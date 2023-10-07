Rewrite this title: دعوى براءة اختراع ياهو: توقيت مؤسف قبل الاكتتاب العام Facebook

ستساعدك المقالة التالية: دعوى براءة اختراع ياهو: توقيت مؤسف قبل الاكتتاب العام Facebook

مع Facebook على وشك الاكتتاب العام الأولي للتكنولوجيا، رفعت شركة ياهو دعوى قضائية لانتهاك براءات الاختراع تقول إن الشبكة الاجتماعية استخدمت التكنولوجيا بشكل غير لائق بطريقة تنتهك عشرة من براءات اختراع ياهو. وتأتي الدعوى، التي تم رفعها يوم الاثنين أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا، في وقت يقوم فيه المستثمرون بفحصها بعناية Facebookالأصول والالتزامات المحتملة. مما لا شك فيه أن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة ياهو يأمل في ذلك Facebook سوف ترغب في تسوية هذه المسألة بسرعة قبل الاكتتاب العام.

قبل الاكتتاب العام الأولي لشركة Google في عام 2004، رفعت شركة Yahoo دعوى قضائية ذكرت فيها أن Google قد انتهكت براءات الاختراع المتعلقة بالدفع لكل نقرة وأنظمة العطاءات والتصنيف الإعلانية. توصلت الشركتان إلى تسوية قبل أسبوعين من الاكتتاب العام، والتي منحت ياهو 2.7 مليون سهم من أسهم جوجل بقيمة 290 مليون دولار تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، وافقت جوجل في النهاية على ترخيص العديد من براءات اختراع ياهو.

متحدث باسم Facebook أصدرنا البيان التالي بخصوص الدعوى القضائية التي رفعتها شركة ياهو:

“نشعر بخيبة أمل لأن شركة Yahoo، الشريك التجاري القديم لشركة Facebook والشركة التي استفادت بشكل كبير من ارتباطها بـ Facebook، قررت اللجوء إلى القضاء. ومرة أخرى، علمنا بقرار ياهو بالتزامن مع وسائل الإعلام. سندافع عن أنفسنا بقوة ضد هذه التصرفات المحيرة”.

بينما Facebook يخطط للدفاع عن الدعوى القضائية، وأشار المتحدث باسم ياهو إلى الثقة في قضية شركته:

“هذه التقنيات هي أساس أعمالنا التي تستقطب أكثر من 700 مليون زائر فريد شهريًا وتمثل روح الابتكار التي تقوم عليها Yahoo! مبني. لسوء الحظ، الأمر مع Facebook لا يزال دون حل ونحن مضطرون لطلب الانتصاف في المحكمة الفيدرالية. نحن واثقون من أننا سننتصر».

في الماضي، Facebook وكان ياهو شريكين تجاريين في علاقة متبادلة المنفعة. ومع ذلك، فإن الدعوى القضائية تعرض تلك العلاقة التجارية للخطر ومن المرجح أن تؤثر على وجهة نظر المستثمرين Facebook كاستثمار. الدعوى تدعي ذلك Facebook أساء استخدام التكنولوجيا المتعلقة بالإعلان والشبكات الاجتماعية والاتصالات والخصوصية والبرمجة.

[Sources Include: CNET & Venture Beat]