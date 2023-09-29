Rewrite this title: دليل المبتدئين للروابط الواردة: ما هي وكيفية الحصول على المزيد منها

ستساعدك المقالة التالية: دليل المبتدئين للروابط الواردة: ما هي وكيفية الحصول على المزيد منها

الروابط الداخلية، الروابط الخلفية، الروابط الواردة.

جميعها تعني نفس الشيء – ملكية الويب الخاصة بشخص آخر ترتبط بموقعك.

ارتباط تشعبي من صفحة ويب إلى أخرى.

جزء بسيط لا يتجزأ من الإنترنت.

اقضِ أي وقت في صناعة تحسين محركات البحث (SEO) وستعتقد أن الروابط تساوي الربح بشكل مباشر.

يقضي بعض محترفي تحسين محركات البحث (SEO) حياتهم المهنية بالكامل في التخصص في الحصول على الروابط.

لماذا يتم البحث عنهم وكيف يمكنك الحصول عليهم؟

لماذا تعتبر الروابط الواردة مهمة

رتبة صفحة

لفهم سبب أهمية الروابط من صفحات الويب الأخرى لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO)، نحتاج إلى إلقاء نظرة على خوارزمية PageRank الخاصة بشركة Google.

تم تطوير نظام PageRank لمساعدة Google في فهم مدى ملاءمة صفحة الويب لبقية الويب.

في جوجل المؤرشفة الآن صفحة التوجيه، تم وصف نظام ترتيب الصفحات بأنه يعمل

“… عن طريق حساب عدد وجودة الروابط إلى الصفحة لتحديد تقدير تقريبي لمدى أهمية موقع الويب. الافتراض الأساسي هو أن المواقع الأكثر أهمية من المرجح أن تتلقى المزيد من الروابط من مواقع الويب الأخرى.

هذا الاعتراف من Google بأن الروابط مهمة لعملية التصنيف الخاصة بها هو ما دفع الصناعة بأكملها إلى مطاردتها.

محركات البحث الأخرى

إن Google ليس محرك البحث الوحيد الذي يستخدم الروابط الواردة كإشارة تصنيف.

بنج تعليمات مشرفي المواقع وكيفية القيام بذلك يذكر الدليل كيفية إدراك محرك البحث للروابط:

“يفضل Bing رؤية الروابط التي تم إنشاؤها بشكل عضوي. وهذا يعني في الأساس أن الروابط تم إنشاؤها بواسطة أشخاص يرتبطون بالمحتوى الخاص بك لأنهم يجدون قيمة في المحتوى الخاص بك. وهذه إشارة مهمة لمحرك البحث لأنه يُنظر إليها على أنها تصويت بالثقة في المحتوى.

تأخذ Yandex أيضًا في الاعتبار الروابط الواردة ضمن خوارزميتها.

ويعطي الهداية في ذلك وثائق الدعم عن أهمية الروابط وكيفية اكتسابها.

القوة المدركة للروابط

عندما تم استطلاع رأي Moz في عام 2015، أكثر من 150 أبلغ متخصصو تحسين محركات البحث (SEO) عما يعتقدون أنه أهم العوامل التي تؤثر على قدرة الصفحة على التصنيف الجيد.

صنف المشاركون “مستوى النطاق، وميزات سلطة الارتباط” باعتبارها العوامل الأكثر تأثيرًا، تليها “مقاييس الارتباط على مستوى الصفحة”.

على الرغم من أن هذه دراسة مبنية على الآراء، إلا أنها توضح الأهمية المتصورة للروابط داخل الصناعة.

ما الذي يجعل الارتباط ذا قيمة

لا يتم إنشاء كل رابط على قدم المساواة. وهذا يعني أنه لن يكون كل رابط مفيدًا لموقع ما كما هو الحال لموقع آخر.

ويرجع ذلك إلى الطرق التي تستخدم بها محركات البحث الروابط لتحديد مدى ملاءمة وسلطة صفحة الويب لبحث معين.

أهمية

تنص جوجل في وثائق المساعدة:

“يفسر محرك البحث Google الرابط من الصفحة “أ” إلى الصفحة “ب” على أنه تصويت من الصفحة “أ” للصفحة “ب”. والأصوات التي تدلي بها الصفحات التي تعتبر في حد ذاتها “مهمة” لها وزن أكبر وتساعد في جعل الصفحات الأخرى “مهمة”.

