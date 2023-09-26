Rewrite this title: دراسة ضخمة لنسبة النقر إلى الظهور تكشف عن رؤى قابلة للتنفيذ

ستساعدك المقالة التالية: دراسة ضخمة لنسبة النقر إلى الظهور تكشف عن رؤى قابلة للتنفيذ

نشرت seoClarity دراسة بحثية شملت 750 مليار ظهور وأكثر من 30 مليار نقرة، وهي أكبر دراسة لنسبة النقر إلى الظهور على الإطلاق. ينتج عن البحث الضخم رؤى متعددة حول سلوك نسبة النقر إلى الظهور في بحث Google والتي يمكن أن تفيد استراتيجيات التسويق عبر الإنترنت اليوم.

ويكشف تحليل البيانات، الذي تم تقسيمه حسب الجهاز والصناعة والبلد والموسمية، عن تفاصيل مفاجئة ربما لم تكن معروفة لولا ذلك.

نسبة النقر إلى الظهور لأعلى 10 مراكز

بلغ متوسط ​​النقرات على أعلى 5 مواضع لنتائج البحث على سطح المكتب 17.16% بينما كان أقل على الهاتف المحمول بمتوسط ​​15.54%.

ما كشفته البيانات، بمتوسط ​​17 مليار كلمة رئيسية، هو أن الباحثين على سطح المكتب كانوا أكثر عرضة للنقر على أفضل خمس نتائج بحث مقارنة بالباحثين على الهاتف المحمول.

إنها ليست قفزة عملاقة بين الاثنين، ولكن هناك فرق.

وعلى العكس من ذلك، كان المستخدمون على الهاتف المحمول أكثر عرضة للتمرير لأسفل للنقر على الجزء السفلي من نتائج البحث، من المواضع من السادس إلى العاشر.

إنه فرق ملحوظ بين الاثنين.

المتوسطات المجمعة هي:

الموضع 1 لنسبة النقر إلى الظهور على سطح المكتب: 8.17%

نسبة النقر إلى الظهور للجوال الموضع 1: 6.74%

نمط الانحدار لمواضع البحث العشرة الأولى، وهو ما يعني مقدار انخفاض نسبة النقر إلى الظهور بين المواضع من 1 إلى 10، هو نفسه بين سطح المكتب والجوال.

لكن أنماط النقر في المراكز الثلاثة الأولى بين الهاتف المحمول وسطح المكتب مختلفة تمامًا.

يلاحظ seoClarity:

“على الرغم من أن نمط الانحدار هو نفسه على كلا الجهازين، إلا أنه يوضح أن الترتيب (عبر مجموعة بيانات كبيرة) في المواضع الأدنى في الصفحة 1 هو في الواقع أفضل لحركة المرور العضوية على الهاتف المحمول منه على سطح المكتب.

ومن المفترض أن الإلمام بالتمرير على الأجهزة المحمولة يلعب دورًا في نسبة النقر إلى الظهور العضوية.

نسبة النقر إلى الظهور لكل بلد (جميع الأجهزة)

قامت seoClarity بمراجعة الاختلافات في نسبة النقر إلى الظهور بين البلدان التي لديها أكبر قدر من البيانات واكتشفت اختلافات مذهلة.

هناك اختلاف واضح في نسب النقر إلى الظهور بين البلدان، حيث يقل احتمال نقر الأشخاص في الولايات المتحدة على الموضع الأول مقارنة بالأشخاص الذين يبحثون في المملكة المتحدة أو كندا أو الهند أو اليابان.

بحث جوجل نسبة النقر إلى الظهور حسب البلد

النسب المئوية أدناه هي متوسطات مجمعة بين المراكز العشرين الأولى.

أعلى 5 نسبة نقر إلى ظهور لموضع بحث Google 1 حسب البلد

الهند 14.88% اليابان 13.94% كندا 11.30% المملكة المتحدة 10.48% الولايات المتحدة 9.13%

لاحظت seoClarity نمطًا مثيرًا للاهتمام لنسبة النقر إلى الظهور للصفحات ذات الترتيب الأدنى:

“هناك ملاحظة أخرى مثيرة للاهتمام وهي نسبة النقر إلى الظهور في المواضع من 17 إلى 20. وفي جميع البلدان الخمسة التي تم تحليلها، أظهرت تلك المواضع متوسط ​​نسبة نقر إلى ظهور أعلى من المواضع من 11 إلى 16.

