Rewrite this title: دراسة تشير إلى أن مستخدمي IE لديهم معدلات ذكاء منخفضة تم الكشف عنها على أنها خدعة

ستساعدك المقالة التالية: دراسة تشير إلى أن مستخدمي IE لديهم معدلات ذكاء منخفضة تم الكشف عنها على أنها خدعة

بالنسبة لعمالقة التكنولوجيا (وخاصة مايكروسوفت وجوجل)، تعتبر حرب “ولاء المتصفح” واحدة من أهم الحروب. لقد كان IE منذ فترة طويلة بمثابة جالوت في هذا المجال، لكن Chrome بدأ في التحرك على أراضيه. لهذا السبب، يبدو أن التقرير الذي أصدرته شركة AntiQuant الشهر الماضي كان بمثابة إشارة عظيمة لمتصفح Chrome ومستخدميه: حيث ادعى التقرير أن مستخدمي Chrome وOpera وFirefox يتمتعون بمتوسط ​​معدل ذكاء أعلى بكثير من مستخدمي Internet Explorer (خاصة الإصدار 6 و6). 8). انطلق التقرير وأعيد نشره على عدد من المواقع الإخبارية الكبرى، بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية (BBC). إنه لأمر سيء للغاية أن الدراسة بأكملها كانت مجرد خدعة.

الدراسة المزيفة

كان من السهل الخلط بين الدراسة الصادرة عن AptiQuant والتقرير الحقيقي: فقد تضمنت تقريرًا كاملاً تقرير بصيغة PDF مع الرسوم البيانية، والتقارير المنهجية، وأكثر من ذلك. إليك الرسم البياني الرئيسي من التقرير نفسه:

وفقًا للتقرير، كان لدى مستخدمي الإصدار 6 والإصدار 8 من IE أدنى معدل ذكاء. أعلى معدلات الذكاء تنتمي إلى مستخدمي Opera وCamino وSafari وChrome وFirefox. تدرس الدراسة أيضًا قاعدة المستخدمين حسب النسبة المئوية لمعدل الذكاء وكيفية مقارنة معدلات الذكاء الحالية لمستخدمي المتصفح مع معدلات الذكاء من عام 2006.

وقد تم ذكر الاستنتاجات الأولية للدراسة بشكل احترافي: “من نتائج الاختبار، يعد ذلك مؤشرًا واضحًا على أن الأفراد في الجانب الأدنى من مقياس الذكاء يميلون إلى مقاومة تغيير/ترقية متصفحاتهم”. ومع ذلك، فإن الفقرة الثانية من الاستنتاجات وصلت إلى النقطة الحقيقية للمؤلف وأعطت أول إشارة إلى أن هذه الدراسة كانت على بعد خطوات قليلة من المشروعية.

تم اكتشاف الخدعة

وجاء في الفقرة الأخيرة من الدراسة ما يلي:

من المعروف أن إصدارات Internet Explorer من 6.0 إلى 8.0 غير متوافقة إلى حد كبير مع معايير الويب الحديثة. من أجل جعل مواقع الويب تعمل بشكل صحيح على هذه المتصفحات، يتعين على مطوري الويب بذل الكثير من الجهد غير الضروري. يؤدي هذا إلى ضغط مالي إضافي على مشاريع الويب، وقد كلف شركات تكنولوجيا المعلومات ملايين ساعات العمل على مدى العقد الماضي. والآن بعد أن أصبح لدينا نمط إحصائي حول الاستخدام المستمر للمتصفحات غير المتوافقة، يمكن اتخاذ خطوات أفضل للقضاء على هذا الإزعاج.

كانت الصعوبات التي واجهت IE 6.0 و8.0 هي السبب وراء إنشاء هذه الدراسة المزيفة. قام المؤلف، تارانديب جيل، بإجراء الدراسة بعد أن ناضل من أجل إضافة ميزات جديدة إلى موقع التجارة الإلكترونية الخاص به. كان عليه أن يقضي الكثير من الوقت الإضافي في العمل مع “الإزعاج” الناتج عن عدم توافق IE 6.0 و8.0. لكن لم يكن جيل هو من كشف أن الدراسة مجرد خدعة. وبدلاً من ذلك، قام أحد القراء المهتمين بالبحث في الموقع ووجد أنه تم إطلاقه فقط في منتصف شهر يوليو.

وأكد جيل بعد ذلك أن الموقع والدراسة كانا مجرد خدعة، ويتم الآن تصنيف كل صفحة بشكل واضح على هذا النحو. أنشأ جيل أيضًا منشورات إضافية يشرح فيها سبب نشره ويتحدث عن كيفية انتشار الدراسة المزيفة. في حين أنه يعتقد أنه من المضحك مدى جدية الناس في التعامل مع خدعته، فإنه يشعر أيضًا أن الهدف منها هو: “خلق الوعي حول عدم توافق IE6 وكيف أنه يتراجع عن الابتكار”.

[Sources include: AntiQuant & Scientific American]