سيكون الرابط من موقع ويب الذي يعتبر مهمًا أكثر فائدة لموقعك من الرابط من موقع ويب أكثر من الرابط المنخفض الأهمية.

ولكن هناك تحذير لهذا. ملاءمة.

ملاءمة

ليست “أهمية” الصفحة فقط هي التي تحدد مدى فائدتها في تحديد ترتيب الصفحة التي ترتبط بها.

سيكون لمحتويات صفحة الارتباط أيضًا تأثير.

إن التأكد من أن موقع الويب يحتوي على موضوع مشابه أو مرتبط بالصفحة التي يتم الارتباط بها سيساعد في تعزيز موضوع تلك الصفحة.

وهذا بدوره يمكن أن يساعد في أن يُنظر إليه على أنه أكثر صلة باستعلامات البحث حول هذا الموضوع.

كلمة حول المقاييس

هناك العديد من الأدوات المتاحة التي تحتوي على مقاييس لمساعدتك في قياس أهمية الصفحة.

ربما تكون قد صادفت نتائج “سلطة المجال” و”سلطة الصفحة” و”تصنيف المجال” من قبل.

هذه هي محاولات الشركات المصنعة للأداة لتحديد كيفية إدراك محركات البحث لأهمية صفحة الارتباط.

يمكن أن تكون أدلة مفيدة ولكن من المهم أن تتذكر أنها لا تستخدمها أو توصي بها محركات البحث نفسها.

لم يعد هناك أي نتيجة يمكن الوصول إليها بشكل عام حول كيفية تصنيف Google لسلطة الصفحة.

لماذا يعد الحصول على الروابط أمرًا خطيرًا؟

إرشادات محرك البحث

على الرغم من أن الروابط هي وسيلة جيدة لمحركات البحث للحصول على تحقق من طرف ثالث بشأن أهمية الصفحة، إلا أنه من السهل أيضًا التلاعب بها.

على مر السنين، تعرض نظام التصويت للخطر من خلال شراء الروابط وتبادل الروابط والمخططات الأخرى.

ونتيجة لذلك، كان على محركات البحث أن تصبح استباقية في تحديد مكان الحصول على الروابط بغرض الحصول على تصنيفات أعلى.

لدى Google إرشادات صارمة بشأن ما يعتبر رابط التلاعب. كما يفعل بنج، و ياندكس.

لا ترغب محركات البحث في إنشاء روابط تعطي انطباعًا مصطنعًا بأن الموقع أكثر صلة وأهمية مما هو عليه الآن.

يمكن أن تكون العقوبات المفروضة على المشاركة في بناء الروابط التي تتعارض مع الإرشادات شديدة.

في بعض الحالات، قد تتم إزالة مواقع الويب بالكامل من صفحات نتائج محرك البحث.

وهذا يجعل بناء الارتباط موضوعًا مثيرًا للجدل.

إن مجرد ممارسة محاولة زيادة الروابط من أجل التصنيف يتعارض من الناحية الفنية مع إرشادات معظم محركات البحث الرئيسية.

الروابط تتغير مع مرور الوقت

النقطة المهمة الأخرى التي يجب ملاحظتها هي أن قيمة الارتباط تتغير بمرور الوقت.

على سبيل المثال، ماذا لو غيّرت الصفحة المرتبطة بصفحتك محتواها؟

قد تزداد أهمية هذا الرابط لموقعك إذا أصبح المحتوى أكثر توافقًا مع موقعك.

إذا اكتسب موقع ويب مرتبط بموقعك روابط أكثر صلة بنفسه، فقد يُنظر إليه على أنه أكثر سلطة من قبل محركات البحث.

وهذا يمكن أن يجعل الارتباط بموقعك أكثر قوة.

ومن الممكن أن يحدث العكس أيضًا بالطبع.

ماذا لو تم اختراق الموقع المرتبط بموقعك؟

وفجأة سيتغير مفهوم محركات البحث لما يدور حوله هذا الموقع، وكذلك مدى صلته بموقعك.

طرق جيدة للحصول على الروابط

السؤال الأهم هو، إذا كانت الروابط قوية جدًا، فكيف يمكنك الحصول على المزيد منها؟

فيما يلي نظرة عامة سريعة على بعض الأساليب الشائعة للحصول على روابط جديدة.

