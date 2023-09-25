Rewrite this title: دعونا نتحدث عن المواقع الصغيرة والانخفاضات في حركة المرور: اسأل أحد كبار المسئولين الاقتصاديين

ستساعدك المقالة التالية: دعونا نتحدث عن المواقع الصغيرة والانخفاضات في حركة المرور: اسأل أحد كبار المسئولين الاقتصاديين

سؤال اليوم عن تحسين محركات البحث يأتي من كيت في لويزفيل، التي كتبت:

“أعمل في شركة تقوم ببناء مواقع صغيرة للعملاء.

ما هي العوامل التي يجب أن أركز عليها عندما يكون هناك انخفاض في عدد الزيارات العضوية؟

في الربع الرابع من عام 2021، على سبيل المثال، قمنا بتغيير العلامة التجارية وتم تغيير البيانات التعريفية.

فهل سيكون لذلك تأثير كبير على حركة المرور في المستقبل؟”

بالمعنى الدقيق للكلمة، لا يوجد شيء مختلف عندما يتعلق الأمر بكيفية تعامل محركات البحث مع موقع مصغر مقابل موقع ويب عادي.

ما زالوا ينظرون إلى عناوين URL، والروابط، والعناوين، والمحتوى، ومئات من عوامل التصنيف الأخرى، لذا فإن أفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO) لتشخيص انخفاض التصنيفات ستنطبق على المواقع الصغيرة أيضًا.

دعونا نتحدث أولاً عن قطرات المرور

أريد أن أشارك بعض الأفكار حول المواقع المصغرة بشكل عام، ولكن قبل أن نفعل ذلك، دعونا نلقي نظرة على كيفية التعامل مع هذا الانخفاض في عدد الزيارات.

الإجابة المحددة لسؤال البيانات الوصفية الخاص بك هي: ربما.

إذا قمت بتغيير علامة العنوان بشكل جذري من أن تكون ذات صلة بصفحتك، على سبيل المثال، “الصفحة الرئيسية” – فمن المحتمل أنك لا تحصل على تصنيف جيد لاستعلامك ولا تحصل على العديد من النقرات إذا حصلت على التصنيف.

(تذكير لطيف: الأوصاف التعريفية والكلمات الرئيسية ليست عوامل تصنيف في محركات البحث الرئيسية. ومع ذلك، فإن الوصف يستطيع يكون لها تأثير على نسب النقر إلى الظهور – عندما تقرر Google عرض ما كتبته فعليًا.)

والخبر السار هو أن تغييره مرة أخرى ورؤية ما يحدث هو اختبار سهل وسريع حقًا.

أول شيء يجب فعله عند حدوث انخفاض في حركة المرور على أي موقع هو فهم مكان حدوث الانخفاض في حركة المرور.

هل هو استعلام محدد أم مجموعة استعلامات؟ هل هي صفحة معينة أم مجموعة صفحات؟ هل هو على مستوى الموقع؟

ابحث عن الأنماط. قد يكون “نمطًا” واحدًا للكلمة الرئيسية (على سبيل المثال، الكلمات الرئيسية حول قسم معين من الموقع) أو قد يكون قالب صفحة معين.

هذه المعلومات يمكن أن توجهك إلى أين تبحث.

بمجرد معرفة مكان انخفاض عدد الزيارات، ابحث عن هذا الاستعلام/الصفحة وشاهد ما سيحدث.

إذا لم تظهر على الإطلاق، فافحص موقعك بحثًا عن مشكلة فنية.

إذا كنت حاضراً، هل قفز شخص آخر على موقعك؟

إذا فقدت التصنيف، فيجب عليك أولاً أن تسأل عن التغييرات التي تم إجراؤها على الصفحة.

غالبًا ما يكون هناك خطأ في علامة عنوان أو تغيير محتوى غير مرغوب فيه أو مشكلة فنية عشوائية.

على افتراض عدم وجود أي تغيير على خطأ، فإن الخطوة التالية تتطلب بعض البحث الذاتي.

اسأل نفسك: “هل هذه حقًا أفضل نتيجة للمستخدم؟ إذا كنت أبحث في هذا الاستعلام، فهل هذا ما أريد؟ هل هو أفضل مما يفوقني؟”

في كثير من الأحيان، كمحترفي تحسين محركات البحث، نفكر فيما يتعلق بالتسويق الدفعي – “كيف يمكنني الحصول على تصنيف لهذه الصفحة لهذا الاستعلام” ولكن النجاح الحقيقي يأتي من عقلية التسويق الجذابة لفهم ما يحاول المستخدم القيام به وإنشاء شيء يحقق ذلك .

