Rewrite this title: دروس بناء الروابط من الكوميديا ​​الارتجالية

ستساعدك المقالة التالية: دروس بناء الروابط من الكوميديا ​​الارتجالية

هناك شيء أفعله كل شهر تقريبًا يساعدني على تذكيري بأن جعل نفسي أحمقًا في الأماكن العامة أمر مقبول. أقوم بتحسين الكوميديا، ونقف أمام “الحشود”، وأستخدم هذه الكلمة بشكل فضفاض، ونلعب ألعابًا ارتجالية لنجعل الناس يضحكون. حسنًا، في ليلة سعيدة على أية حال. نحن جميعًا نستفيد من تاريخنا وأجزاء أخرى من حياتنا للقيام بوظائفنا اليومية. الآن، أنا لا أقول إن بناء الروابط يشبه عمل الكوميديا ​​القصيرة، لكنني أعتقد أن بعض المستأجرين للارتجال يكونون منطقيين عند تطبيقهم للحصول على الروابط.

خذ اقتراحات من الحشد

أحد أهم أجزاء أي عرض ارتجالي هو تلقي الاقتراحات من الجمهور. يمكننا تطبيق ذلك لبناء الروابط بشتى الطرق. أولا، انظر داخليا. بغض النظر عن طاقم العمل لديك المخصص للعمل على موقع الويب الخاص بك أو الترويج له، فلا تفترض أبدًا أنهم الوحيدون الذين قد يكون لديهم رؤى على الويب. نحن جميعًا نعيش في العالم الرقمي، ومن خلال إبقاء الباب مفتوحًا أمام أي شخص في فريق العمل للمساهمة بأفكاره، قد تحصل على جميع أنواع التعليقات المثيرة للاهتمام.

الأشخاص في الخطوط الأمامية، ومندوبي المبيعات، وقسم خدمة العملاء، والمتخصصين في تطوير المنتجات، جميعهم لديهم وجهات نظر مختلفة حول مجال عملك. إنه يساعد كثيرًا عندما يساهم الجميع بالأفكار والحكايات الإخبارية والمشاكل أو النجاحات التي حققوها. يمكن تجميع جميع أنواع الإلهام وتطبيقها بطريقة ما على الموقع. سواء أكان الأمر يتعلق بإنشاء محتوى للروابط أو جهات الاتصال الجديدة أو الأفكار التي قد تعمل على تحسين التحويلات، فأنت لا تعرف أبدًا من أين ستأتي أفضل الابتكارات.

الجمهور الآخر الذي يجب النظر إليه هو بالطبع الملايين من الأشخاص الآخرين على الويب. قد لا تأتي اقتراحاتهم من خلال اجتماع “العصف الذهني”، ولكن إذا انتبهت، فإن الجمهور سيصرخ بالاقتراحات يمينًا ويسارًا. سواء كان ذلك من خلال المواضيع الشائعة على محركات البحث، Twitter أو غيرها من المنشورات الإخبارية، إذا كنت تريد أن تعرف ما الذي يشتاق إليه الناس، فهم يخبرونك بذلك. يمكنك العثور عليه من خلال الاطلاع على المشاركات الأكثر شيوعًا في المدونات التي يتم تداولها بشكل كبير. يمكنك العثور عليه من خلال اكتشاف الصفحات الأكثر شيوعًا على مواقع الويب الخاصة بمنافسيك. يمكنك العثور عليه من خلال ملاحظة أنواع المحتوى الذي ينتشر بسرعة كبيرة. عندما تستمع إلى كل هذه الأصوات وتحاول معرفة كيف يمكنك جعل موضوعك يتلاءم مع تلك المواضيع والتنسيقات والمواضيع الشائعة، يمكنك تكرارها، أو حتى الأفضل من ذلك، إعادة اختراعها لتصبح أصول ارتباط قوية خاصة بك .

قبول وتضخيم

القاعدة الأساسية للارتجال بسيطة جدًا؛ قبول وتضخيم. لدينا لعبة تقوم على مبدأ يسمى فقط “نعم، و…” لذلك يقول أحدهم “لديك 7 رؤوس” ويقول شريكهم في المشهد “نعم، واثنان منهم فقط جمهوريان”. ويتحرك ذهابًا وإيابًا بهذه الطريقة حتى يأكل أحد الرؤوس السبعة الآخرين… أو شيء من هذا القبيل. في العرض عليك أن تتدحرج باللكمات. إنها نفس الطريقة مع بناء الروابط. كل ما نقوم به يمكننا قبوله وتضخيمه.