ومع ذلك، فإن بناء الروابط يجب أن يكون استراتيجية، وليس تكتيكًا.

يجب أن يكون مزيجًا من تسويق المحتوى الرائع وبناء العلاقات.

هذه المقالة هي مقدمة للروابط الواردة.

ليس لدي ما يكفي من الوقت للخوض في التفاصيل حول كيفية إنشاء استراتيجية فعالة لبناء الروابط.

لمزيد من المعلومات حول ذلك يجب عليك إلقاء نظرة على هذه المقالات:

تكتيكات بناء الروابط المشتركة

محتوى جديد

إحدى الطرق الجيدة لإنشاء روابط إلى موقع الويب الخاص بك هي إنشاء محتوى تجده المواقع الأخرى مفيدًا ومثيرًا للاهتمام وجديرًا بالارتباط.

تعتبر الحملات الإبداعية التي تم تصميمها أولاً كتسويق للمحتوى، وثانيًا كرابط مغناطيسي، تكتيكًا فعالاً.

تتخذ هذه الحملات الإبداعية أشكالًا عديدة.

من المحتمل أن يتم التقاط المقالات البحثية المثيرة للاهتمام والوسائط التفاعلية وأي شيء يمكن أن تراه يتم مشاركته بشكل جيد على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الناشرين الرقميين والارتباط به.

كن مصدرا للسلطة

من المرجح أن يكشف الفحص السريع لأي قائد فكري داخل الصناعة عن ثروة من الروابط التي تشير إلى موقعه.

لماذا؟

لأنه يتم الرجوع إليها من قبل المنشورات الأخرى.

خذ بعين الاعتبار مجلة محرك البحث نفسها.

تشير أداة الإبلاغ عن الروابط الخلفية التي أستخدمها إلى أن موقع الويب يحتوي على ما يزيد عن 14 مليون رابط يشير إليه. وغالبا ما يستخدم كمصدر موثوق في المنشورات الأخرى.

تعد العلاقات العامة الرقمية مثالاً على الاستفادة الفعالة من الخبرة.

إن الاتصال بالصحفيين كمصدر للمعلومات التي يمكنهم استخدامها في القصة يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى الارتباط بموقعك على الويب.

وينطبق هذا بشكل خاص إذا كان لديك أصل على موقع الويب الخاص بك يشير إليه الصحفي في قصته.

الروابط الموجودة

غالبًا ما يكون المكان السهل للبدء في إنشاء الروابط هو تحقيق أقصى استفادة من الروابط الموجودة.

كسر الروابط

باستخدام أداة التحقق من الروابط الخلفية مثل Ahrefs أو SEMrush أو SE Ranking، من الممكن معرفة أين تأتي الروابط إلى موقع الويب الخاص بك.

ستخبرك هذه الأدوات أيضًا ما إذا كانت هذه الروابط لا تزال موجودة أم أنها لم تعد تعمل.

إذا رأيت أنه كان لديك موقع ويب مرتبط بموقعك ولكن الرابط تعطل منذ ذلك الحين، فهناك احتمال بإعادة تنشيطه.

على سبيل المثال، عندما يتغير محتوى موقع ويب، غالبًا ما يتم إزالة الروابط.

في بعض الأحيان تتم إزالة الارتباط التشعبي نفسه على الرغم من أنه من المفترض أن يظل الارتباط موجودًا.

في هذه الحالات، قد تجد أنه من المفيد الاتصال بمالك الموقع والسؤال عما إذا كان من الممكن إعادة الرابط.

وصلات إلى 404 صفحة

مع مرور الوقت، أثناء قيامك بتغيير وتطوير موقع الويب الخاص بك، قد تسمح للصفحات بإرجاع رمز الحالة 404.

إذا كان لديك روابط من مواقع أخرى تشير إلى هذه الصفحات فإن قيمة تلك الروابط تفقد.

التحقق بانتظام من موقعك لمعرفة ما إذا كانت الصفحات التي تحتوي على رمز الحالة 404 تحتوي على روابط تشير إليها، وإعادة توجيه تلك الصفحات، يمكن أن تحتفظ بقيمة الرابط.

العلاقات القائمة

حيثما كان ذلك ممكنا الاستفادة من العلاقات القائمة.