نحن نفترض أن هذا يعكس سلوكيات التصفح والتمرير.

نسبة النقر إلى الظهور حسب الموسمية

وبالنظر إلى فترة 12 شهرًا، فإن نسبة النقر إلى الظهور لا تختلف كثيرًا، فهي ثابتة إلى حد ما.

أعلى نسبة نقر إلى ظهور كانت في يوليو بنسبة 2.29% وأدنى نسبة في مايو بنسبة 2.12%. هذا تباين قدره 0.17.

على الرغم من أن هذا لا يبدو فرقًا كبيرًا، إلا أن هناك في الواقع فرقًا استثنائيًا يحتاج إلى الاهتمام به، بالإضافة إلى أن هناك رؤية رائعة تتماشى مع ذلك.

ديسمبر، عندما يتوقع المرء أن ترتفع نسبة النقر إلى الظهور هو في الواقع ثاني أدنى نسبة نقر إلى ظهور في SERPs، مع كون شهر مايو هو الشهر الأقل بالنسبة لنسبة النقر إلى الظهور. أعلى نسبة نقر إلى ظهور هي في الواقع في شهر يوليو.

إليك نسبة النقر إلى الظهور المعبر عنها في رسم بياني:

التقلبات الموسمية لنسبة النقر إلى الظهور

يلاحظ seoClarity:

“إن حركة المرور في شهري ديسمبر وعيد الميلاد، بما في ذلك مبيعات يناير، تعتبر أشهر “متوسطة” إلى حد كبير مقارنة ببقية العام.

قد يكون هذا بسبب أن المستخدمين يهاجرون أكثر نحو قوائم “التسوق” بدلاً من النقر على القوائم العضوية أو زيادة المنافسة بين قوائم الدفع لكل نقرة.

أتفق مع seoClarity على أن القفزة في نسبة النقر إلى الظهور خلال فصل الصيف قد تكون بسبب المصطافين الذين يبحثون عن الأشياء التي يجب القيام بها والأماكن التي يمكنهم الذهاب إليها أثناء العطلة والنقر على مواقع الويب أكثر من المعتاد بسبب ذلك.

وبتقسيمه حسب الجهاز، يُظهر الهاتف المحمول نسبة نقر إلى ظهور إجمالية أعلى باستمرار من أجهزة الكمبيوتر المكتبية، ويعرض كلاهما نفس الارتفاعات والانخفاضات الموسمية.

أنماط نسبة النقر إلى الظهور الموسمية على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة

نسبة النقر إلى الظهور حسب الصناعة

تُحدث الصناعة التي ينتمي إليها الاستعلام فرقًا كبيرًا في نسبة النقر إلى الظهور وما إذا كان المزيد من هذه النقرات يأتي من أجهزة الجوال أو أجهزة سطح المكتب. على الرغم من أنه من المهم الحصول على تجربة موقع عالية الجودة بغض النظر عن الجهاز، فإن معرفة الجهاز الذي سيحصل على نسبة نقر إلى ظهور أعلى يمنح المسوق فكرة مهمة عن مبيعاته واستهدافه.

نسبة النقر إلى الظهور في قطاعات الملابس والموضة

تكون النقرات المرتبطة باستعلامات البحث عن الموضة أعلى على سطح المكتب. على الرغم من أنه يجب أن يكون هناك بالتأكيد تباين عند تقسيمها حسب الفئات العمرية، بشكل عام، تشهد استعلامات الموضة نسبة نقر إلى ظهور أعلى بكثير على أجهزة الكمبيوتر المكتبية مقارنة بالأجهزة المحمولة.

نسبة النقر إلى الظهور في قطاعي التجميل والعناية الشخصية

هناك حجم بحث أكبر للجوال (331 مليونًا) عبر سطح المكتب (118 مليونًا).

ومع ذلك، هناك فرق غير عادي بين أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة من حيث نسبة النقر إلى الظهور، وهناك فجوة كبيرة بينهما بشكل لا يصدق في عدد النقرات للوصول إلى المركز الأول.

