Rewrite this title: دروس Google I/O وSMX المتقدمة – Android ولا تهزم مات كاتس في البلياردو

ستساعدك المقالة التالية: دروس Google I/O وSMX المتقدمة – Android ولا تهزم مات كاتس في البلياردو

خلال الشهر الماضي، كان هناك 3 مؤتمرات رئيسية في عالم البحث الجديد: جوجل آي/أو, Apple المؤتمر العالمي للمطورين، & إس إم إكس المتقدم.

لقد حضرت الاجتماع الأول والأخير ولكن لا بد أنه كان هناك بعض التداخل مع دعوتي لحضور المؤتمر Apple WWDC. 🙂

كان مؤتمر Google I/O عبارة عن مؤتمر حقيقي لنظام Android حيث لاحظت وجود الكثير من مطوري iPhone السابقين المحبطين الذين كانوا الأكثر صوتًا خلال المؤتمر Apple طعنات في المؤتمر.

مات كاتس كنت أيضًا في Google I/O لإجراء مراجعات لموقع تحسين محركات البحث (SEO) والتي كانت واحدة من أكثر الجلسات حضورًا بالإضافة إلى جلسات Android.

في Google I/O 2009، لم يكن مات ملحوظًا بشكل جيد، على سبيل المثال أثناء الغداء عندما كنت معه، داني سوليفان، & إم جي سيجلر ل تك كرانش جلس أحد الأشخاص وهو يتحدث إلى MG حول موقع المرافقة الخاص به وكيفية التلاعب بـ Google للحصول على التصنيفات دون أن يكون لديه أي فكرة عما يفعله Matt.

كان الأمر مختلفًا تمامًا هذا العام، حيث كان عدد الأشخاص المحيطين بمات بعد جلسته أكبر من أي مؤتمر بحث شاركت فيه، وأجرؤ على القول إن ذلك قد يكون نتيجة قيام مات بعمل مقاطع فيديو تعليمية منتشرة على نطاق واسع.

حتى أنه كان لديه أشخاص يطلبون توقيعه في ذلك الوقت أيضًا في جولته الأوروبية وبعد فترة وجيزة قال إنه لم يُطلب منه ذلك من قبل.

بعد ثلاثة أسابيع في نفس مبنى Moscone West في سان فرانسيسكو، بدأ مؤتمر WWDC وتم إطلاق iPhone 4 رسميًا.

يلحق جهاز iPhone 4 بالبعض ولكنه لا يزال متخلفًا عن العديد من ميزات المواصفات الخاصة ببرامج Android لهذا العام ولكن لا يزال لديه حصة ذهنية في جمالياته وممارساته التسويقية.

إنه منتج عالي الجودة، كما يتضح بالفعل من خلال الطلبات المسبقة التي تم بيعها، سيعمل بشكل جيد للغاية ولكن مع مرور العام، سيصبح الناس أكثر وعيًا بالاختيارات والخيارات الأعمق التي يوفرها Android بدلاً من مجرد اتباع Apple عقيدة.

ويتجلى ذلك من خلال مؤتمر SMX Advanced نفسه حيث إذا ليزا بارون تمكنت من الحضور، ولن تجد صعوبة في العثور على مستخدمي هواتف Android وهو ما أكدته المحاولة ذاتها ستجعلك تبكي في الزاوية في مؤتمرات البحث الماضية.

منذ عام مضى، كانت على حق عندما تحدثت لأول مرة على Android في SMX Advanced 2009 فيما يتعلق بمجموعة برامج الهاتف المحمول الناشئة هذه من Google والتي تم التعامل معها في ذلك الوقت كما يلي شرب حتى الثمالة هو الآن حيث بالكاد كان لدى أي شخص في المؤتمر هاتف يعمل بنظام Android أو حتى سمع عنه.

وبعد مرور عام، لم أكن بحاجة إلى التغلب على طبلة Android في العرض التقديمي الخاص بخدمات الموقع، حيث تم التطرق إلى Android في كل عرض تقديمي للهاتف المحمول في المؤتمر.

يؤدي هذا بعد ذلك إلى الدرس الذي يجب أن يتعلمه الجميع عند حضور مؤتمر مع مات كاتس وهو عدم التغلب عليه في البلياردو.

سبب قولي هذا هو أنني كنت شريك مات في البلياردو العام الماضي عندما فزنا بالمباراة الأولى ثم خسرنا الثانية.

حتى يومنا هذا، لم يتم رؤية الأشخاص الذين ضربونا في أي مؤتمر بحث أو في SERPs منذ ذلك الحين.

لقد لعبت هذا العام ضد مات لأنني بحكمة، في الماضي، اختنقت عندما ضربت الكرة الثامنة بينما كان مات & كريس إلويل أتغلب على نفسي & شون موريارتي (كلا كريس وشون من وسائل الإعلام الباب الثالث الذي يضع على SMX).

وهكذا تم حفظ الترتيب الضئيل الذي حصلت عليه ودعاني مات إلى جوجلبليكس لمباراة العودة.

لذا، باختصار شديد، كن على دراية بكل من Android وما إذا كان يجب عليك حقًا رمي الكرة رقم 8 عند لعب Matt Cutts.