من المحتمل أنه إذا كانت لديك علاقة حالية مع ناشر، فذلك لأن مؤسستك لها بعض الصلة بعلاقتهم.

وهذا يعني أن الرابط من موقعهم إلى موقعك قد يكون مفيدًا لقرائهم. وعلى هذا النحو، فإن الرابط منطقي.

الأندية المحلية

هل يلعب الكثير من أعضاء فريقك في نادٍ محلي؟ هل تشارك في المناسبات الخيرية؟

قد تكون هناك مؤسسات تشارك فيها بالفعل حيث يكون من المنطقي بالنسبة لها الارتباط بموقعك.

كلمة تحذير:

إذا كنت ترعى فريق كرة قدم محليًا وفي المقابل، يتم ربطه بموقعك على الويب الذي تدفع مقابل الارتباط.

من المحتمل جدًا أن تتمكن محركات البحث من استخدام سياق الصفحة التي يوجد بها الرابط لاستنتاج أنها رابط إلى منظمة راعية.

في هذه الحالة، يتم الإعلان عن الرابط على أنه مدعوم باستخدام سمة للارتباط.

وإلا، فقد تقع في خطأ مع خوارزمياتهم المصممة لاكتشاف التلاعب بالروابط.

الشركات المصنعة

هل أنت بائع تجزئة معتمد لمنتجات العلامة التجارية؟

غالبًا ما تقوم العلامات التجارية بإدراج تجار التجزئة على موقعها لمساعدة عملائها في العثور على موزع محلي.

تأكد من إدراجك في تلك القائمة.

إنه رابط وثيق الصلة بموقعك ويجب أن يشير أيضًا إلى تحويل حركة المرور إلى موقعك.

ما الذي عليك عدم فعله

هذا يمكن أن يملأ عدة مقالات.

هناك العديد والعديد من تقنيات بناء الروابط القديمة التي يمكن أن تلحق الضرر بموقعك.

للحصول على دليل أولي حول الأماكن التي لا يجب البحث فيها عن فرص بناء الروابط، أريد توجيهك إلى مقالة Brain Harnish: 10 روابط سيئة يمكن أن تسبب لك عقوبات من Google.

أريد أيضًا تقديم التماس نيابةً عن جميع مسؤولي مواقع الويب الذين يديرون مواقع الويب الشهيرة.

لا ترسل لهم بريدًا إلكترونيًا يطلب الرابط.

يتلقون مئات رسائل البريد الإلكتروني شهريًا يطلبون نفس الشيء.

فقط لأنهم اعتادوا على الارتباط بمخطط المعلومات الخاص بمنافسك لا يعني أنهم يريدون الارتباط بمخطط المعلومات الخاص بك بدلاً من ذلك.

هم قد إذا كان مخطط المعلومات الخاص بك يقدم المزيد من الأبحاث الحديثة وذات الصلة.

لن يفعلوا ذلك إذا كانت نفس المعلومات الموجودة في العلامة التجارية لشركتك.

كن حكيمًا في كيفية التواصل مع الناشرين. قم ببناء علاقات حيثما أمكن ذلك بدلاً من رسائل البريد الإلكتروني الباردة.

خاتمة

لا تزال الروابط الواردة ذات قيمة عالية في تحسين محركات البحث.

من الصعب إنشاء روابط واردة جيدة.

إذا كانت سهلة، فمن غير المرجح أن تساعد في تعزيز السلطة المتصورة لموقعك.

في أسوأ الأحوال، يمكن أن يؤدي إلى ركلة جزاء.

يعد بناء الروابط موضوعًا محل نقاش ساخن في عالم تحسين محركات البحث (SEO). ضع في اعتبارك أن إرشادات محرك البحث حول الحصول على الروابط كلها واضحة تمامًا.

يجب أن يكتسب موقعك الروابط بشكل طبيعي. حقا، دون تدخل من صاحب الموقع.

إذا كنت تشرع في حملة بناء الروابط، فتأكد من أن الروابط التي تحصل عليها تضيف قيمة حقيقية لقراء مواقع الربط.

تذكر أيضًا أن محركات البحث تعمل دائمًا على تشديد الشبكة على الروابط غير المرغوب فيها.

إن قدرتهم على اكتشاف الروابط المتلاعبة تزداد قوة.

ما هي التكتيكات التي قد تكون تحت الرادار الآن، قد لا تستمر لفترة طويلة.

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