Rewrite this title: دفن هذه الأساطير البحث القاتلة

ستساعدك المقالة التالية: دفن هذه الأساطير البحث القاتلة

كل ثقافة لها أساطيرها الخاصة، ومعظمها يستند في الأصل إلى حقائق. ومع ذلك، حتى مع تغير الحقائق، فإن الأساطير التي تقف وراءها تفشل في التزحزح. في عالم تحسين محركات البحث (SEO) المهووس العبقري غريب الأطوار، ليس من المستغرب أن تظل بعض الخرافات المتعلقة بتحسين محركات البحث (SEO) التي كانت صحيحة في السابق موجودة لفترة طويلة بعد فترة طويلة من ظهورها. فيما يلي بعض الخرافات الشائنة حول تحسين محركات البحث (SEO) التي لا يزال الناس (تلميح: ربما أنت) يؤمنون بها ويضيعون المال عليها.

1: تشبع الكلمة الرئيسية هو مقياس رئيسي

هل تتذكر عندما كان AltaVista أحد أفضل مواقع البحث، وكان الوصول إلى “النسبة المئوية السحرية” لتشبع الكلمات الرئيسية يضمن لك تقريبًا وضعك في الصفحة الأولى؟ كان رقم التشبع هذا بمثابة رصاصة سحرية، لذا فلا عجب أن يتمسك به الناس – حتى بعد أن لم يعد صحيحًا.

الإفراط في الملء: نادرًا ما يكون أمرًا جيدًا.

في هذه الأيام، لا تحتوي أفضل المواقع على نسبة تشبع تبلغ 2.318762419%. عادةً ما يكون لديهم نسبة تشبع أقرب إلى 0.5% ويستخدمون كتابة سهلة القراءة. وبما أن روبوتات البحث قد تم تعليمها كيفية فهم اللغة البشرية والترابط بين الكلمات، فقد ازدهر المحتوى المكتوب بشكل جيد بينما تم دفن المحتوى المشبع.

2: الكلمات الرئيسية الوصفية رائعة للحشو!

نظرًا لأن إخفاء الكلمات الرئيسية عن زوار الموقع أثناء عرضها على محركات البحث قد تم الاعتراف به منذ فترة طويلة على أنه تكتيك القبعة السوداء، فقد حاول مُحسنو محركات البحث إيجاد طرق مشروعة لإدخال الكلمات الرئيسية في المحتوى. المكان الأكثر شيوعًا للقيام بذلك هذه الأيام هو حقل الكلمات الرئيسية الوصفية.

المس القبعة السوداء وسوف تتعرض للهجوم.

هل رأيت نهاية ؟ حسنًا، هذا ما حدث بالأساس للكلمات الرئيسية التعريفية. بعد سنوات من إساءة استخدام القبعة السوداء، أسقطت Google ومحركات البحث الكبرى الأخرى الكلمات الرئيسية الوصفية كعامل تصنيف. كان قسم Iktomi من HotBot هو الخوارزمية الأخيرة التي تهتم بالكلمات الرئيسية الوصفية – وحتى ذلك انتهى قبل خمس سنوات (أو لترجمة ذلك إلى سنوات التكنولوجيا: ).

3: العلامات البديلة رائعة للحشو!

العلامات البديلة – النص البديل للصور الذي يشير إلى محركات البحث وزوار الموقع ضعاف البصر حول موضوع الصورة – لا تزال ذات صلة بتحسين الصورة، بالتأكيد. ومع ذلك، فإن حشوها يقلل من فرص العثور عليك في عمليات البحث عن الصور. كما أن البرامج المعروفة باسم قارئات الشاشة تقدم للمكفوفين عرضًا صوتيًا لما يقوله الموقع، وعندما تصل التطبيقات إلى العلامات البديلة المحشوة، يتعين على الأشخاص الاستماع إلى قائمة المصطلحات الخاصة بك. مزعج، كثيرا؟ إذا رآك هؤلاء العميان، فسوف يطردونك من مكانك.

اه انتظر.

على محمل الجد، لا تعبث مع غير المبصرين.

4: المزيد من المحتوى هو الأفضل دائمًا!

المحتوى هو الملك، كما نعلم جميعا. ولهذا السبب تقوم العديد من الشركات بتعيين موظفين مستقلين لكتابة مئات الصفحات لمواقعها. وبفضل قصر النظر، فإنهم يدفعون لشخص ما في بلد من بلدان العالم الثالث مقابل محتوى بنس واحد لكل كلمة يبدو وكأنه محتوى بنس واحد لكل كلمة. لأن المحتوى هو المحتوى، أليس كذلك؟

انت تحصل على ما تدفع ثمنه.

خطأ. إنه يقتل مشاركة الزائرين، ويقلل من فرصتك في الحصول على روابط واردة وروابط اجتماعية، ويقضي على سمعة موقعك. والأسوأ من ذلك، بفضل تحديث Panda من Google ــ تحديث محرك البحث الذي يهدف إلى سحق المحتوى غير المرغوب فيه ــ فإن إنتاج كميات كبيرة من المحتوى الخفيف سوف يؤدي إلى تصنيفك بشكل كبير.

5: كشط المحتوى يساعد في ترتيب بحثك

إذا قام شخص آخر بنشر مقال أو صفحة ذات تصنيف جيد حقًا، فإن نسخها من موقعه ونشرها بنفسك هو فوز محركات البحث، أليس كذلك؟

الاستنساخ: هكذا بدأت الإمبراطورية.

أولاً، يعد تكرار المحتوى الذي لا يخصك أمرًا غير أخلاقي تمامًا. ثانيًا، سيتم وضع علامة عليك كبريد عشوائي بسرعة أكبر من أي تكتيك آخر. ثالثًا، إذا ثبت أنك تقوم باستخراج المعلومات، فسيتم إدراج موقعك في القائمة السوداء ضمن SERPs. ورابعًا، من الممكن أن تتم مقاضاتك بسبب ذلك، وذلك بفضل قوانين الملكية الفكرية الضمنية للإنترنت.

6: تقديم تعليقات عديمة الفائدة على المدونات يؤدي إلى إنشاء رابط

يا هذا! الشخص الذي يتخطى هذه المقالة وينتقل مباشرة إلى قسم التعليقات لأنك تعلم أننا موقع PR7. تريد ترك تعليق يحتوي على رابط يعود إلى موقعك، أليس كذلك؟ أو هل لديك فقط رابط اسم المستخدم الخاص بك مع اسم مستخدم واضح يعتمد على الكلمات الرئيسية لنص الربط الخاص بك؟

لا يا سيدي، نحن حقًا لا نريد رسائلك غير المرغوب فيها.

انظر، إليك المشكلة: أكثر من 95% من المدونات تستخدم ما نسميه علامة nofollow افتراضيًا. تمنع هذه العلامة تعليقك غير المفيد من الحصول على أي رابط. إذا كنت ترغب في الحصول على رابط من موقع يتمتع بعلاقات عامة عالية، فيجب عليك أ) كتابة مقالة رائعة وعرضها على الموقع، ب) التحدث إلى قسم الإعلانات بالموقع، أو ج) كتابة تعليق مقنع بما يكفي لجذب المؤلف وغيره سيرغب القراء في الارتباط بالمحتوى المذكور.

ربما لن تمشي تحت السلم. ربما تعتقد أن الآلهة اليونانية تتحكم في الطقس. ربما لن تطعم جريملينك بعد منتصف الليل. وهذا يجعلك ملتوي. لكن تصديق هذه الخرافات؟ هذه طريقة مؤكدة لتدمير نجاح موقعك.