تحصل المواقع التي تحتل المركز الأول في نتائج بحث Google على سطح المكتب على 6.65% من إجمالي النقرات بينما تحصل مواقع الجوال التي تحتل المركز الأول على 4.74% من إجمالي النقرات.

للتذكير، هذه ليست قياسًا مباشرًا للنسبة المئوية للنقرات (مثل أن الموضع الأول يتلقى XX% من النقرات) ولكنها عبارة عن متوسط ​​لجميع النقرات، كما هو موضح أعلاه.

نسبة النقر إلى الظهور في قطاعي الأعمال والصناعة

تعتبر النتائج الخاصة بقطاعي الأعمال والصناعة صادمة بعض الشيء نظرًا لوجود عدد أكبر من عمليات البحث عن محتوى الأعمال التي تم إجراؤها على الأجهزة المحمولة مقارنةً بأجهزة سطح المكتب.

بحسب موقع seoClarity:

“من المثير للدهشة إلى حد ما، أن معظم عمليات البحث في قطاعي الأعمال والصناعة تأتي من الأجهزة المحمولة (مليار ظهور)، وهو ما يزيد بنسبة 54٪ عن الحجم على سطح المكتب (649 مليونًا).”

بالإضافة إلى ذلك، تكون نسبة النقر إلى الظهور للجوال أقل تركيزًا على الموضع الأول مقارنةً بسطح المكتب، مما يعني أن نسبة النقر إلى الظهور أكثر انتشارًا عبر SERPs في الهاتف المحمول مقارنةً بسطح المكتب، حيث تميل النقرات إلى التجمع في المراتب العليا.

المركز الأول في Google SERPs

الجوال: 6.66%

سطح المكتب: 8.60%

الموقف 2 من جوجل SERPs

الجوال: 3.79%

سطح المكتب: 4.44%

الموقف 3 من جوجل SERPs

الجوال: 2.41%

سطح المكتب: 2.55%

قام عدد أكبر من الباحثين على الأجهزة المحمولة بالنقر على المواقع المدرجة في المواضع من 5 إلى 10 (باستثناء الموضع 6) مقارنةً بالمستخدمين على أجهزة سطح المكتب.

مستهلكى الكترونيات

ويتجلى اتجاه مماثل لنسبة النقر إلى الظهور في قطاع الأعمال والصناعة في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية أيضًا. توجد عمليات بحث أكثر على الأجهزة المحمولة ولكن عدد النقرات المركزة في المواضع الثلاثة الأولى أقل مما هو عليه على أجهزة سطح المكتب.

أعلى 3 نسبة نقر إلى ظهور تهيمن على أجهزة سطح المكتب أكثر من الأجهزة المحمولة

يظهر الاتجاه نحو تركيز النقرات في أعلى 3 أجهزة سطح مكتب مقارنة بالأجهزة المحمولة في كل مكان تقريبًا، باستثناء القطاع الذي ترتبط فيه نسبة النقر إلى الظهور لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة في أعلى 3 بشكل أساسي.

القطاعات التي يهيمن فيها أعلى 3 على نتائج SERP لسطح المكتب

الملابس والموضة

الجمال والعناية الشخصية

التجارية والصناعية

مستهلكى الكترونيات

صحة

المنزل والحديقة

الوظائف والتعليم

الرياضة واللياقة البدنية

المركبات والسيارات

القطاعات التي يهيمن فيها أعلى 3 على نتائج SERP للأجهزة المحمولة

العقارات

البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية

رحلة سياحية

لماذا تعتبر أفضل SERPs أقل شعبية في الهاتف المحمول؟

يعتقد seoClarity أن مستخدمي الهاتف المحمول معتادون على التمرير ولهذا السبب يميلون إلى التمرير بعد أعلى ثلاث إلى خمس نتائج بحث أكثر من المستخدمين على أجهزة سطح المكتب.

قد يكون من الممكن أيضًا أن تحتوي الأجهزة المحمولة على سياقات ظرفية أكثر وأغراض بحث إضافية مقارنة بالأجهزة المكتبية.

يمكن أن يلعب تخصيص الأجهزة المحمولة دورًا في سبب قيام مستخدمي الأجهزة المحمولة بالتمرير بعد أعلى ثلاث إلى خمس نتائج بحث.

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https://www.seoclarity.net/mobile-desktop-ctr-study-11302/