحث، أنه سيكون فكرة جيدة إنشاء 10000 رابط أو 25 دليلاً مرسلاً؟ أعني، ما هي الكلمة الرئيسية التي بحثوا عنها في Google (أو ربما Bing) والتي أخبرتهم “أنت بحاجة إلى 10000 رابط” أو “تحتاج إلى 25 إرسال دليل”؟ أو من أخبرهم بهذا؟ في مكان ما، سواء كان ذلك على الإنترنت أو في الحانة أو في مؤتمر، يقدم شخص ما بعض النصائح السيئة للغاية.

وكنت آمل أن نرى نهاية هذا الأمر في عام 2013. على ما يبدو لا.

أتحقق من مئات الملفات الشخصية للوصلات الخلفية أسبوعيًا. إنه جزء من وظيفتي. إنه جزء من تعلمي. وما زلت أصادف مواقع تحتوي على الكثير من الروابط المراوغة، وعادة ما تكون تلك الموجودة في مجالات غير تنافسية أو منخفضة التنافسية لكي نكون منصفين. تحتوي النتائج الأقل فأقل على الصفحة الأولى في المجالات التنافسية هذه الأيام على ملف تعريف الارتباط الخلفي للقبعة السوداء (قروض يوم الدفع هي الاستثناء).

(للعلم، أنا لست ضد Fiverr أو PayPerHour – في الحقيقة أنا أحب Fiverr وأستخدمه بانتظام… ولكن ليس للعمل.)

حسنًا، كيف يفعل باري ذلك؟

أريد أن أوضح لك ما يمكنك تحقيقه، وما حققناه باستخدام تقنيات بناء الروابط الأخلاقية فقط.

فيما يلي نتائج الحملة التي قمنا بها لأحد العملاء في الفترة ما بين يناير 2012 ويناير 2013 (13 شهرًا):

في بداية الحملة، كان موقع الويب الخاص بعملائنا يحصل على 60.000 زائر بحث غير مدفوع الأجر (وهذا لا يشمل زوار الإحالة).

تستغرق حملة بناء الروابط وتوليد حركة المرور وقتًا – كان هناك بعض الروابط المراوغة التي يجب إزالتها في بداية الحملة، وكانت هناك جهود تسويقية للمحتوى يجب تنفيذها، وكانت هناك روابط يجب إنشاؤها لبدء تحسين مستويات حركة المرور.

بحلول الشهر السادس؛ في شهر يوليو، قمنا بزيادة عدد الزيارات إلى 100.000 زائر (زيادة بنسبة 63%) على أساس شهري لهذه الحملة. على الرغم من أننا فشلنا في هذه المرحلة في مضاعفة عدد الزيارات، إلا أن 40.000 زائر إضافي شهريًا لهذا العميل كان أمرًا كبيرًا لأعمالهم.

وفي الشهر الثاني عشر من حملتنا، والتي أصبحت الآن في موسم الذروة (نهاية نوفمبر وحتى عيد الميلاد)، بلغت حركة المرور ذروتها عند 175000 زائر – أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستويات حركة المرور في يناير في بداية ذلك العام.

وبعد الذروة يأتي الانخفاض، ولكن شهر يناير 2013 لا يزال شهرًا ممتازًا حيث بلغ عدد الزوار 120 ألف زائر – وكان ذلك ضعف مستويات الزوار في العام السابق.

ولكن في النهاية، ما الهدف من بناء الروابط؟ بعض الأشخاص، حتى في أغسطس 2013، من الأمثلة التي عرضتها في البداية، ما زالوا لا يفهمون الغرض من بناء الروابط.

في نهاية المطاف، هذه هي حقا أمثلة على. إن إنفاق 5 دولارات و6 جنيهات إسترلينية لن يضر بميزانية أي شركة. هناك احتمال كبير أن تؤدي هذه الأساليب الرخيصة إلى الإضرار بفرص موقع الويب الخاص بك في الحصول على تصنيف عالٍ في Google، كما هو موضح في مثالي. تتعرض الروابط الخلفية ذات الجودة المنخفضة لخطر معاقبة موقع الويب الخاص بك وإلحاق الضرر بنفسك. فلماذا الذهاب إلى هناك في المقام الأول؟

بناء الكثير من الروابط لا يعني بناء الروابط. لم يكن ينبغي أن يكون الأمر كذلك على الإطلاق، ولم يكن كذلك طوال السنوات الثلاث الماضية أو نحو ذلك. على الأقل ليس للشرارات الساطعة والمسوقين الأخلاقيين بيننا. يدور بناء الروابط حول توجيه حركة المرور ذات الصلة والعملاء المحتملين إلى هذه المواقع. إذا كان العميل يدفع لي مبلغ X مقابل القيام بذلك نيابةً عنه، فإن الحد الأدنى من متطلباتي هو أن أقدم له أموالًا أكثر بكثير مما يدفعه لي. وإلا فهو فاشل. ولن يستمروا في الدفع لي مقابل خدماتهم.

وإليك كيف سارت المبيعات:

ويتبع الرسم البياني نمطا مماثلا، على الرغم من أن شهر يناير 2013 لم يتضاعف تماما مقارنة بشهر يناير 2012 هذه المرة. على الرغم من أنني يجب أن أشير إلى أن مبيعات الهاتف لا يتم تتبعها في التحليلات (لا تتردد في الاتصال بي كمبتدئ).

إذن ما الذي تريد الخروج به من بناء الارتباط الخاص بك؟ 10.000 رابط خلفي رخيص؟ أم زيادة في المبيعات؟ تحدث معي.