ستواجه الكثير من الرفض في بناء الروابط، على الأقل ستواجه ذلك إذا تحدثت إلى الأشخاص على أساس فردي. سيقوم الأشخاص بإسقاط طلبات الارتباط الخاصة بك ومشاركات الضيوف والمقترحات. إن تحويل “لا” إلى “نعم” ليس بالأمر السهل، وبعض الأشخاص لن يشاركوا حتى في المحادثة، ولكن عندما تتمكن من ذلك، اتبع نهج “نعم، و”. كما هو الحال في، نعم أتفهم سبب عدم رغبتك في الارتباط بهذه الصفحة، ولدي اقتراح آخر لشيء قد يعجبك. أو “نعم، لقد أوضحت نقطة جيدة وأود أن تعرف ما قد يثير اهتمامك”.

يمكنك أيضًا القبول والتضخيم من خلال تحليل كل رابط تحصل عليه. أنت تقبل الرابط كما هو وتحاول الحصول على رابط آخر بنفس الطريقة من خلال تضخيم العوامل التي نجحت في الحصول على الأصل. قد تكون زاوية الاقتراب، أو الموضوع أو أسلوب المحتوى، أو حتى جهة اتصال جديدة يمكن دمجها في علاقة أقوى. من خلال قبول كل نجاح ودراسته للحصول على أدلة حول تضخيمه، تصبح استراتيجية بناء الروابط الخاصة بك أقوى من خلال البناء على نفسها.

تعرف متى تنتهي اللعبة

أحد أكبر الأشياء التي يعاني منها الأشخاص الجدد في الفرقة هو إنهاء مسرحية هزلية. مع عدم وجود نهاية محددة مسبقًا، عليك قراءة الموقف ومعرفة متى تنتهي منه. بالطبع من الأفضل أن ترغب في الخروج للضحك، لكن في بعض الليالي مع بعض الألعاب، لا يحدث ذلك. لذا، ما عليك سوى المضي قدمًا نحو المرحلة التالية، على أمل أن تسير الأمور على ما يرام بما يكفي حتى ينسى الجمهور الكارثة التي شهدوها للتو. في بعض الأحيان، يحتاج منشئو الروابط إلى تعلم الاستسلام أيضًا. ليس كل ذلك معًا بالطبع، ولكن في بعض الأحيان أفضل ما يمكننا فعله هو أن نجعل شيئًا ما بمثابة تجربة تعليمية وتجربة شيء جديد.

إن التعرف على لعبة فاشلة في بناء الروابط يمكن أن يعني الكثير من الأشياء. من الممكن أن ندرك أن جميع الروابط الموجودة في العالم لن تجعل موقع الويب الخاص بك مستساغًا للزائرين، وقد حان الوقت لإعادة تركيز طاقتك على سهولة الاستخدام. في بعض الأحيان يكون من المقبول أن استراتيجية بناء الروابط الخاصة بك لا تؤدي إلى نتائج أو ربما تكون كذلك، ولكن الروابط لا تعمل. في بعض الأحيان، يتم تجاهل المحتوى الخاص بك أو رفضه، وقد حان الوقت للاعتراف بحقيقة أنه ليس جيدًا على الإطلاق. عندما تحدث هذه الأشياء، فإننا نعرف ذلك في أعماقنا.

لدينا هذا الإحساس بالدوس على الماء، لكننا نفكر أكثر قليلاً، فقط لفترة أطول قليلاً وسوف ينجح الأمر. ولكن ماذا لو لم يكن هناك أجر؟ ليس من السهل وصف شيء ما بأنه فاشل، لكنها حقيقة يجب على الجميع التعامل معها في وقت أو آخر. والخبر السار هو أنه عندما يكون برنامج بناء الروابط، يمكنك التعلم من أخطائك، والحفاظ على الدروس المستفادة من نجاحك وشق طريق جديد. لكن الخطوة الأولى هي الاعتراف بأنك بحاجة إلى واحدة.

لقد مرت 7 سنوات منذ أن بدأت في الارتجال وما زال هذا الأمر يجعل نبضي يتسارع في كل مرة، لأنه لا يوجد شيء سهل في هذا الأمر. وليس هناك شيء سهل في الحصول على الروابط أيضًا. كلاهما من المساعي التي تنطوي على الالتزام والمخاطرة. لكن ما يمكن أن نأخذه معنا من أي عرض ارتجالي جيد هو أن الاستماع إلى الاقتراحات، وقبولها وتضخيمها ومعرفة متى يجب التوقف عن ذلك، هي أمور حيوية لإنجاح أي شيء. أوه، وروح الدعابة لا تؤذي أيضًا. إن تعلم الضحك على أخطائك والحفاظ على رأسك مرفوعًا في مواجهة الكوارث سيجعلك منشئ روابط أفضل وربما شخصًا أفضل أيضًا.