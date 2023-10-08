Rewrite this title: دعوى قضائية ضد بايدو من قبل نشطاء نيويورك

ستساعدك المقالة التالية: دعوى قضائية ضد بايدو من قبل نشطاء نيويورك

لم يعد هناك الكثير من الأسواق التي لم يعد فيها Google هو اللاعب المهيمن (في الواقع، انخفض عددنا إلى ثلاثة أو أربعة، اعتمادًا على الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر؛ تدير Google نتائج البحث لشركة Yahoo Japan، التي تتصدر اليابان) . ومع ذلك، هناك دولة واحدة من غير المرجح أن تأخذ فيها جوجل زمام المبادرة في أي وقت قريب: الصين. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انسحاب جوجل من الصين بسبب المخاوف بشأن مطالب الرقابة، ولكن يمكنك أيضًا إلقاء اللوم على عدم بذل جوجل للجهود تجاه بايدو – موقع البحث الصيني الذي يضم أكثر من نصف إجمالي حركة البحث.

تلتزم بايدو بالقيود الحكومية الصينية، مما يعني حجب قائمة طويلة من المواقع من نتائجها. وقد تضمنت هذه العناصر التاريخية مثل الكتابات والصور والمحتويات الأخرى الموجودة على الموقع احتجاجات ميدان تيانانمن; المحتوى الذي يعارض الحكومة الصينية بشكل علني؛ وأي شيء آخر تعتبره الحكومة الصينية «مزعزعًا للاستقرار الاجتماعي». ومع ذلك، وفقًا لمجموعة من الناشطين في نيويورك، فإن هذه ليست أخبارًا سيئة فحسب، بل إنها غير قانونية.

وتهدف هذه المجموعة من الناشطين المؤيدين للديمقراطية إلى مقاضاة شركة بايدو بمبلغ 16 مليون دولار أمريكي، بدعوى أن كتاباتهم ــ التي تم حظر محتواها ــ ينبغي حمايتها، حتى في الصين، وذلك بفضل القوانين الأميركية المتعلقة بحرية التعبير. ولا تحاول المجموعة تغيير أي من سياسات بايدو لأنه، وفقاً لمحامي المدعين ستيفن بريزيوسي، “سيكون من غير المجدي أن نتوقع تغيير بايدو”.

يقع مقر بايدو في جمهورية الصين الشعبية، ولكنها تعمل في كل من الصين واليابان ويتم تداول أسهمها علنًا في سوق الأسهم الأمريكية. ونظراً لتعقيد القانون الدولي، فإن هذه هي القضية الأولى من نوعها. وستشكل النتائج أولوية مهمة فيما يتعلق بالتدخل القانوني للولايات المتحدة في شؤون المجموعات الأجنبية التي تتاجر في الولايات المتحدة. وقد تم فتح القضية أمام المحكمة في المنطقة الجنوبية من نيويورك بموجب القضية رقم 11-03388. ولم يعلق ممثلو بايدو بعد.

[via Reuters]