نحن نرى هذا أ كثير مؤخرًا مع تحديثات Google الأساسية.

استعلامات البحث التي كانت تستخدم لعرض صفحات وصف المنتج تعرض الآن توصيات وقوائم منسقة لأفضل المنتجات في تلك الفئة.

قررت Google أن هذه الصفحات تخدم المستخدم بشكل أفضل من صفحة منتج واحد.

إذا حدث شيء كهذا في منطقتك، فالحل الوحيد هو إعادة تقييم المحتوى الخاص بك في سياق الاستعلام وما تعرضه المحركات.

عادة، لا يكون هذا سريعًا أو رخيصًا، ولكنه أفضل طريقة لتحقيق النجاح.

حسنًا، لنتحدث عن المواقع المصغرة

باستثناء بعض الحالات النادرة، فأنا لست من أشد المعجبين بالمواقع المصغرة.

تحبها العلامات التجارية الكبرى لأنها تستطيع استئجار بائع أرخص/أسرع ليأتي لبعض المشاريع الصغيرة ويبقيها منفصلة عن قاعدة التعليمات البرمجية لموقعها الرئيسي، والميزانيات، والعمليات، وما إلى ذلك – ولكن هناك العديد من العيوب.

لقد رأيت شركات تنفذ مواقع مصغّرة إلى الحد الذي أصبح فيه تدفق المستخدم: أدخل على موقع الويب الرئيسي، وانقر فوق عرض ترويجي للانتقال إلى الموقع المصغر، ثم انقر فوق عبارة أخرى تحث المستخدم على اتخاذ إجراء للعودة إلى موقع الويب الرئيسي.

يبدو أن هذا يمثل الكثير من النفقات العامة غير الضرورية التي تقدم المزيد من نقاط الانطلاق للتحويل.

يمكن أن يكون أيضًا كابوسًا لتتبع التحليلات.

من منظور تحسين محركات البحث (SEO)، يبدأ الموقع المصغر من جديد بدون أي من نظام تصنيف الصفحات (PageRank) أو عصير الارتباط أو سلطة المجال الخاصة بموقع الويب الرئيسي.

سواء كنت تؤمن بمثل هذه المقاييس أم لا، فإن الروابط لا تزال مهمة – وغالبًا ما تحتوي المواقع المصغرة على روابط أقل لصفحاتها مما لو تم وضعها في النطاق الرئيسي.

والمسألة الأخرى هي المنافسة. في كثير من الأحيان، لا يتعاون الموقع المصغر الذي تديره وكالة أخرى مع الوكالة التي تقوم بإنشاء موقع الويب الرئيسي، وينتهي الأمر بالتنافس على نفس الكلمات الرئيسية.

في بعض المساحات، يمكن أن تكون فكرة جيدة أن تمتلك نتيجة البحث وتضغط على الصفحات الأخرى – ولكن المفتاح هنا هو أن يكون لديك خطة وتتعاون مع الموقع الرئيسي.

قد يكون امتلاك نتائج بحث متعددة أو دفع شيء آخر إلى ORM (إدارة السمعة عبر الإنترنت) أحد الأسباب وراء قيامك بذلك يريد موقع مصغر.

يمكن أن يكون البحث المدفوع أيضًا سببًا آخر.

لن يسمح لك Google وBing بعرض إعلانين من نفس النطاق، ولكن إذا كان لديك موقع مصغر، فيمكنك وضع إعلانين مختلفين على نفس الاستعلام.

بشكل عام، إذا لم يكن هناك سبب وجيه ل موقع مصغر، أوصي فقط بإنشاء صفحة أو قسم جديد على الموقع الرئيسي.

عندما تكون في شك، دع تجربة المستخدم تملي القرار، وليس تحسين محركات البحث.

إذا كان سيتم تصنيفها بشكل مختلف أو كان هناك سبب وجيه لإبعاد المستخدمين عن بعضهم البعض، فقم بإنشاء موقع مصغر.

إذا لم يكن الأمر كذلك، فستحصل على تصنيفات أقوى ومزيد من النجاح من خلال تضمينه في النطاق الرئيسي.

المزيد من الموارد: